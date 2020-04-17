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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Грузия из-за коронавируса запретила передвижение на легковых автомобилях

В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.

Об этом сообщил в четверг на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции", - сказал Чиковани.

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Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3189692
 
 
 Топ комментарии
 
Грузия из-за коронавируса запретила передвижение на легковых автомобилях - Цензор.НЕТ 1275 у генацвалей крыша поехала....

до такого дурдома даже наши не додумались...
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британские учённые, во время рассшифровки генома вируса обнаружили таинственную скрижаль, выбитую внутри, на ней было написано:
- убий всех, кто ездит на своих машинах
- не убий тех, кто дистрибутор или грузовик
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Был о грузинах лучшего мнения...Чем больше раскручивается маховик истерии, тем больше сомнений разных.
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А чи продовжують вони їздити на червоне світло?
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британские учённые, во время рассшифровки генома вируса обнаружили таинственную скрижаль, выбитую внутри, на ней было написано:
- убий всех, кто ездит на своих машинах
- не убий тех, кто дистрибутор или грузовик
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Кто подскажет как по грузински будет --- идиоты!
Как может им помочь остановка личного автотранспорта?
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У нас можна очікувати те саме. Кривомізкова влада в паніці наприймає брєдятіни, що й дихати буде заборонено.
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у генацвалей крыша поехала....

до такого дурдома даже наши не додумались...
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если не ездить на частных машинах вирус рассосется а на служебных автомобилях вирус не тронет
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А наиболее защищен от коронавируса, кортеж на бронированных лисапетах...
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обсуждалось кличками и прочими гигантами мысли
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Могут умереть даже те кто раньше не умирал(В.Кличко)
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Подсказка уже есть...теперь и наши зеленые дебилы додумаются...
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Еще не вечер, еще не вечер
Еще светла дорога и ясны глаза... Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях - Цензор.НЕТ 8145
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План по коронавирусу не выполнен!!!! Всех в общественный транспорт!!!!
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Бредятина, как личный транспорт грозит распространению вируса? Идиотизм! Слава Богу наши гении до этого не дошли!
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Первый раз слышу чтобы вирус передавался через автомобильное стекло.
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он на заднем сиденье затаился и ждёт пока его отвезут подальше. потом просит остановить машину на поссать и убегает. така вот хитра бестия... Грузія через коронавірус заборонила пересування на легкових автомобілях - Цензор.НЕТ 7580
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Ща Ляшко и иже с ним плавно переключатся с Италии на Грузию и будут орать: " Все запретить ,вот видите!"
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Был о грузинах лучшего мнения...Чем больше раскручивается маховик истерии, тем больше сомнений разных.
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там только 348 всего зараженных на всю страну и 3 умерло и не сильно увеличивается по пару человек в день перегибают палку по моему
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Поддерживаю, потому что не передвигаюсь на легковых автомобилях.
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да там дебилы похлеще наших. а кто будет загружать те самые машины дистрибуции и грузоперевозчиков? а документы оформлять на грузоперевозку кто будет? а кто товар принимать будет? или в Грузии уже изобрели телепорталы?
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Скоро наши долб*** переймут опыт грузинских долб***
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автомайданы скоро начнутся, там и майданы подтянутся
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У меня в машине есть фильтр воздуха салона, который в 100 раз эффективнее марлевого намордника. С какого перепугу мне теперь ходить пешком?
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А у меня нет и у многих других, а такие как ты будут жить по общим правилам.
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Странное решение. По-моему в автобусе опаснее.
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