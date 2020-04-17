 Подросток отложил дату теракта в российской школе из-за коронавируса

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого управления ФСБ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По утверждению силовиков, юноша готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого он решил утроить теракт 19-20 апреля, на православную Пасху.

Подростка подозревают в преступлениях по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".

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16 апреля стало известно, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

Напомним, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.