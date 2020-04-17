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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Подросток отложил дату теракта в российской школе из-за коронавируса

Подросток, готовивший нападение на школу в российском Красноярске, перенес теракт на более поздний срок.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого управления ФСБ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По утверждению силовиков, юноша готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого он решил утроить теракт 19-20 апреля, на православную Пасху.

Подростка подозревают в преступлениях по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ в оккупированном Крыму арестовала двух подростков - у них найдена взрывчатка и они планировали взорвать школу

16 апреля стало известно, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.

Напомним, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3189691
 
   
 Топ комментарии
 
Чортів коронавірус... Такі хороші плани поламав... Тепер його "нездійснені жертви" продовжать мріять поїхать на Донбас, "на заробітки"...
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Только что прочитал, что в Нигерии от вируса умерло 13 человек, за нарушение комендантского часа мусора застрелили 17.
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В Нигерии силы безопасности убили по меньшей мере 18 граждан за нарушение комендантского часа, внедренной для сдерживания пандемии коронавируса.

Эта цифра больше, чем количество смертей от инфекции в стране - по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 13 летальных случаев Covid-19.
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Представляю какая у них там в школах атмосфера что их дети до такого доходят.
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Красноярськ, це бандитський край, як і наш Даунбас.
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носители рЮського мира .. пусть развлекаются .. абы по соседним странам не лазили
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Осатанение так называемой "святой руси" налицо. Повод задуматься прихожанам УПЦ МП: тт （в Коасноярске） и в Донбассе налицо результат работы сатанистов в рясах, призывавших с амвонов донбасских церквей "защить землю от укров", "убивать врагов земли русской", благословляли вступать в ряды орков. Вот и "доблагославлялись", теперь детки русской весны подросли и окащались зверятами, жаждущими крови.
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При всем при том у нас в школах ситуация не лучше. Буллинг почти в каждой школе и каждом классе. Хотя мне лично жаль, что пацан не осуществил задуманное
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Если мерить попугаями.
Если мерить Украинами, таких в Красноярском крае 4.
Если мерить Донбасами таких - 87.
Прикольно там по "Навител" ехать. - "Продолжайте движение, следующий поворот через 200 км." Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус - Цензор.НЕТ 2500
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У меня есть знакомый с Кемерово, вот где жуть..
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Серьезная новость,специально на зуб петеботов
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шо кацапа,зацепило? Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус - Цензор.НЕТ 7608
Krychek

А помните совсем недавно "выбрали" молодого и энергичного ВОШЬдя, нефть была по 40$, торжественно открывали помойки и колонки для воды. Даже разрешили собирать валежник и заготавливать мох. А потом пришёл проклятый коронавирус. Такую страну ПАТИРЯЛИИИИИ!!!

Підліток відклав дату теракту в російській школі через коронавірус - Цензор.НЕТ 1568
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Чортів коронавірус... Такі хороші плани поламав... Тепер його "нездійснені жертви" продовжать мріять поїхать на Донбас, "на заробітки"...
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То він ТАК протролів ***** який переніс Дєнь пабєди.
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кацапам верить... наверно что-то не то лайкнул в сети. а то Х#йло - не до конца обнуленный, парада нет, карантин, нефть падает, скрепы трещат, надо народ чем-то отвлечь. конечно взорвать было-бы проще, но - карантин, уж слишком явно выглядело бы.
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Сознательный гражданин, карантин это святое
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эх парень парень на тебя надежда была а ты зассал
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не сложилось у свиноруса, очень досадно!
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хорошего сотрудника ФСБ себе воспитало......
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Жаль...… не удалось...…. Надо было быстрее!!!!
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