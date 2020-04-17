 Подросток отложил дату теракта в российской школе из-за коронавируса

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого управления ФСБ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По утверждению силовиков, юноша готовился к бойне четыре месяца, но не смог совершить задуманное, поскольку школы перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого он решил утроить теракт 19-20 апреля, на православную Пасху.
Подростка подозревают в преступлениях по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".
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16 апреля стало известно, что в Красноярске за подготовку вооруженного нападения на школу задержали подростка. Преступление готовил школьник 2006 года рождения, о его мотивах пока неизвестно. У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и самодельные взрывные устройства. Кроме того, у школьника нашли личные дневники, в которых он писал о подготовке нападения на учебное заведение.
Напомним, 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
Эта цифра больше, чем количество смертей от инфекции в стране - по состоянию на утро 17 апреля было зафиксировано 13 летальных случаев Covid-19.
Если мерить Украинами, таких в Красноярском крае 4.
Если мерить Донбасами таких - 87.
Прикольно там по "Навител" ехать. - "Продолжайте движение, следующий поворот через 200 км."
Krychek
А помните совсем недавно "выбрали" молодого и энергичного ВОШЬдя, нефть была по 40$, торжественно открывали помойки и колонки для воды. Даже разрешили собирать валежник и заготавливать мох. А потом пришёл проклятый коронавирус. Такую страну ПАТИРЯЛИИИИИ!!!