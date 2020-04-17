 В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила в 4 лесничествах, - ГСЧС

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7:00 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивського и Денисовецького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.
"Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 т воды)", - добавили в ведомстве.
ибо клоун ни разу не смог не сбрехать.
мы в Киеве прекрасно нюхаем, как "в Чернобыле все потушено".
и видим - город как в тумане.
знает реальную картину и сам клоун - который ***** из Киева еще вчера...
Эти два дебила друг друга стоят.
Вчера именно Кличко сказал - пришел дым из Чернобыля, закрывайте окна, береженого Бог ... - и т.д.
Зато ишак (устами Чечеткина) заверял, что этот дым к Чернобылю отношения не имеет, все хорошо прекрасная маркиза, это счастливый нарид массово жарит шашлыки и стейки, бла-бла-бла.
Небось все деньги на бензин разворовал.
В этом году кто-то видел в городе поливальную технику?
Я видел только от гереги, которая свои эпицентры моет.
А ведь вирус, а ведь грязь.
Дерьмо твой веталя.
все познается в сравнении.
лучше 10 кличков, чем 1 зелупа, богдан или дерьмак.
не может.
физически не в состоянии.
он мучается, ему плохо, он не хочет этого делать, он понимает, что гибнет из-за этого - но все равно, что ни скажет - все брехня.
как алкоголик не может не бухать, так этот поц не может не пестеть...
Где чмо ЗЕлёное? Сдрыснуло из Киева с семейкой, мразь. ЗеДятлы, начинайте отстирыват его штаны им же и обосранные.
Той завжди сам гасив.
А ці тільки й можуть, що бомбосховища підривати та сухостій палити.
Как подкладывать Украину под рашу - так они с Ермаком и Мендель могут
А КАК СПАСАТЬСЯ - ТАК БЕГОМ В ЗАКАРПАТЬЕ ПОБЛИЖЕ К ЕС
Теперь, в связи с непогодой, хз где она оказалась...
Сколько людей заразится и умрет от радиации?
Находить этих поджигателей и сжигать, может тогда бояться будут!