 В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила в 4 лесничествах, - ГСЧС

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивського и Денисовецького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.

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"Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 т воды)", - добавили в ведомстве.