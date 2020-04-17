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 Происшествия, Киевские новости
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 В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила в 4 лесничествах, - ГСЧС

По состоянию на утро пятницы в Чернобыльской зоне отчуждения происходит тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивського и Денисовецького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.

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"Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 т воды)", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3189688
 
 
 Топ комментарии
 
ВЕСЬ КИЕВ ЗАТЯНУТ ПЕЛЕНОЙ ГАРИ, а они называют это ТЛЕНИЕ.
Где чмо ЗЕлёное? Сдрыснуло из Киева с семейкой, мразь. ЗеДятлы, начинайте отстирыват его штаны им же и обосранные.
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Зеслуг диявола в Чорнобильську зону довічно і з конфіскацією.
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Ну, этот то хоть пару лопат в огонь кинул, а нынешнее чмо пару лопат себе в штаны кинул и сдрыснул.
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если клоун заверил, что "не горит" - то горит точно, и очень сильно.
ибо клоун ни разу не смог не сбрехать.

мы в Киеве прекрасно нюхаем, как "в Чернобыле все потушено".
и видим - город как в тумане.
знает реальную картину и сам клоун - который ***** из Киева еще вчера...
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Зато лучший в мире мер выгнал на улицы все поливальные машины и вовсю борется с пылью, которую ветер гоняет по городу.
Эти два дебила друг друга стоят.
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Кличко по кр. мере НЕ ПЕСТИТ.
Вчера именно Кличко сказал - пришел дым из Чернобыля, закрывайте окна, береженого Бог ... - и т.д.
Зато ишак (устами Чечеткина) заверял, что этот дым к Чернобылю отношения не имеет, все хорошо прекрасная маркиза, это счастливый нарид массово жарит шашлыки и стейки, бла-бла-бла.
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Вот именно, что только пестрит и ворует.
Небось все деньги на бензин разворовал.
В этом году кто-то видел в городе поливальную технику?
Я видел только от гереги, которая свои эпицентры моет.
А ведь вирус, а ведь грязь.
Дерьмо твой веталя.
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я не фанат Кличка, но по сравнению с пеставатым ишаком из квартала - он Гигант.
все познается в сравнении.
лучше 10 кличков, чем 1 зелупа, богдан или дерьмак.
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Нічого клоун не набрехав. Воно не горить. Воно лише тліє. І димить. Тільки дим. Вогню немає.
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клоун НЕ МОЖЕТ НЕ НАБРЕХАТЬ.
не может.
физически не в состоянии.

он мучается, ему плохо, он не хочет этого делать, он понимает, что гибнет из-за этого - но все равно, что ни скажет - все брехня.
как алкоголик не может не бухать, так этот поц не может не пестеть...
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Якщо чесно, то таке київське повітря загрожує здоров'ю набагато сильніше, ніж короновірус. Якщо я з нормальними легенями і нормальним тиском так відчуваю цю гарь, то справи в Києві погані!
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Залить водой всё тлеющее я так понимаю не возможно?
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Надо что бы Слуги народа поехали туда тушить очаги пожара путём забрасывания в огонь ЗЕлёные поленья.
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Зеслуг диявола в Чорнобильську зону довічно і з конфіскацією.
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ВЕСЬ КИЕВ ЗАТЯНУТ ПЕЛЕНОЙ ГАРИ, а они называют это ТЛЕНИЕ.
Где чмо ЗЕлёное? Сдрыснуло из Киева с семейкой, мразь. ЗеДятлы, начинайте отстирыват его штаны им же и обосранные.
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Де наш шановний Віктор Андрійович?
Той завжди сам гасив.
А ці тільки й можуть, що бомбосховища підривати та сухостій палити.
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Ну, этот то хоть пару лопат в огонь кинул, а нынешнее чмо пару лопат себе в штаны кинул и сдрыснул.
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Вот Вам и тест
Как подкладывать Украину под рашу - так они с Ермаком и Мендель могут
А КАК СПАСАТЬСЯ - ТАК БЕГОМ В ЗАКАРПАТЬЕ ПОБЛИЖЕ К ЕС
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Крысы. ЗЕлёные крысы. Но крысолов уже близко.
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Чому не гасять тління? Як завжди, чекають, що дощ все зробить сам?
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Куда смотрит чмо-почти42, опять говновидосики клепает?
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Писали что радиационная туча со сожженного Чернобыля пойдет на юго-восток...
Теперь, в связи с непогодой, хз где она оказалась...
Сколько людей заразится и умрет от радиации?
Находить этих поджигателей и сжигать, может тогда бояться будут!
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А КТО СЕЙЧАС ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГСЧС??? Зорян и Шкиряк ?
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