 Во время горения сухой травы на Житомирщине огонь перекинулся на село: повреждены и уничтожены 8 домов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"16 апреля в 16:56 вблизи с. Новоселка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новоселка. В результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов. В 19 ч. пожар домов ликвидирован и в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огонь прошел 80 га травяного настила и 2 га лесного массива)", - сказано в сообщении.
По состоянию на 7 утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки.
К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники, из них от ДСНС 16 человек личного состава и 3 единицы техники.
Щодо "сухостою" та бурелому - згоден... Часто ходжу по лісах, на півночі України, то бачу... В селах, попід лісами, людей поменшало, та й ті, частково, будинки на газове опалення, попереводили... Спитайся зараз, 30-літнього, як копать торф, сушить його, зберігать і використовувать для опалення, він очі вилупить і скаже: "Я, що, "***...й"? мені легше за газ заплатить!".
В лахті тепер недобір кадрів? Двбйбів на роботу беруть?
Пожгли называется сухостой....
То зима без снега, то подстилка горит.
"Учиться на ошибках" предполагает наличие хотя бы небольшого критического мышления и анализа, что у нашего "мудрого нарида" отсутствует напрочью.
Спасать надо только природу, леса, поля, животных, они ни в чем не виноваты и экосистема уничтожается.
говорить бесполезно!