 Во время горения сухой травы на Житомирщине огонь перекинулся на село: повреждены и уничтожены 8 домов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 апреля в 16:56 вблизи с. Новоселка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новоселка. В результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов. В 19 ч. пожар домов ликвидирован и в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огонь прошел 80 га травяного настила и 2 га лесного массива)", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7 утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки.

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К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники, из них от ДСНС 16 человек личного состава и 3 единицы техники.