 "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

"Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях…основная цель, которую мы преследовали – это доступность к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. В то же время некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки", - рассказал Ляшко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, после Нацполция зафиксировала целый ряд нарушений, которые дали основания говорить о том, что "в таких антипротивоэпидемических условиях работать рынки не должны в условиях карантина".

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Поэтому, как пояснил главный санитарный врач, было принято решение и отозвано постановление, которым прописывалась возможность работы рынков. Также, по словам Ляшко, дополнительно выдано постановление главного санитарного врача Украины, которое "дает рекомендацию органам местного самоуправления закрыть рынки".

Отвечая на вопрос о том, что делать людям в небольших населенных пунктах, где рынки являются единственным местом покупки продуктов, Ляшко сказал: "Пусть спрашивают у органов местного самоуправления".

"Сегодня у меня на кону стоит вопрос сдерживания коронавирусного заболевания", - подытожил он.

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