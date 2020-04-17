 "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

"Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях…основная цель, которую мы преследовали – это доступность к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. В то же время некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки", - рассказал Ляшко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, после Нацполция зафиксировала целый ряд нарушений, которые дали основания говорить о том, что "в таких антипротивоэпидемических условиях работать рынки не должны в условиях карантина".
Поэтому, как пояснил главный санитарный врач, было принято решение и отозвано постановление, которым прописывалась возможность работы рынков. Также, по словам Ляшко, дополнительно выдано постановление главного санитарного врача Украины, которое "дает рекомендацию органам местного самоуправления закрыть рынки".
Отвечая на вопрос о том, что делать людям в небольших населенных пунктах, где рынки являются единственным местом покупки продуктов, Ляшко сказал: "Пусть спрашивают у органов местного самоуправления".
"Сегодня у меня на кону стоит вопрос сдерживания коронавирусного заболевания", - подытожил он.
а точнее - дебилы 73% этой дебильной страны...
Влада якщо ввела карантин, значить повинна стежити щоб люди і різні заклади дотримувались цього карантину. Для чого такий карантин тоді ? Тисячі людей звільнили з роботи, багато сидять на карантині и не будуть получати зарплат...як жити дальше, владо ? І скоріш за все карантин 24 квітня не закінчиться...
сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
в каком месте карантин помогает бороться с вирусом?
Ниже ссылка на свежую статью в польской газете Rzecz Pospolita, где сообщается, что количество смертей от коронавируса в Швеции на порядок выше, чем у соседей и о поспешном введении у шведов очень жестких противоэпидемических мер.
Статья.
приведи, пожалуйста, конкретные факты, например, по такому-то дню графики не соответствуют реальности
ну и, конечно, польская газетенка, как никто, в курсе событий в Швеции
В Европе, где штраф минимум 600 евро, если ты вытерся из дома без причины , тоже кацапы?
И только ты, плюющий на рекомендации государства и просьбы соблюдать карантин, чтоб не было у нас пандемии - щирый украинец-патриот !
Виходив на прогулянку. Маски раніше, до розпорядження, носили деякі люди, тепер носять ВСІ. Абсолютно всі.
Не тому, що бояться поліції, бо поліції не видно, в неї вдосталь роботи. А тому, що всі розуміють, навіщо це. Навіть на форумах це практично не обговорюється. Носять і все.
Бо в Польщі всі зєбіли і бубачькі.
Я информирован достаточно хорошо. Вижу, что граждане Польши тоже информированы, знают, как и что использовать, и считают противоэпидемические меры правильными.
На улице практически лето, солнце, температура +23+25. А люди выходят только по неотложным делам и на короткие прогулки в безлюдные места. Молодёжь тоже.
Я думал, что соблюдать карантин помогут только драконовские меры, как в тоталитарном Китае. Так сказать, под угрозой расстрела.
Однако в демократической Польше расстрелы и тоталитаризм не нужны: власть детально проинформировала общество об опасности, ввела меры - и этого оказалось достаточно. Люди их соблюдают. Фирмы их соблюдают. Вся страна мобилизована - самомобилизована! - на противостояние эпидемии.
Конечно, оппозиция власти есть, и она проверит все бюджетные затраты. После эпидемии. Проверена будет каждая потраченная государственная монетка. И власть это знает прекрасно.
Советы по применению масок в бытовой обстановке на случай вспышки гриппа A(H1N1)
Потому что не все еще украли, кое-что осталось!
А ведь именно это его основная обязанность!