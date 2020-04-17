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 Политика Украины, Здоровье
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 "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поясняет, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить функционирование рынков была вызвана игнорированием противоэпидемических условий, при которых они могли работать.

"Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях…основная цель, которую мы преследовали – это доступность к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. В то же время некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки", - рассказал Ляшко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, после Нацполция зафиксировала целый ряд нарушений, которые дали основания говорить о том, что "в таких антипротивоэпидемических условиях работать рынки не должны в условиях карантина".

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Поэтому, как пояснил главный санитарный врач, было принято решение и отозвано постановление, которым прописывалась возможность работы рынков. Также, по словам Ляшко, дополнительно выдано постановление главного санитарного врача Украины, которое "дает рекомендацию органам местного самоуправления закрыть рынки".

Отвечая на вопрос о том, что делать людям в небольших населенных пунктах, где рынки являются единственным местом покупки продуктов, Ляшко сказал: "Пусть спрашивают у органов местного самоуправления".

"Сегодня у меня на кону стоит вопрос сдерживания коронавирусного заболевания", - подытожил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189686
 
 
 Топ комментарии
 
Продолжается нагнетание паники. Но зетипиллы даже умнеют.
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Ось що буває,коли головний лікар країни дебіл. "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків - Цензор.НЕТ 2919
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Брехливые , никак не не могущие нажраться денег ЗЕсволочи ! Рынки закрыли , потому что супермаркеты хотят загрести всю выручку от покупок сделаных людьми на Пасху .Ляшко , а ЗЕ поделится с тобой занесённым кешем от владельцев маркетов ?
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Кароче, легенду о вирусе придумали еврейско-американские фармацеуты?
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не знаю-не знаю... сейчас больше санитайзеры продаются, чем пилюли. может производители спирта?
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Грипп изучен, научились лечить, эбола тоже да и косит она только бедных негров в Африке. Спид держат на поводке лекарствами. Коронавирус ещё не могут эффективно лечить, чтобы гражданин не попадал в больницу под аппарат иск.дыхания, нет и таблеток уколов конкретно против него.
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против гриппа тоже нет. симптоматическое лечение. все эти антигриппины - это парацетамол с добавками для лучшей усвояемости.
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Ну хоть вакцины есть. Правда, работают ли они на самом деле?
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так вакцина - это та же самая зараза в малом количестве. для того, чтоб иммунитет начал вырабатывать антитела. так шо лучшая пилюля - это дёрнуть стакан горячего вина, натереться спиртом, и лежи потей под одеялом с градусником во рту и мокрой тряпкой на лбу.
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Продолжается нагнетание паники. Но зетипиллы даже умнеют.
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Брехливые , никак не не могущие нажраться денег ЗЕсволочи ! Рынки закрыли , потому что супермаркеты хотят загрести всю выручку от покупок сделаных людьми на Пасху .Ляшко , а ЗЕ поделится с тобой занесённым кешем от владельцев маркетов ?
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Рынки закрыли, а церкви и ломбарды - нет.
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давай, закрывай продуктовые магазины. там тоже никто не соблюдает 1,5 метра и 1 чел. на 10 квадратов. выживет сильнейший.
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у Німеччині не закривали. зато закрили торгові центри, і якщо у ньому був продуктовий, то він працює.
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Ось що буває,коли головний лікар країни дебіл. "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків - Цензор.НЕТ 2919
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типо - бояре винаваты... а главный чмошник-дебил?

а точнее - дебилы 73% этой дебильной страны...
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А в АТБ( оху..вшем от счастья,цены взвинтили до" не могу") заразы НЕТ! Все из металла,все бери,смотри,щупай,все бомжары там. Да плюс тебе и налоговые каникулы и т.д. На рынках риск заразы в разы ниже, Ляшко!
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Вы уже на бомжей и психов корону цепляете, но рынки надо закрыть.
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Нічого не заборонили. В Івано-Франківську працюють ринки. Багато різних магазинів, які повинні бути зачинені. Працюють навіть гральні заклади. Більшість людей на вулиці без масок. І взагалі на вулиці з кожним днем все більше людей...
Влада якщо ввела карантин, значить повинна стежити щоб люди і різні заклади дотримувались цього карантину. Для чого такий карантин тоді ? Тисячі людей звільнили з роботи, багато сидять на карантині и не будуть получати зарплат...як жити дальше, владо ? І скоріш за все карантин 24 квітня не закінчиться...
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он закончится осенью 2024 года, если выборы не перенесут из-за карантина лет на 20. "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків - Цензор.НЕТ 4501
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http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
в каком месте карантин помогает бороться с вирусом?
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Стаття говно и ложь.
Ниже ссылка на свежую статью в польской газете Rzecz Pospolita, где сообщается, что количество смертей от коронавируса в Швеции на порядок выше, чем у соседей и о поспешном введении у шведов очень жестких противоэпидемических мер.
Статья.
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в каком месте ложь? используются официальные данные
приведи, пожалуйста, конкретные факты, например, по такому-то дню графики не соответствуют реальности
ну и, конечно, польская газетенка, как никто, в курсе событий в Швеции
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Есть две большие разницы в словах запрет и рекомендация. В Одессе все рынки работают, как и церкви, люди массово гуляют у моря. Что будет после Пасхи страшно подумать. С таким карантином до осени будем не работать, а том - новый карантин.
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Танька - кацапка, у них же связь карантина не с заболевшими, а гуляющими, как и у тебя. Сходи, проверься, скажи, шо в церкви была. Можешь даже без признаков простуды.
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То есть в Грузии, где запретили передвигаться даже личных автомобилях - кацапы?
В Европе, где штраф минимум 600 евро, если ты вытерся из дома без причины , тоже кацапы?
И только ты, плюющий на рекомендации государства и просьбы соблюдать карантин, чтоб не было у нас пандемии - щирый украинец-патриот !
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Сильно они все увязли в этом болоте. Дебилы потому шо. Карантин - не для того, шобы не было пандемии.
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Ваше мнение - это только ваше личное мнение, но вот Штаты опоздали всего лишь на даней десять, проигнорировали карантин, теперь отгребают по полной. То есть есть практические примеры. Нам следует учиться на чужих ошибках, а не делать свои, цена слишком высокая.
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Учись, я не против, у тебя уже даже бирка в ухе есть.
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Кожна хвилина,яка наближає до закінчення карантина,приближає Ляшко до гиляки.
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правила разные для простого народа и слуг у вас? почему Эпицентр работает например или почему открыты магазины Цитрус в центре на Льва Тостого метро и Олмпийском где когда захожу налетают по 4 человека консультанты очень хотят желанием помочь а другие магазины техники не могут открытся Comfy или MOYO или еще меньше магазинчики?ктото из слуг депутатов имеет бизнесс в цитрусе и эпицентре? ну и понятно про рынки зачем им конкуренты покупатели все побегут супер гипер маркеты где также собственники "народно избранные"
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Від вчорашнього дня в Польщі запроваджено прикривання рота і носа. Всіма, крім малих дітей. Можна прикриватися маскою, шарфом, коміром одежі.
Виходив на прогулянку. Маски раніше, до розпорядження, носили деякі люди, тепер носять ВСІ. Абсолютно всі.
Не тому, що бояться поліції, бо поліції не видно, в неї вдосталь роботи. А тому, що всі розуміють, навіщо це. Навіть на форумах це практично не обговорюється. Носять і все.
Бо в Польщі всі зєбіли і бубачькі.
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Пофиг руССкие источники.
Я информирован достаточно хорошо. Вижу, что граждане Польши тоже информированы, знают, как и что использовать, и считают противоэпидемические меры правильными.
На улице практически лето, солнце, температура +23+25. А люди выходят только по неотложным делам и на короткие прогулки в безлюдные места. Молодёжь тоже.
Я думал, что соблюдать карантин помогут только драконовские меры, как в тоталитарном Китае. Так сказать, под угрозой расстрела.
Однако в демократической Польше расстрелы и тоталитаризм не нужны: власть детально проинформировала общество об опасности, ввела меры - и этого оказалось достаточно. Люди их соблюдают. Фирмы их соблюдают. Вся страна мобилизована - самомобилизована! - на противостояние эпидемии.
Конечно, оппозиция власти есть, и она проверит все бюджетные затраты. После эпидемии. Проверена будет каждая потраченная государственная монетка. И власть это знает прекрасно.
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Вместо того ,чтоб закрыть церкви ,они рынки закрывают ,ну не дебилы а?
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Правильно, нехай місцева влада вирішує і контролює на місцях, бо владна верхівка вся в обсереції, не знає що і як робити з тим карантином.
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А может причина в другом? При закрытии мелких мелких магазинов по сантехнике и стройматериалов тот же "Эпицентр" сейчас в шоколаде, все вынуждены ехать туда. У меня кран потек на кухне, рядом есть магазин по сантехнике, но он закрыт на карантин, хочешь или не хочешь, а пришлось ехать в "Эпицентр" на другой конец города, подвергая себя риску заражения и так далее. Закрыли продуктовые рынки? Значит в супермаркетах "Метро" и "Сильпо" и т.д. возрастёт приток покупателей и оборот бабла. А кто там на НДС химичит, о чем нам Лерос поведал? Именно крупные игроки на рынке Украины "Эпицентр", "Метро" и так далее. Вот интересно, дело здесь в беспокойстве о гражданах или дело в лоббировании чьих то бизнес интересов?
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Разрешение на открытие рынков было полным идиотизмом. Хорошо что ряд мэров и губернаторов на это не пошли. власть кидается из стороны в сторону, то ли в панике то ли не в понимании что делать.
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У нас готовили 4 рынка открыть из 10 потому что они нормы соблюли. Но Ляшко запретил. Может пусть этим городская власть на местах занимается? А то из-ща одного грязного рынка вся страна страдает. Тонны капусты выбрасывают сельские работники, потому что оптовые рынки тоже не работают. А потом ныть будете- почему Украина такая бедная.
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Санитарный врач бред гонит. А почему базары ? Почему не торговые центры ? Потому что доходы олигархов выше всего. А бабушки приносящие со своих участков излишки овощей и птицу- это же не олигархи. Это быдло как и весь народ. У нас базары в Украине в основном открытые и потому не представляют эпидем опасности для людей.
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"На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

Потому что не все еще украли, кое-что осталось!
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На рынках меньше вероятность заражения чем в магазине
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Похоже, он рынки в карты проиграл. Они ж на кону стояли.
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А если серьёзно, где эти сраные дубидеты? Почему не слепят быстро систему местной онлайн торговли хозтоварами. Вот здесь бы государство помогло. Не может мелкий магазинчик выложить 50 килобаксов за интернет магазин.
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Почему этот чиновник не объясняет причину и опасность задымленного воздуха в Киеве?
А ведь именно это его основная обязанность!
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А Гепа плевал на Ляшка ,в Харькове все рынки работают ,тк это гепына собственность ,кто же в убыток будет жить
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