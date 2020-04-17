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 Общество, За рубежом
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 США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна быть готова на случай новой волны коронавируса COVID-19 позже в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он.

Трамп пояснил, что такие быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

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Напомним, что лидером по количеству случаев заражений коронавирусом все еще остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах. По состоянию на утро 16 апреля число умерших в США достигло 30 925, заболевших - 639 055.

Источник: https://censor.net.ua/n3189681
 
 
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Стабильный Гений не понял, что еще идет весна, затем будет лето. И вирус никуда не уходил, пока только заходит все глубже и глубже.
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Умные люди говорят, что вирус (точнее, его близкие родственники) уже давно с нами, просто недавно научились его выделять из букета вирусов, вызывающих ОРЗ. Иммунитет 80% людей справляется и справляется именно потому, что когда-то справился с роднёй.
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В том -то и дело, шо не научились. С 10-й пробы, если ПЦР выдает сомнительный результат, его учитывают как положительный. Про экспрессы вообще промолчу.
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Если кто-то шо-то делает коряво, значит, он просто не умеет это делать.
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Amerikanskije ucionyje teper isledujet pocemu vostocnoj Evrope mense smertej cem Italiji,amerike.Tak jest predpolozenyje sto prilivki ot tuberkulioza pomogajet v takom sluce.Vostocnoj Evrope oni kak bi byli obezatelni,a zapadnoj net, Italiji sovsem takix nedelali.
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