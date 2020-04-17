 США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он.

Трамп пояснил, что такие быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допускают утечку COVID-19 из лаборатории в Ухани. Китай опровергает, ссылаясь на ВОЗ

Напомним, что лидером по количеству случаев заражений коронавирусом все еще остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах. По состоянию на утро 16 апреля число умерших в США достигло 30 925, заболевших - 639 055.