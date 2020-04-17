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 Российские наемники обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Песков, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди наших защитников результате вражеского обстрела не было", - сказано в сообщении.

Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений.

По данным разведки, 16 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника.

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Также сообщается, что 17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Российские наемники обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Песков, потерь нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189680
 
 
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Они ещё не знают, что нужно просто перестать стрелять...
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Це вони так православіє блюдуть, носії "справжньої віри".
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ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Те, що в НАС потєрь нєт - це добре, а те що при цьому в НИХ потєрь нєт - це погано. Непокаране зло множиться.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть маскалям!!
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