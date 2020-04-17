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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

По состоянию на утро 17 апреля, Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 157. 

В частности, в находящемся на первом месте Чиангмае (Таиланд) индекс составляет 160. На третьем месте китайский город Чэнду. Индекс загрязнения воздуха там составляет 155.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности. КАРТА

Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir 01

Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры новых пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3189679
 
 
 Топ комментарии
 
Саме смердюче місто Кривій Ріг. Забруднив всю Україну.
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доброго ранку..
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
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Блджад. Це щоденний рейтинг. Через тиждень знову будемо вічнозеленим містом з альпійським повітрям.
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доброго ранку..
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
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Не... я думал, что так не получится, когда в 14 голосовал за Порошенко..
Ничего не знал, про Петину маму вообще.... вот и влип.
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Це від вас "трьоп". Вибрали клоуна і їжте тепер його без солі.
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Пару дней назад на первом был...
У меня в комнате (Лесной массив) воняет. Выходил на улицу - воняет, но не особо сильно. Люди собачек выгуливают.
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Вночі смерділо сильно, а зараз вже норм. Хоча у зоні відчудження знову почало розгорятись
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Знов зебариги ліс палять в Чорнобилі і в Голосієво, на нари паліїв .
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Уяви, що ліс підпалюють ті, хто приховує свою крадіжку ліса! Як правило такі голосували за Зе!
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Смердить сильно! Можливо на Лісовому є ліс, який очищує повітря, а в інших районах нема чим дихати!
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Саме смердюче місто Кривій Ріг. Забруднив всю Україну.
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посмотри голосование по городам
забруднив Україну не Кривій Ріг
а ЗЕБIЛИ
Iх i в Київi ДОСТАТНЬО - 70 вiдсоткiв
(зараз вони ховаються,але брудну справу вже зробили)
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Так це як правило не кияни, а ті ж самі криворожани та донбасята.
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Как всегда Украина вы лидерах снизу.
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Такое красивое начало- Киев занял второе место)
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Киев всегда был самым грязным городом. До Чернобыля меньше 100км. Просто информация умалчивается, тем же строительным компаниям нужно и дальше дома как-то гнать и продавать.
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- Валик-джан. У нас в Дилижане, в кухне, открываешь простой кран - вода течёт, второе место занимает в мире!
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори. (c) Мимино
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Как дебилам власти внушить, что они должны просвещать людей по пожарной безопасности. Особенно в чернобыльской зоне. Можно подумать, что это первый такой пожар в этой зоне. А мужик не понимая вынес не догоревшее за село. Все случаи поджога, которые проанализированы следует доносить населению.
Есть же люди на предприятиях, кто отвечает за пожарную безопасность и проводят инструктажи, что кипятильниками пользоваться нельзя и т.п. И здесь, в пожароопасной зоне, подобное необходимо.
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Очередное фуфло от очередных грантоедов. Киев может и грязный,но явно не второе место в мире.
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