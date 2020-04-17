 Киев занял второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом, - QIAir

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 157.
В частности, в находящемся на первом месте Чиангмае (Таиланд) индекс составляет 160. На третьем месте китайский город Чэнду. Индекс загрязнения воздуха там составляет 155.
Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
Скоро за такие картинки, Зе с Портновым будут сажать на 10 лет без права переписки, как за экстремизм пропагандирующий нацизм....
Так что ты осторожнее там...
Но ты же не знал что так получится, когда проголосовал за Зеленского, да?
Ты думал, что мама Римма воспитывала Вову на примерах подвигов УПА, да?
Ничего не знал, про Петину маму вообще.... вот и влип.
У меня в комнате (Лесной массив) воняет. Выходил на улицу - воняет, но не особо сильно. Люди собачек выгуливают.
забруднив Україну не Кривій Ріг
а ЗЕБIЛИ
Iх i в Київi ДОСТАТНЬО - 70 вiдсоткiв
(зараз вони ховаються,але брудну справу вже зробили)
😷
- А первая в Ереване, да?
- Нет, в Сан-Франциско.
- А Боржом? Сначала подумай, потом говори. (c) Мимино
Есть же люди на предприятиях, кто отвечает за пожарную безопасность и проводят инструктажи, что кипятильниками пользоваться нельзя и т.п. И здесь, в пожароопасной зоне, подобное необходимо.