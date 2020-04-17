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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала в Херсонской области незаконную реализацию огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 01

В Херсоне правоохранители разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению оружия для продажи. Нелегальный бизнес организовал представитель местной частной охранной структуры. К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы.

Комплектующие для стрелкового оружия фигуранты заказывали за границей и получали товар через сервисы международной почтовой связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт продажи 5 приведенных в боевое состояние пистолетов.

Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группировка, торговавшая оружием, разоблачена в Чернигове, также у них обнаружены наркотики, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли еще 3 переработаных образца огнестрельного оружия и оборудование для "модернизации".

Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 03
Подпольная мастерская по переделке стартовых пистолетов в боевые выявлена в Херсоне, - СБУ 04

Решается вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189677
 
 
 Топ комментарии
 
Діда направити радником в "Укроборонпром" від нього там буде толку дільше ніж від пуштуна Наєма. Людина з руками і головою.
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Целых 4 наждака. Психи, что ли...
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Зеленые бы и так купили, без переделки. Им все равно скоро стартовать с Украины.))
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К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы.

-Требуется токарь, работа на дому. Оплата высокая/сдельная....
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Діда направити радником в "Укроборонпром" від нього там буде толку дільше ніж від пуштуна Наєма. Людина з руками і головою.
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Та отож - мастера есть, а работать им не дают.
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мастера?))))
довелось видеть в кацапии 10 лет назад самоделку толстопятова...
так это - просто самопал из медной трубки....
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Плохому тренеру-поганайлу снится один и тот же сон, как он на старте бегунов палит из переделанного стартового, причем не в воздух...
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не
ну токаря я понял)))
бабки нужно...
но какой дыбил брал этот шлак????
я еще понял бы пм с 'бородой'
там с металлом все ок
но этож просто фольга силуминовая...
это филиал оборонпрома зебилоидов???
не?
бо очень похоже...
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*** ....
рассмотрел фото станка...
это не токарь - это фуфлыжник из под сохи
в таком состоянии держать станину и супорт??
это ж какого качества детали оно изготавливало???
эти его клинты все целые???)))
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между прочим на подобном оборудовании в домашней мастерской Джон Мозес Браунинг выточил и отфрезеровал первые опытные экземпляры пистолетов образца 1903 и 1911
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