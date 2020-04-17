 "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверял сегодня как работают алгоритмы тестирования (и не только) в Киевской области. Везде ехал без предупреждения. Маршрут составлял на основе общения с медицинскими работниками и полученных сигналов, где не работают алгоритмы", - написал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Чиновник также посетил вирусологическую лабораторию, где проводится исследование образцов на коронавирусную болезнь.

"В Васильковской центральной районной больнице записался на прием к семейному врачу. Приняли на основании озвученных симптомов, хотя живу не в Васильковском районе и не имел с собой паспорта", - отметил Ляшко. Также он поговорил с мобильной бригадой врачей, созданной для забора образцов на ПЦР-исследования.

Кроме того, Ляшко посетил инфекционное отделение в Боярке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врачи должны рассматривать больных лихорадкой как потенциально инфицированных COVID-19, - Ляшко

"Общался с медицинскими работниками. Им сложно. Работы много. Большая часть медицинских работников уже живут или в гостинице, или в арендованной квартире", - написал главный санврач.

"Итоги проверки обсудили с министром здравоохранения, будем принимать некоторые решения", - подытожил проверку Ляшко.