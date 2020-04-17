 "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Проверял сегодня как работают алгоритмы тестирования (и не только) в Киевской области. Везде ехал без предупреждения. Маршрут составлял на основе общения с медицинскими работниками и полученных сигналов, где не работают алгоритмы", - написал Ляшко.
Чиновник также посетил вирусологическую лабораторию, где проводится исследование образцов на коронавирусную болезнь.
"В Васильковской центральной районной больнице записался на прием к семейному врачу. Приняли на основании озвученных симптомов, хотя живу не в Васильковском районе и не имел с собой паспорта", - отметил Ляшко. Также он поговорил с мобильной бригадой врачей, созданной для забора образцов на ПЦР-исследования.
Кроме того, Ляшко посетил инфекционное отделение в Боярке.
"Общался с медицинскими работниками. Им сложно. Работы много. Большая часть медицинских работников уже живут или в гостинице, или в арендованной квартире", - написал главный санврач.
"Итоги проверки обсудили с министром здравоохранения, будем принимать некоторые решения", - подытожил проверку Ляшко.
А эти клоуны апокалипсиса пургу несут - мол по списку у нас осталось только нашествие саранчи..
СЕС- та ще штучка була коррупційна...
Супрунша з соєвим її знищили-рехформа..
А нічого новового не придумали..
Совок млин