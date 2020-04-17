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 Фоторепортаж, Здоровье
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 "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине. ФОТО

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел в больницах Киевской области проверку алгоритмов тестирования на коронавирусную инфекцию Covid-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Будем принимать некоторые решения, - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине 01

"Проверял сегодня как работают алгоритмы тестирования (и не только) в Киевской области. Везде ехал без предупреждения. Маршрут составлял на основе общения с медицинскими работниками и полученных сигналов, где не работают алгоритмы", - написал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Чиновник также посетил вирусологическую лабораторию, где проводится исследование образцов на коронавирусную болезнь.

Будем принимать некоторые решения, - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине 02

"В Васильковской центральной районной больнице записался на прием к семейному врачу. Приняли на основании озвученных симптомов, хотя живу не в Васильковском районе и не имел с собой паспорта", - отметил Ляшко. Также он поговорил с мобильной бригадой врачей, созданной для забора образцов на ПЦР-исследования.

Будем принимать некоторые решения, - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине 03

Кроме того, Ляшко посетил инфекционное отделение в Боярке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врачи должны рассматривать больных лихорадкой как потенциально инфицированных COVID-19, - Ляшко

"Общался с медицинскими работниками. Им сложно. Работы много. Большая часть медицинских работников уже живут или в гостинице, или в арендованной квартире", - написал главный санврач.

"Итоги проверки обсудили с министром здравоохранения, будем принимать некоторые решения", - подытожил проверку Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3189676
 
 
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Будемо приймати "деякі рішення". Це не Ляшко-лікар, а Цицерон із СН!
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я как-то писал что когда в США только появились первые больные но не было еще смертей то ихний типо ответственный главврач-миеистр за борьбу с коронавирусом сказал (почти дословно) - все, мы упустили время и теперь придется собирать урожай короны...

А эти клоуны апокалипсиса пургу несут - мол по списку у нас осталось только нашествие саранчи..
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интересный протокол - " некоторые" это какие???
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мені от цікаво-бидлоту залякують страшним і жахливим коронавірусом.в мене питання. чому аж цілий САНІТАРНИЙ ЛІКАР ВСІЯ УКРАЇНИ тільки в жалюгідній масочці? Чи цей світоч медицини не знає .що також життєво важливо .мати захист слизової очей.якщо вже цей фейковий вірус такий смертельний .?
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На собі перевіряв, блохастік??
СЕС- та ще штучка була коррупційна...
Супрунша з соєвим її знищили-рехформа..
А нічого новового не придумали..
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Он конечно красавчег. Но у людей и так работы много, чтобы отвлекать их ненужными визитами и ложными вызовами и пиариться на этом.
Совок млин
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Людям не угодишь, будет проверять значит мешает или пиар , не будет значит бездельник "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 9347
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Поки не повиздихує 60% влади від короновірусу,ні в яку епідемію не вірю. "Будем принимать некоторые решения", - главный санврач Ляшко проверил алгоритмы тестирования на Covid-19 на Киевщине - Цензор.НЕТ 1302
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