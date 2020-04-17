EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  633  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (3193) Польша (5170) COVID-19 (3975) коронавирус (2685)

 Средний возраст умерших от COVID-19 в Польше - 73 года

В Польше от коронавирус умирают чаще мужчины (57,9%), чем женщины (42,1%), а средний возраст умерших от COVID-19 составляет 72,9 года.

Об этом сообщает Главная санитарная инспекция Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Средний возраст умершего в Польше от COVID-19 в Польше составляет 72,9 года ... Самому молодому умершему было 32 года, самому старшему - 98 лет", - говорится в сообщении.

Больше всего умерших в Польше у возрастных группах 70-79 лет (33%) и 80-89 лет (29,5%), меньше всего - в группах 30-39 лет (2,7%) и 40-49 лет (4,6%).

По последней информации Минздрава Польши, количество зараженных в коронавируса в стране выросла до 7 582 человек, из которых 286 человек умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 20 апреля в Польше начнется постепенное ослабление карантина, - премьер Моравецкий

Всего в Польше проведено уже более 156 тыс. тестов, из которых за последние сутки - более 8 тыс.

В польских больницах сейчас находится около 2,5 тыс. человек, зараженных коронавируса, почти 146 тыс. - на карантине, более 28 тыс. - под эпидемиологическим надзором. Количество тех, кто поборол коронавирус в Польше составляет 668 человек.

Также читайте: Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3189675
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
может и мы проскочим...
хотя верится с трудом..
 показать весь комментарий
 
Уявляю як тепер дихати в Києві хворим на короновірус, якщо і здоровим цим димом неможливо дихати😞
 показать весь комментарий
 
 
У Києві через забруднення повітря будуть посилено мити вулиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

"Зараз вже виїхали спецавто "Київавтодору" для миття столичних вулиць. У зв'язку із задимленістю в місті, пов'язаною із пожежами в зоні відчуження, вночі і наступними днями будуть збільшені маршрути і кількість поливо-мийної техніки на вулицях столиці", - написав він.

Кличко вчергове закликав киян залишатися вдома.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 квітня Київ очолив рейтинг міст світу із найбруднішим повітрям, складений компанією IQAir. До цього у КМДА закликали мешканців столиці не виходити з дому та зачинити вікна через виявлення у повітрі продуктів горіння. Їх причиною стали пожежі у Чорнобильській зоні та навколишніх регіонах, а також північно-західний вітер.
 показать весь комментарий
 
А совковый маразматик так просто не возьмешь, они нам еще парочку президентов выберут, а депутатов, сколько-ни счесть. 🙂
 показать весь комментарий
 
Виявлені на сьогодні заражені, - це лише верхівка айсберга.
Тестують, в основному, тільки людей з вираженими симптомами.
Безсимптомно заражених приблизно у 10 разів більше, ніж виявлених.
Тому, для оцінки справжньої небезпеки COVID-19 треба орієнтуватися на один справді ТОТАЛЬНИЙ випадок тестування ізольованої групи людей, - на круїзному лайнері "Diamond Princess".
Із загального числа пасажирів і членів екіпажу (разом майже 4 тисячі) захворіли 705 (17,6%).
Із 705 померло 7 людей (1%).
При цьому треба враховувати, що пасажирами були, в основному, люди похилого віку.
Серед померлих наймолодшому було 70 років, а найстаршому, - 87.
Тобто, реальна смертність від коронавірусу насправді значно менша 1%, - бо на судні кількість людей похилого віку була набагато більшою відсотково, ніж вона є у суспільстві.
 показать весь комментарий
 
ЗМІ неофіційно поспілкувався з високопоставленими чиновниками з РНБО та Кабміну й публікує головні сценарії розвитку ситуації.

В Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин щонайменше до травня. Вірогідно, що дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), водночас левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

OBOZREVATEL неофіційно поспілкувався з високопоставленими чиновниками з РНБО та Кабміну й публікує головні сценарії розвитку ситуації.

Отже: частину підприємств можуть відкрити 12 травня (передусім малий бізнес);

більшість обмежень діятиме до липня;

остаточне рішення ухвалять і оголосять тільки після Великодня;

громадський транспорт можуть запустити після травня, імовірно, за виключенням метрополітену;

якщо карантин буде повноцінно діяти в ЄС, в Україні його також скасовувати не стануть. Повідомляється, що рішення оголосять після Великодня

Перше - зараз влада очікує, що спалах захворювань відбудеться на Великдень або відразу після нього. Саме упродовж цього періоду можуть проявитися симптоми у всіх, хто вже заражений, але поки про це не знає.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх