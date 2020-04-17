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 Политика Украины
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Все про:Иран (934) Кулеба Дмитрий (351)

 Без стран-партнеров соглашения с Ираном по делу о гибели самолета МАУ не будет, - глава МИД Кулеба

На переговорах с Ираном в деле о гибели самолета авиакомпании МАУ Украина будет действовать скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель МИД прокомментировал сообщение, что Украина может обсуждать с Ираном меморандум о выплате компенсаций и предоставлении доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков.

"Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании - всех стран, чьи граждане погибли 8 января. Только вчера мы все впятером снова разговаривали на телефонной конференции, координировали наши дальнейшие шаги.

Читайте: Переговоры с Ираном продолжаются, работаем над получением черных ящиков, - Кулеба

Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за гибель самолета согласно нормам международного права ... Никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординированно с другими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Ранее СМИ сообщили, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также на Цензор.НЕТ: ОГП назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по катастрофе самолета МАУ и настаивает на создании международной следственной группы

Источник: https://censor.net.ua/n3189674
 
 
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Готовы слиться, ждем отмашки. Блин, ну и власть.
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Интересно МАУ экипажу хоть сколько выплатила?
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Логично- сбить иранский самопад..
Око за око??
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Да пийдет наш дядя Ваилий-дворник с метелкой - и всех нах... разгонит! Опять намусорили, понимаешь ли, мать вашу!
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жри уже свою лапшу сам, ботаник, - ласты сложил?
без стран - партнеров?
дерьмо зеленое никчемное.....

я б тебя туфли мне на работу чистить ве взял,
бо будешь вечно кивать на стран-партнеров....
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Найкраще, що може зробити МЗС це замовкнути і не говорити різну брєдятину. Все буде вирішувати інша влада і новий МЗС разом із країнами партнерами.
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Помнится американцы выплатили компенсации иранцам за их сбитый лайнер в обмен на отказ от исков. И ничего. Чего выпендриваться, если Иран признал свою вину как Штаты тогда?
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Короче на берегу обосрались, а как зеля поначалу сливал, а потом петушился
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Т.е. МИД политика мирового масштаба ЗЕ - пустое место.
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