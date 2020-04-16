 Кадры новых пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Руслан Горовой.

Он отметил: "Это сегодня в Зоне отчуждения. Возгорание разбросаны далеко. Плюс ветер. Пожарные огонь прибили, но гарантий никаких. К утру ветер скорее всего разгонит снова, а значит пацанам опять за работу. Плюс горит на Житомирщине".

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