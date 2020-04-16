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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Здоровье
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 Кадры новых пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО

В сети появились кадры новых возгораний в Зоне отчуждения ЧАЭС, которые возникли 16 апреля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Руслан Горовой.

Он отметил: "Это сегодня в Зоне отчуждения. Возгорание разбросаны далеко. Плюс ветер. Пожарные огонь прибили, но гарантий никаких. К утру ветер скорее всего разгонит снова, а значит пацанам опять за работу. Плюс горит на Житомирщине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3189672
 
 
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Нормальные бы журналисты постоянно делали не видео сюжеты с запугиванием населения, а снимали везде и постоянно радиационный фон!
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Не удивлюсь, если им не разрешили проезжать туда с дозиметрами.
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GM Harvester

Да кто им это запретит то? Вон попов чумных не могут закрыть, а то журналистов с дозиметрами. Власть наша ни-уя не может.
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Интересно а оно же и на Европу пойдёт? Или нет? Вы правы. У нас грешат сми истерией.
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Нормальні видання мають робити і те і те. А ви, походу, мрієте повернутися у 1986 рік, коли нас всіх на травневий парад виганяли.
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Откуда такие мысли? Я сказал, что фон они не публикую, а официальным источникам я не доверяю!
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ну и какой х делали пожарные когда снег прошел?можно было все затушить!!!!!
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Зелю туда. Пусть пацанов морально поддержит , сыграет им что - нибудь.
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Да кто им это запретит то? Вон попов чумных не могут закрыть, а то журналистов с дозиметрами. Власть наша ни-уя не может.
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это ответ для Irada, не туда запостилось
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Похоже, кто-то специально поджигает. Само не может в такую погоду так разгораться
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Догадайся кто?Попы МП листовки развесили ,прихожане ,мы святим пасхи .Днепропетровская обл г Новомосковск .Догадайся зачем ?
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вы представляете лес, который горел 10 дней? Сотни кубов углей, сколько они могут тлеть?
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Віталій Барабаненко

@baraban088

·14 мин

Киев сейчас, по данным специализированного сервиса, город с самым грязным воздухом в мире.

Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 1991
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службы специальные - уже больше сотни лет...
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Прямо сейчас Опасно для жизни: индекс загрязнения в Киеве зашкаливает-
В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".
Источник: Мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir
Детали: Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380. Для сравнения, в столице Индии Дели этот уровень составляет 117, а в китайском Шанхае - 82.Кадри нових пожеж у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 8094
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https://www.zhitomir.info/news_191521.html

Станом на 18:00 16 квітня в Житомирській області у побуті та в екосистемах зареєстровано 48 пожеж. Сприяють погіршенню пожежної ситуації сильні пориви вітру, які подекуди сягають 17-22 метрів за секунду. Палає, зокрема, у мікрорайоні Мальованка в Житомирі.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС України у Житомирській області.
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Тяжело жить радом с самим Дьяволом рядом .
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