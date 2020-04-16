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Все про:Пасха (139) Нацполиция (11247) правоохранительные органы (1189) Клименко Игорь (25)

 Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные, - Клименко

Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На ближайшие дни, на субботу, на воскресенье будет дежурить непосредственно при храмах около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Конечно, полицейские, полиция диалога будут находится возле храмов и будут действительно сначала проводить разъяснительную, профилактическую работу.

Но хочу сразу сказать, что жизни и здоровье наших граждан у нас на первом месте, потому если не получится профилактически достучаться до сознательности наших граждан, полиция будет прибегать к достаточно жестким мерам", - сказал глава Нацполиции  в эфире одного из телеканалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

Источник: https://censor.net.ua/n3189671
 
 
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наркодилеры, домушники, угонщики, насильники ликуют
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А разве скопление 22 тысяс полицаев - это не нарушение карантина!?
Штраф сАбакову!!!
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скопление ? сколько в Украине церквей ? - приходов православной церкви на считывается около 19 тысяч - и где тут столпотворение или ты вообразил что все 22 тысячи будут брать в тройное кольцо Киево-Печерскую Лавру (не плохо бы было)
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Краще за все у поліції виходить воювати з тими хто не чинить спротив - з християнами! На більше поліція Авакова просто не здатна. Не бандитів будуть ловити, не крадіїв відловлювати, не терористів ліквідовувати - а чергувати біля храмів! Хочу сказати поліціянтам та нацгвардійцям - не потрібно стояти під храмами, це місце жебраків а не українських поліціянтів та національних гвадійців! Майте честь та гідність і думайте перш ніж виконувати злочинні накази збоченців та ідіотів!
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Тра ловити й лишати пенсій назавджи. Не до вподоби -- мандуй до раші, бо тут Україна.
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а при чём здесь пенсии, ты дурак или притворяешься?
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Нет оно конечно похвально. Но почему просто не закрыли все церкви? В Сумах власти смогли. Частично всякие кирхи и синагоги тоже смогли закрыть. Укр.церковь смогли убедить. А московский патриархат вдруг не смогли. И теперь должны полицаи отдуваться за вас.
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Тобто, між поширенням епідемії і як наслідок подовженням карантину й капце́м в економіці та сваркою з РПЦвУ, влада обрала дружбу з РПЦвУ й імітацію якоїсь там діяльності.

Що цікаво в РФ РПЦ дотримується карантину, бо для них це черевна територія, а Україну вони розглядають як землю ворожу, чим тут гірше тим для них краще.
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Церкви мають бути закриті. Тимчасово, на час карантину.
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Хрен поймёшь этих ментов, то говорили, что не будут препятствовать, а теперь будут применять жёсткие меры, у вас что - семь пятниц на неделю???????
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20 тыс. из 22 должны быть направлены к храмам УПЦ Московского патриархата - именно там должны состояться массовые скопления народа, запланированные в Кремле.
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На Планеті зостануться тільки АТЕЇСТИ!
😇
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