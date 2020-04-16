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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Садовый: все рынки во Львове будут закрыты 18 апреля

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что городская власть прислушается к реомендациям Минздрава и закроет рынки с 16:00 18 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Садовый отметил: "Провел беседы на эту тему с Премьер-министром Денисом Шмыгалем  и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Пояснил свою позицию, что мы во Львове ввели жесткие санитарные требования на рынках, сразу закрываем нарушителей, и на львовских рынках, на открытом воздухе безопаснее, чем даже в супермаркетах.

Только что получили официальное разъяснение господина Ляшко о том, что его позиция по закрытию рынков является рекомендательной и решение за местными органами власти.

Поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям только что приняла решение разрешить работу рынков во Львове до 16:00, субботу 18 апреля. После этого закрываем их до конца карантина - до 24 апреля".

Также читайте: Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3189670
 
 
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бред какой то
все и так в субботу с 16-ти будут закрываться..
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почему в Швеции не ввели карантин? потому что там по закону эио могут сделать только врачи, а у политиков такого права нет
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином
ситуация лучше в Швеции (в пересчете на 1 млн. населения), в карантине нет никакого смысла, только уничтоженнвя экономика
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Уряд Швеції вже довийожувався зі своїми медиками-оптимістами і потроху витягує з парламенту все нові й нові обмеження. А крунурвайрус все ніяк... Південну Корею, з якої щведи хотіли брати приклад, вони вже давно обставили по всіх параметрах, крім як по кількості тестів на мільйон населення. Тих мільйонів у них вп'ятеро менше, ніж у Кореї, а жертв епідемії вже уп'ятеро більше. І прогноз невтішний...
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В суботу по ринках міста вже ніхто не закуповується . Садовий, а бодай тебе рагуля качка в дупу копнула
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Задовий закриває всі ринки, крім... Шувару. Бо той, бачте, забезпечує продуктами більшість магазинів. Це як у боротьбі з контрабандою закрити все, крім "Сьомого кілометра".
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