EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  2588  43
Материалы по теме:
Все про:ПР (11337) Чорновол Татьяна (587) евромайдан (6916) Козаченко Татьяна (50) ГБР (1166)

 ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол. ВИДЕО

Адвокат Татьяна Козаченко, которая защищает Татьяну Чорновол, заявила о том, что ГБР подделало документы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат написала в Фейсбуке.

Козаченко отметила: "Трэш! Волчий суд! Судья Вовк по Татьяне Чорновол в совещательной комнате! Оказалось, что ГБР подделало документы. В уголовном производстве, по которому они пришли, нет квалификации "умышленное убийство"

После определения судьей меры пресечения для татьяны Чорновол Козаченко отметила: "Домашний арест! По обвинению в умышленном убийстве в уголовном производстве, в котором нет статьи "Умышленное убийство". Это судья Вовк".

ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол 01

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Источник: https://censor.net.ua/n3189669
 
 
 Топ комментарии
 
Эй, электорат шута, до чего вы Украину довели?
 показать весь комментарий
 
Roman Davydenko

@RomanDmitrich

·40 мин

Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.

ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 3076
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вовчий суд или вовкин суд?
Да уж, теперь точно - какая разница?(((((
 показать весь комментарий
 
 
ага, раньше была у нас честная и справедливая судебная система, а тут вдруг с приходом шута все поменялось
 показать весь комментарий
 
 
У людей память короткая, полгода в основном инфа хранится по таким вопросам. Янукович засадил Тимошенко и будущего прокурора Луценко, потом этот Луценко, со статьей расхищение госсобственности в особо крупных размерах стал прокурором и засадил Савченко террористку с минометами по Верховной Раде, да много еще ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 1753
 показать весь комментарий
 
 
"... засадил Савченко террористку с минометами по Верховной Раде,"(с)
Где сидит Савченко? Или я что-то пропустила?


 показать весь комментарий
 
 
год просидела и гуляет где-то сейчас, как-то доказательств не хватило, так и Черновол попугают и будет себе гулять
 показать весь комментарий
 
Нащо Ви таке питаєте? Ви ж знаєте відпровідь: їм було "по приколу"... А коли питаєш, нащо ви його обирали, то вже кожна ********** каже, що за нього не голосувала.
 показать весь комментарий
 
 
За Пороха не було соромно ніколи. А це... Я не знаю, з чим порівняти...
 показать весь комментарий
 
что Вы хотите от власти тухлись протухла гасквозь от них уже смердит на километр
 показать весь комментарий
 
 
Нардепи Медведчука та "слуги" згоріли в Раді від справи Стерненка та негайно скликають комітет
https://youtu.be/L2Jmrx3dQsw
 показать весь комментарий
 
 
а сколько еще таких стерненков по Украине бродят, у которых "рука не дрогнет", агов, ЗЕльоные оппожопы,

вам не страшно ? ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 6727
 показать весь комментарий
 
Сейчас самое лучшее время начинать борьбу с коррупцией - все в стране и уехать некуда.😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Да не волчий а овечий, волков у нас не судят и уж точно не сажают....
 показать весь комментарий
 
Roman Davydenko

@RomanDmitrich

·40 мин

Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.

ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 3076
 показать весь комментарий
 
 
кто позорнее шут или эти "воины"...?
вопрос...
 показать весь комментарий
 
 
сама вистава...це дно...він же "міратвореццц"... ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 3270
 показать весь комментарий
 
 
чем руковрдствуется шмаркля что разрешет такой фигне происходить, хотя допускаю что не он рулит ситуацией... его роль быть голобородьком для 73%...
 показать весь комментарий
 
 
По-нормальному нормальний суддя мав би віддати прокурорам їхню "творчість" і наказати більше не приходити з такими лажами.
По-злому нормальний суддя мав би забрати цю "твочість", відмовити прокурорам у провадженні, відкрити проти них кримінальну справу за фальсифікацію та надіслати до генпрокурора вимогу направити за підслідністю, щоб розслідували.
По-хорошому - нормальний суддя оголошує перерву на дві-три години і дає можливість прокурорам "виправити помилки".
По-злочинному суддя-злочинець виносить рішення по обранню обинувачуваній міри запобіжного заходу...
 показать весь комментарий
 
 
це все що треба тепер знати про наші суди...ця справа -це маркер напрямку влади...а влада-цн повна некомпеттентність...ось як про неї трубить "спикер" ОПЗж-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-prodal-dela-protiv-majdana.htm#_=_
 показать весь комментарий
 
А что же вы ожидали от ГБР и таких судей?))))
 показать весь комментарий
 
Зеленый мудак-тебя будет судить этот же судья Вовк!!
 показать весь комментарий
 
Потому что обезьяна с гранатой не так опасна для страны(((
 показать весь комментарий
 
Ну вот, на штраф 17К уже "заработала": без маски в общественном месте. ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол - Цензор.НЕТ 7708
 показать весь комментарий
 
ДБР при Зеленському перетворили на маріонєток...за наші-народні кошти...Іуди...яка ганьба...
 показать весь комментарий
 
 
Так почему такого судью не уволили без права занимать должность и без пенсии в будущем? Нужен был?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх