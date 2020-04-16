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 Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная

Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусной болезнью 2-5 мая, а пика смертности — 3-8 мая. Этот прогноз оправдается, если украинце не отправятся массово на Пасху в храмы и на шашлыки.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" сказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины Виктория Задорожная, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Задорожной, предыдущий прогноз, предусматривающий, что пик заболеваемости придется на вторую декаду апреля, касался ситуации "если бы противоэпидемические и профилактические меры не применялись".

"Они, к счастью, применены вовремя в нашей стране. И сейчас мы видим, что интенсивность эпидемического процесса у нас гораздо ниже, чем в тех странах, где карантинные меры не применили своевременно: Италия, Испания, США и так далее ", - сказала Задорожная.

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Теперь ученые считают, что пик заболеваемости может наступить в первых числах мая, но обусловливают свои прогнозы соблюдением условий карантина.

"Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасху и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2-5 мая", - рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

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По данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на 16 апреля обнаружили 4161 случай COVID-19. В течение 15 апреля получили 397 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, за все время эпидемии умерли 116 человек. 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Источник: https://censor.net.ua/n3189668
 
 
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А чого сьогодні про це мову завели? Завтра було б доречніше...
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Це чергові говновброси від говноекспертів. Ми всі помремо, всім кінець, земля налетить на нєбєсную ось! Смішно читати таких говноекспертів на сторінці Цензора! По 20 людей на день будуть помирати, ай ай ай! Таких "експертів" потрібно закривати в тюрму до кінця епідемії!
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Т.е. все равно в начале мая, даже если не отправятся гулять на Пасху? Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 5877
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73 зі 100 померлих це будуть виборці Зеленського та "слуг урода". Решта - прихожани неканонічної церкви РПЦ в Україні .. Ось така муйня, малята
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Та якби ще та погань не тинялася по вулицях і не розповсюджувала Covid то взагалі було б прекрасно
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Во первых явка на выборы была 60 процентов, и из этих 60 73 топили за Вову... Но помрут 3 проц от населения, а виновны чиновники, потому как нельзя было пускать приехавших из-за границы без заключения на 21 день и тестирования их после этого... Посему Вовчик не справился с положенными на него обязательствами. Но Петро тож не шибко свои обязаности и обещания выполнял.
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А не треба тепер тут жопою крутити. Цілий рік лише і було чути від зебілів що їх аж 73% . Так що , з статистикою не посперечаєшся .. І вся відповідальність за смерті людей лежатиме повністю на Зеленському та його слугах урода.
І нічого тут невістку винною робити. При Порошенко такого бардака і мародерства як при Зеленій сумі не було
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ну я ж не виноват, что у людей логики нет, а статистика это как раз правильный подсчет всего Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 3786. И голосовали там не за Вову, а против старых морд, причем у каждой морды был шанс поменять Украину в лучшую сторону.
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які шашлики? на Київщині так несе гаррю, що скоро люди та собаки будуть пахнути, як шашлики та копчена ковбаса.
Це тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..
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тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..

А за клоуна 73% проголосовало это типа акдеватно нормальные?? ВОт эти которые ЗЕбилы 73% и попруца на шашлыки, и на пасху в церковь повалят, а потом когда будут подыхать от вируса будут визжать что виноват барига мародьор и парахаботы!!
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Адвокатік, а скажи чесно - ти за кого голосував рік тому ?
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прилічні люди перше повідомляють про себе.
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а не адвокатік, а адвокатик. Ви навіть прочитати не можете.
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"А какая разница " чи ти "адвокатик" чи "адвокатік " . Запитання конкретне і чітке - за кого ти голосував рік тому ?
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А у нас в Виннице тишь да благодать, шашлыки устали жрать . Это наказание модным киевлянам за то что хорохорились через чур, что они модные - столица.
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зєбіли і зєбілкі можуть тільки прогнозіровать. більше ніх....
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то что прирост и пик ожидается то это понятно, вопрос в том венется ли эта хрень осенью???.....
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Осенью не вернется, просто потому, что никуда не денется.
На счёт пика в мае тоже не надейся)))
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Пик смертности происходит через 2-3 недели после пика заболеваемости, поэтому этот "прогноз"- пи*дёж. Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 9331
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Я вас расстрою, но у нас и так 2000 человек в день умирает. Если вы не в курсе.
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Столько же, сколько в среднем в 60-млн-ной Италии получается.
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Ну, плюсуйте й цих. Що жили б, як би не коронавірус.
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А вот приплюсовались они или нет- статистика покажет через несколько месяцев. Плюсуй! Умный какой! Лишь бы плюсовать... пару сантиметров себе приплюсуй
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Зависит сильно от сезона. +-500 в самую жару и зиму в пик ОРЗ
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Это скорее экзамен для государства Украина. Что оно из себя представляет.
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Дисциплина должна быть, как у немцев, чтобы люди сидели дома все и вирус побороть удастся быстро!
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Опять- как у немцев! Как у итальянцев и т.д.! А ты в курсе что все убытки при обеспечении ликвидации последствий ЧС должно возмещать государство? А ты в курсе что в европе таки возмещают? А мне кто возместит?
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Напрасно ты подкалываешь. Мне реально клуб закрыли. И месяц уже не спрашивают что я жру и чем семью кормлю
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"Возместят" хіба, що - поліетиленовий мішок для сміття.
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И никто, никто об этом ни слова! За столько лет! Это ж горы трупов! И всем до лампочки было.
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Оказывается до короновируса смерти вообще не было.
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20 СМЕРТЕЙ ЗА ДОБУ КОЛИ В СВІТІ СОТНІ І ТИСЯЧІ.НЕ ТІШТЕ СЕБЕ ІЛЮЗІЯМИ.ВАШ ПЛАН ЛЕГКО ПЕРЕВИКОНАЄ САМ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ.
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Статистиці ви можете вірити. Але ж, жодному слову ВОЗ - не вірте! Бо то - Ваше життя! І шанс зберегти ваше життя. Там - мова і трильйони прибутку корпорацій. Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная - Цензор.НЕТ 1077
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и на Пасху попрутся, и на шашлыки поедут, и ещё тысяч 20 гастарбайтеров подтянутся. Неблагодарное это дело, прогнозы в Украине.
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...зате цікаве, як СПОРТЛОТО - ніби і вгадав, а грошей нема.
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среднестатическая суточная смертность в Украине 1700 человек
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