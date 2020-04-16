 Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная

Об этом в интервью "Радіо Свобода" сказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины Виктория Задорожная, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Задорожной, предыдущий прогноз, предусматривающий, что пик заболеваемости придется на вторую декаду апреля, касался ситуации "если бы противоэпидемические и профилактические меры не применялись".

"Они, к счастью, применены вовремя в нашей стране. И сейчас мы видим, что интенсивность эпидемического процесса у нас гораздо ниже, чем в тех странах, где карантинные меры не применили своевременно: Италия, Испания, США и так далее ", - сказала Задорожная.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют", - экс-главврач института эпидемиологии и инфекционных болезней Вернигор

Теперь ученые считают, что пик заболеваемости может наступить в первых числах мая, но обусловливают свои прогнозы соблюдением условий карантина.

"Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасху и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2-5 мая", - рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Также на Цензор.НЕТ: С 20 апреля в Польше начнется постепенное ослабление карантина, - премьер Моравецкий

По данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на 16 апреля обнаружили 4161 случай COVID-19. В течение 15 апреля получили 397 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, за все время эпидемии умерли 116 человек. 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.