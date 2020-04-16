 В Черновицкой области подтверждены еще 96 случаев заражения COVID-19, в инфекционных отделениях осталось 138 коек, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 758 человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 11 буковинцев. Выздоровели - 25 человек.

COVID-19 подтвердился у 7 священнослужителей, еще у двух - подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

В ОГА отмечают, что в инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, Вижницкий ЦРБ.

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Из 8 тыс. ПЦР-тестов, которые получила Черновицкая область, на данный момент лабораторный центр использовал 4 тыс.