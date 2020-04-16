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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Здоровье
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 В Черновицкой области подтверждены еще 96 случаев заражения COVID-19, в инфекционных отделениях осталось 138 коек, - ОГА

В Черновицкой области 16 апреля официально подтверждены еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших, в Черновцах - 35 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 758 человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 11 буковинцев. Выздоровели - 25 человек.

COVID-19 подтвердился у 7 священнослужителей, еще у двух - подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

В ОГА отмечают, что в инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, Вижницкий ЦРБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области священник с коронавирусом заявил, что результаты теста ложные и собирается проводить богослужения, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Из 8 тыс. ПЦР-тестов, которые получила Черновицкая область, на данный момент лабораторный центр использовал 4 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3189667
 
 
 Топ комментарии
 
какого х....вы по церьквям бродите дебилы?
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Тяжёлых больных нужно вертолётами развозить по областям, где есть ещё свободные кровати интенсивной терапии.Спасать людей нужно всей Украиной
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А оно, тут пишуть, що то все придумав Гейтс....
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так вы своих родных ставите под угрозу в первуюю очередь пусть кто по куршавелях болеют и мне пох на них
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Справа не в церквах а в неефективних діях влади! В храми на богослужіння ходить дуже обмежена постійна група людей в кожен храм і ци люди або вже заражені або здорові і це не призводить до поширення хвороби! Коронавірус передається не в храмах а через немиті руки тих хто до храмів не ходить - бомжів, алкоголиків, наркоманів, асоціальних елементів, етнічних груп які живуть в антісанітарних умовах (ромів). Тому потрібно не храми закривати а закривати притони та бомжатні, стихійні поселення ромів та обмежувати пересування безхатченів та асоціальних елементів.
Влада має терміново перебазувати в Чернівці військовий шпиталь і розгорнути його на території обласної лікарні.
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китайци в свой новый год сосали йух.. а у нас и в приполярной после пасхи будут вафли ку-ку-ру-ку...
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Тяжёлых больных нужно вертолётами развозить по областям, где есть ещё свободные кровати интенсивной терапии.Спасать людей нужно всей Украиной
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А оно, тут пишуть, що то все придумав Гейтс....
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Только вычеркнуть из списка потенциальных заражённых, которые попрутся в церковь!
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Начинайте составлять списки тех , кто в храмы не пойдет. Вам будет первоочередной доступ к аппаратам.
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Остальные будут ждать очереди к аппаратам ИВЛ, если дождутся!
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Не идите в храмы, записывайтесь на очередь, где еще аппараты остались.
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Давайте всіх їх відпустимо на святкування Пасхи, чому ні, до сьогодні вони не забували відвідувати церкву. Дарвін, лошара
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Они займут все койки, а случайно заражённый может оказаться болеть дома с пневмонией
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