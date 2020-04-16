 В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.
Радиационный фон в столице в пределах нормы - 0,14 микрозивертов (0,30 - норма).
Согласно данным ЦГО им. Срезневского, было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения).
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Столица Украины 10 апреля оказалась городом с самым высоким уровнем загрязнения - 159 единиц. Так, согласно рейтингу компании IQ Air Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
На сайте компании IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу, ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Если посмотреть на рейтинг загрязненных городов мира, то по состоянию на утро 10 апреля Киев оказался городом с самым высоким уровнем загрязнения - 159 единиц.
Ближайшие «соперники» украинской столицы - Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).
Отметим, что нынешняя ситуация Киева связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни из-за многочисленных пожаров в Киевской области. Наиболее масштабным пожаром является возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения.