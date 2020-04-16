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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Здоровье
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 В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу, - КГГА

В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого является пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Радиационный фон в столице в пределах нормы - 0,14 микрозивертов (0,30 - норма).

Согласно данным ЦГО им. Срезневского, было зафиксировано превышение формальдегида и диоксида азота (продуктов горения).

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189666
 
 
 Топ комментарии
 
Епт!
Так пару часов назад, очень авторитетное мурло, вещало, что это все песчаная буря!
Бистро мнение поменялось...
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Скоморох ведь не просто так смылся из Киева? Или это случайность? Зебилы, чего скажете?
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А власть молчит. Клоун вчера гримасничал, что сейчас не 1986 год.
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Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом-
Столица Украины 10 апреля оказалась городом с самым высоким уровнем загрязнения - 159 единиц. Так, согласно рейтингу компании IQ Air Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.
На сайте компании IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу, ведется постоянный мониторинг качества воздуха. Если посмотреть на рейтинг загрязненных городов мира, то по состоянию на утро 10 апреля Киев оказался городом с самым высоким уровнем загрязнения - 159 единиц.
Ближайшие «соперники» украинской столицы - Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).
Отметим, что нынешняя ситуация Киева связана не столько с загрязнением от промышленности и транспорта, как от дыма и гари, который окутал город в последние дни из-за многочисленных пожаров в Киевской области. Наиболее масштабным пожаром является возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения.У повітрі Києва зафіксовано продукти горіння із зони відчуження ЧАЕС - фахівці просять зачинити вікна і не виходити на вулицю, - КМДА - Цензор.НЕТ 910
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По Киеву,по всем районам идет гарь.Закрывайте окна,на улице полная фигня.
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зєбіли, забирайти янєлоха пздуйте всі нх .
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завтра скажут, что поскольку противогазы все тоже продали, бомбоубежища не работают, то нужно использовать маски ковида, а от радиоактивных частичек защищаться газетами, пить алкоголь и йод.
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Чому Янелоха попередили, щоб він встиг здристнути зі своїм шоблом з Києва, а нас не попередили?
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Бедная Украина зеленский , вирус , теперь гарь п.......ц полный
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