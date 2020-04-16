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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2397) Копытин Игорь (1)

 Законопроект 2398-д позволит убрать из оборонных закупок махинации и схемы, - депутат СН Копытин

Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть во втором чтении проект закона об оборонных закупках, но рассмотрение так и не состоялось.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Игорь Копытин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во втором чтении Верховная Рада Украины должна была рассматривать законопроект об оборонных закупках, который разрабатывали команда людей, в которую входили народные депутаты, представители Минобороны, Минэкономики, Укроборонпрома, частных производителей ОиВТ, общественности. ... Рассмотрение был внесен в повестку дня, однако это так и не произошло", — написал он.

По словам Копытина, основная задача законопроекта — убрать возможность продвижения непрозрачных схем и махинаций, а процесс оборонных закупок сделать максимально прозрачным для всех участников.

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"Наверное, уже всем понятно, что ГОЗ в текущем состоянии (который, кстати, до сих пор принят на 2020 год не полностью — напомню, сейчас середина апреля) требует изменений. Сейчас вместе с Офисом Президента Украины работаем над тем, чтобы в ближайшее время закон таки был принятым Верховной Радой", — добавил Копытин.

Законопроект 2398-д позволит убрать из оборонных закупок махинации и схемы, - депутат СН Копытин 01Законопроект 2398-д позволит убрать из оборонных закупок махинации и схемы, - депутат СН Копытин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189665
 
 
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На святе замахнулись! Не для того Петро Олексійович і Ко вибудовували ці схеми, щоб всяка зелень їх знищила!
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Розповісте про схеми Петра Олексійовича? Тільки фактами. І як Пороху вдавалось використовуючи схеми відродити армію, з нуля. І харчування, і казарми, і житло, і озброєння і воєнні розробки? Бо Зеленський вже рік, так бореться з соєвими надлишками та схемами в армії, що поборов вже і на нормальне харчування, і озброєння, і матеріальне забезпечення, і будівництво, і розвиток воєнного виробництва
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Уж не знаю почему, но если кто-то из "слуг" заявляет о выгодности какого-то законопроекта, первая мысль: а в чем подвох? Потому, что таких пройдох даже при Овоще не было.
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