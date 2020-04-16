 Все затраты на обсервацию освобожденных из плена берет на себя государство, завтра им сделают тесты на коронавирус, – Донецкая ОГА

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все затраты и условия обсервации, размещение их – всё берет на себя государство. Их разместят в отдельных комнатах. Они будут обеспечены одеждой, средствами гигиены, трехразовым питанием. Обсервация будет длиться 14 дней", - рассказал чиновник в комментарии журналистам в четверг.

Кириленко сообщил, что в пятницу освобожденным проведут ПЦР-тестирование. "И после обсервации также будут взяты образцы для проведения исследований, предоставления выводов и завершения их обсервации", - отметил он.

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Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек было переданы наемникам РФ в ОРДЛО.