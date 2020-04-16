 Все затраты на обсервацию освобожденных из плена берет на себя государство, завтра им сделают тесты на коронавирус, – Донецкая ОГА

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все затраты и условия обсервации, размещение их – всё берет на себя государство. Их разместят в отдельных комнатах. Они будут обеспечены одеждой, средствами гигиены, трехразовым питанием. Обсервация будет длиться 14 дней", - рассказал чиновник в комментарии журналистам в четверг.
Кириленко сообщил, что в пятницу освобожденным проведут ПЦР-тестирование. "И после обсервации также будут взяты образцы для проведения исследований, предоставления выводов и завершения их обсервации", - отметил он.
Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек было переданы наемникам РФ в ОРДЛО.
PandaUA
@PandaUAarm
·2 ч
Потикайте палкой в ЗЕдурака,скажіть йому,що якщо ти ********* таскати на собі патчі підрозділів,у яких ти начебто ВГК - то міг би кріпити патч того підрозділу, до якого ти їдешь...До 80-ки,як сьогодні,тре було патч 80 одшбр...Але це можна було би розуміти,якщоб мозок був...
95-е опять берут?
"гражданский", "военный" хотелось бы увидеть на цензоре.