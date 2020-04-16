EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  327  11
Материалы по теме:
Все про:Донецкая область (4458) пленные (864) Кириленко Павел (15) обсервация (52)

 Все затраты на обсервацию освобожденных из плена берет на себя государство, завтра им сделают тесты на коронавирус, – Донецкая ОГА

Все затраты на проживание в обсервации освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами на Донбассе берет на себя государство, в пятницу им будут проведены ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все затраты и условия обсервации, размещение их – всё берет на себя государство. Их разместят в отдельных комнатах. Они будут обеспечены одеждой, средствами гигиены, трехразовым питанием. Обсервация будет длиться 14 дней", - рассказал чиновник в комментарии журналистам в четверг.

Кириленко сообщил, что в пятницу освобожденным проведут ПЦР-тестирование. "И после обсервации также будут взяты образцы для проведения исследований, предоставления выводов и завершения их обсервации", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора

Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек было переданы наемникам РФ в ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3189664
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 



PandaUA

@PandaUAarm

·2 ч

Потикайте палкой в ЗЕдурака,скажіть йому,що якщо ти ********* таскати на собі патчі підрозділів,у яких ти начебто ВГК - то міг би кріпити патч того підрозділу, до якого ти їдешь...До 80-ки,як сьогодні,тре було патч 80 одшбр...Але це можна було би розуміти,якщоб мозок був...
 показать весь комментарий
 
 
У всіх звільнених терористами мають знайти коронавірус, звинуватити терористів в неконтрольованій ситуації з розповсюдженням смертельно небезпечного вірусу і почати санітарну операцію зі звільнення окупованих території як очага хвороби на континенті! Залучити до санітарної операції проти терористів країни НАТО та арабських шейхів!
 показать весь комментарий
 
государство ето мы - наши налоги, наших детей недополученый подарок.
95-е опять берут?
 показать весь комментарий
 
 
три таксиста с лугандона - 8 военных кацев - весь обмен..
 показать весь комментарий
 
А меня просто разрывает о злости на сволочную мягкотелость зеленых переговорщиков, которые как овцы на закланье, идут на поводу кремлевских хотелок! Почему НЕ НАСТАИВАЮТ на обязательном возврате наших военнопленных? А вприпрыжку бегут выполнять пожелание ***** ОТВЕСТИ наши войска подальше от Донецкой и Луганской областей. Так кто они- бездарности или враги на службе кремля?!!
 показать весь комментарий
 
 
список обменяных с украинской стороны с токой же короткой формулировкой
"гражданский", "военный" хотелось бы увидеть на цензоре.
 показать весь комментарий
 
А где хоть один крымский татарин? 73% био отходов - вы довольны "обменом"? Или вам всё божья роса?
 показать весь комментарий
 
А потом удивляються чего это Чернобыль полыхает....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх