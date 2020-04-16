 Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей многие заразились коронавирусом в храмах, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Минздрава Коронавірус-Інфо.

В сообщении перечисляются известные очаги инфекции: "В Киево-Печерской лавре выявлено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а Лавру решением столичных властей закрыли на карантин.

В городе Залищики Тернопольской области именно священник стал первым больным коронавирусной болезнью. Его госпитализировали только через несколько дней, и вскоре он скончался в больнице. Но перед тем священник контактировал примерно с 500 людьми. Ныне Тернопольская область на 3-м месте по количеству заболеваний.

В Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области было подтверждено коронавирусная инфекция, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

На Николаевщине COVID-19 подхватили два человека. Как выяснилось, они посещали совместные богослужения, на которых также присутствовали две инфицированные женщины, которые их и заразили".

"Многовековые традиции празднования Пасхи имеют большое значение для украинцев. Однако, в этом году ради собственной безопасности и безопасности близких необходимо воздержаться от визитов в церковь и остаться дома. Посмотреть трансляцию богослужений можно будет по телевизору".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит