 В мошенничествах с НДС обвиняют те, кто десятилетиями кормился на подобных схемах, - Верланов

Об этом Верланов сказал в интервью изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть скорее всего теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах", — сказал Верланов.

По его словам, эти материалы давно находились в поле зрения правоохранительных органов и уже проверены несколько раз.

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"А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "доказательств" стало немедленное устранение господина Уманского от занимаемой должности", — сказал глава ГНС.

Верланов утверждает, что "эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве в интересах определенных сил".

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13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.