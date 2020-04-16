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 Политика Украины
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Все про:налоговая (829) НДС (330) Уманский (101) Верланов Сергей (58)

 В мошенничествах с НДС обвиняют те, кто десятилетиями кормился на подобных схемах, - Верланов

Глава государственной налоговой службы Сергей Верланов ответил на обвинения бывшего министра финансов Игоря Уманского в коррупции с НДС.

Об этом Верланов сказал в интервью изданию "Обозреватель", информирует Цензор.НЕТ.

"Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть скорее всего теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах", — сказал Верланов.

По его словам, эти материалы давно находились в поле зрения правоохранительных органов и уже проверены несколько раз.

Читайте на Цензор.НЕТ: В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

"А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "доказательств" стало немедленное устранение господина Уманского от занимаемой должности", — сказал глава ГНС.

Верланов утверждает, что "эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве в интересах определенных сил".

Также на Цензор.НЕТ: Большая часть схем с НДС прекращена, - глава налогового комитета ВР Гетманцев

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

Источник: https://censor.net.ua/n3189659
 
 
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Ага-ага...
А 300 миллиардная ДЫРА в Бюджете просто так - САМА образовалась!

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Мимо пролітала Чорна діра і всьо забрала з собою.
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"В интересах определенных сил". Ты посмотри кокетка какая.
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блин, ну сколько уже перемывать - НДС изначально был введет для высасывания денег из бюджета! кто мог получить возмещение? сорри, не так - кто мог показать в декларации не то, что минус, а просто сумму меньше определенного процента? риторический вопрос.... в 2014 при наличии ЭДО у меня впервые принята была декларация с отрицательным НДС и позже - убытки по прибыли
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судячи зі впевненості цього гімнюка- то вся зешобла - у долі.
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"Люди десятилетиями кормились на схемах с НДС, а я меньше года на потоках сижу. И что вы разволновались?" - укоризненно сказал Сергей Верланов.
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в самом деле-он хотел сказать-"а я шо -крайний...? я как все"...
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я бы проследил банальную цепочку - кто все эти годы уверенно возмещал себе миллиарды НДС из бюджета? не эти ли товарисчи нонче подняли вой о проблемах в энергетике при волею случая самой дорогой цене на поток электронов в ойропе?... пока пылесос работал неукоризненно - все устраивало?
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-""Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть скорее всего теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах", - сказал Верланов
ну правильно-хорошо налаженная схема-чё ж её "отменять"...обещал же Зе на один срок-а дальше жить на что-то надо... В мошенничествах с НДС обвиняют те, кто десятилетиями кормился на подобных схемах, - Верланов - Цензор.НЕТ 3211 И Уманского уволили "случайно"...
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