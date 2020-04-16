 На Ривненщине подтвердили 23 случая инфицирования коронавирусом, один человек умер, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст больных варьируется от 12 до 80 лет.

Так, заражение коронавирусом подтвердили в: горооде Ривне; городе Дубно; селе Рачин Дубенского района; селах Забороль, Городище, Белая Криница Ривненского района; городе Здолбунов; селе Богуши Березновского района.

Таким образом, в Ривненской зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них восемь летальных.

"Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из села Зозив Ровенского района", - добавил он.

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.

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