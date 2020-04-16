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 Общество, Здоровье
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 На Ривненщине подтвердили 23 случая инфицирования коронавирусом, один человек умер, - ОГА

По состоянию на вечер 16 апреля на Ривненской области лабораторно подтвердили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом за сутки от инфекции умер один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст больных варьируется от 12 до 80 лет.

Так, заражение коронавирусом подтвердили в: горооде Ривне; городе Дубно; селе Рачин Дубенского района; селах Забороль, Городище, Белая Криница Ривненского района; городе Здолбунов; селе Богуши Березновского района.

Таким образом, в Ривненской зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них восемь летальных.

"Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из села Зозив Ровенского района", - добавил он.

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине выявлены 18 новых случаев Covid-19, всего в области 184 инфицированных коронавирусом, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3189656
 
 
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н-да...
таки приховували дані, зараз те все повискакує....
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А хтось думав, що буде інакше, якщо впустити, в країну, бл. 500 тис заробітчан, зі Сходу і Заходу, без обсервації?
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