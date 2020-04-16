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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 С 20 апреля в Польше начнется постепенное ослабление карантина, - премьер Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что 20 апреля в стане начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Глава правительства Польши пообещал, что будет открыт доступ к лесам и паркам, а также смягчены ограничения, касающиеся торговли. В магазинах площадью до 100 квадратных метров на одну кассу будет приходится четверо клиентов, а в магазинах с площадью более 100 квадратных метров - одно лицо на каждые 15 квадратных метров торговой площади. Премьер отметил, что работники магазинов будут проходить проверку здоровья.

Принцип "один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности" будет касаться также киосков.

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Изменят также и правило, согласно которому в Польше было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи, младше 18 лет. Теперь это ограничение будет распространяться только на детей до 13 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3189655
 
 
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Гастарбайтери вже готують торби їхати назад.
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Ви так пишете ніби в цьому щось є погане. Нехай їдуть вони підтримують укр.економіку своїми перерахуваннями.
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Ніхто не може пояснити чому при перерахуаннях економіка опинилась в сраці, а ціни тільки росли, хоча доляр дешевшав.
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Ви праві, але заробітчани у цьому точно не винні.
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Готують, бо не хочуть тут з голодухи помирати
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Яка голодуха? Роботи валом було до карантину.
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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А у нас начнется ослабление карантина только тогда, когда пол страны вымрет с голода видимо.
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Так у поляків ще кордони закриті. І послаблення незначні.
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и шо - гульнуть мона будет без собачиков, подешевеют щенки?
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не знаю чем, но мне етот поляк нравится больше чем ермаки братовья...
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Давайте поляки швидше закінчуйте це шоу, може після вас і наші зелибобики зрозуміють, що не має сенсу карантинить!?
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