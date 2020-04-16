 Во Франции число смертей от COVID-19 достигло 18 тысяч

Об этом сообщил в глава гендирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
С начала эпидемии во Франции выявлены 108 тыс. 847 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние 24 часа - 2 тыс. 641.
При этом Саломон отметил, что второй день подряд число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается.
По данным на четверг, всего госпитализированы 31 тыс. 305 пациентов с COVID-19. Это на 474 меньше, чем накануне. В реанимационных отделениях находятся 6 тыс. 248 пациентов.
Всего из больниц за время эпидемии выписались более 32 тыс. выздоровевших.
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Поэтому не надо все мешать в одно.
т.е. все остальные больные - выздоровеют? Может считать надо - погибшие vs выписанные?