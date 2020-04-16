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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Во Франции число смертей от COVID-19 достигло 18 тысяч

Количество умерших инфицированных коронавирусом во Франции составляет, по последним данным, 17 тыс. 920 человек. За минувшие сутки число умерших от COVID-19 выросло на 753 летальных исхода.

Об этом сообщил в глава гендирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала эпидемии во Франции выявлены 108 тыс. 847 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние 24 часа - 2 тыс. 641.

При этом Саломон отметил, что второй день подряд число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается.

По данным на четверг, всего госпитализированы 31 тыс. 305 пациентов с COVID-19. Это на 474 меньше, чем накануне. В реанимационных отделениях находятся 6 тыс. 248 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон продлил карантин во Франции до 11 мая

Всего из больниц за время эпидемии выписались более 32 тыс. выздоровевших.

Источник: https://censor.net.ua/n3189654
 
 
 Топ комментарии
 
Передоз это личный выбор, а смерть от вируса это вероятность иммунитета.
Поэтому не надо все мешать в одно.
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Если бы люди были дисциплинированные и просидели дома 4 недели, то за это время можно победить вирус!
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Эффект сделки ОПЕК+: нефть Urals обвалилась ниже $14 за баррель

https://sprotyv.info/ekonomica/effekt-sdelki-opek-neft-urals-obvalilas-nizhe-14-za-barrel
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Если бы люди были дисциплинированные и просидели дома 4 недели, то за это время можно победить вирус!
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Давно войны мировой не было, я ещё 20 лет назад говорил. Человеки скурвились. Сейчас бери их голыми руками.
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Це якщо не завозити в країну все нових і нових, як робить це Віслюк оманський.
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А куда бы он делся если бы переносчики сидели дома?
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Передоз это личный выбор, а смерть от вируса это вероятность иммунитета.
Поэтому не надо все мешать в одно.
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Бесполезно, не трать время на тупицу.
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Италии выделяют 500 000 000 000 евро. Правда? Там пошло на спад. Кто следующий? Какой там график?
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так вот, может ради этих выделений всех умерших записывают якобы от ковид-19 что б побольше бабок получить...
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Забавно когда мы судим чужие развитые страны исходя из собственного украинского корупционного опыта. Да и лишние суммы со столькими нулями вряд-ли в Европе на одну страну найдутся.
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Что 16?
т.е. все остальные больные - выздоровеют? Может считать надо - погибшие vs выписанные?
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Микрон - обосрался, Трамп - обосрался, Си - обосрался, Пу - всегда обосран.
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