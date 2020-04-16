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Все про:Закревская Евгения (70) мера пресечения (110)

 Подозреваемого в убийстве одного майдановца и ранении другого экс-бойца "Омеги" Косенко отпустили под личное обязательство

Суд смягчил меру пресечения бывшему бойцу "Омеги" Владимиру Косенко, заменив круглосуточный домашний арест личным обязательством.

Решение принял Печерский суд столицы. Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы. Даже без браслета", — написала она.

Прокурор ходатайствовал о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Обвинение считает, что Косенко может влиять на свидетелей — бойцов спецподразделений, которые 20 февраля 2014 были с ним на улице Институтской в Киеве.

Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега". 19 февраля Печерский районный суд Киева отправил Косенко под домашний арест с ношением электронного браслета.

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Подозреваемого в убийстве одного майдановца и ранении другого экс-бойца Омеги Косенко отпустили под личное обязательство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189653
 
 
 Топ комментарии
 
Це вже триндець! Чорновол Т. зробили вбивцею й посадили під домашній арешт, а справжньомуо вбивці дали змогу втекти куди завгодно "під особистим забов,язанням". Влада взагалі розуміє, до чого вона штовхає українців? Вова, погано для тебе все буде, от побачиш
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мы Зелю посадили на золотой унитаз ,мы его в нем и утопим
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Золотий унітаз Зек єнакуєвський забрав в Ростов, а Зелі залишив табуретку з діркою.
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Це сигнал мусорам безкарно вбивати незадоволених діями існуючого уряду.
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Це вже триндець! Чорновол Т. зробили вбивцею й посадили під домашній арешт, а справжньомуо вбивці дали змогу втекти куди завгодно "під особистим забов,язанням". Влада взагалі розуміє, до чого вона штовхає українців? Вова, погано для тебе все буде, от побачиш
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скоро и хаты у тебя не будет ибо не станет тебя
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как у всех, карантин и из этого большие проблемы, хотя не знаешь, что страшней, отсутствие возможности заработать на жизнь или это вирус сильно заразный
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только не говори про зебилов, все будем на том свете
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сейчас волеует многих отсуствие денег на жизнь
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почему зеленский ни разу не был в госпитале ВСУ, почему зеленский отдал кацапам ключевого свидетеля по делу MH 17, почему зеленский отдал кацапам убийц Небесной сотни, почему зеленский устроил "санжары" в день памяти Небесной сотни, почему зеленский назначил портновскую шлюху-двоечницу венедиктову рулить ГПУ? да все просто - зеленский воюеет на стороне *********.
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Надо быть справедливыми - в госпитали он иногда заглядывает. Даже шеврон запорожцев Армии УНР как-то нацепил под это дело.
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Зеля делает свои темные дела под покровом короны , гнилая падла
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Это давно стало нормой. Оманский мирный план в действии...
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Черновол сказала, что в ГБР возбудились по поводу уничтожения сепаратистов в Одессе в 2014 году. Скоро будут обвинения. Поздравляю зебилов, вы сделали это вместе.
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а завтра они сделают тебя. только не говори что что то можешь
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Предлагаю повторить и уничтожить сепарню из гбр .Начать можно из портнова и бибикова
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- Он убил человека!
- Но, он больше не будет!
- Иди "с богом" и не греши больше.

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і чого він за Петра не сів? наш потужнореформований суд не може помилятися!!!
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Так вы же бубочку выбрали чтобы сел или не? А реформу судов низшей инстанции намеченную на 2020г. бубочка отменил и теперь там хозяин Портнов. . Ты не Босой ты Косой
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так і ви ж його вибрали.. чи на вибори не ходили? Підозрюваного у вбивстві одного майданівця і пораненні іншого ексбійця "Омеги" Косенка відпустили під особисте зобов'язання - Цензор.НЕТ 8148
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бо при Петру була демократія і хоч криво, але якось працювала судова система... для того щоб посадити людину при демократичних засадах держави і нормальній судовій системі - потрібен час і докази, прикладом може послужити процес по збиттю МН на донбасі - судовий процес розпочався через 5 років після початку розслідування. А нинішня шмаркле яку привели до влади шлункозалежні дибіли і вибрали таких самих дибілів у ВР - посадили на посаду суддів і прокурорів людей, що поняття не мають про демократичні засади і прозорі судові процеси - і головними над ними поставили Портнова, ублюдка, який заслужив щоб над ним провели процес, і покарання, яким він погрожує усім - без розслідування, і на смерть.
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"Зауважимо, що адвокатів для захисту Косенка скерував ексзаступник голови Адміністрації Президента Віктора Януковича - Андрій Портнов.
"Скерував. Наші адвокати зроблять все, щоб надати безкоштовну правову допомогу для всіх, хто виконував присягу і захищав державу від учасників масових заворушень. Це офіційна публічна позиція нашої юридичної команди - ніхто зі співробітників міліції не повинен сидіти в тюрмі за Майдан", - написала у своєму телеграмі ексміністерка юстиції в уряді Миколи Азарова - Олена Лукаш.
Ніхто зі співробітників міліції не утримуватиметься під вартою, поки на волі ходять герої Майдану і поки по тюрмах не розсядуться тварини, які затіяли масові вбивства простих людей і співробітників міліції. Запишіть це собі на лобі на своїх тупих злодійських рожах,
- додала Лукаш."
73%, ви зробили це разом
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В Україну прийшов антимайдан, і це - факт. Про що попереджали рівно рік тому стало реальністю.
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Пока он не сбежал как Садовник,нужно найти и устроить самосуд ,другого пути добиться справедливости нет и уже не будет
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як це типово для сьогоднішньої влади - майданівку Чорновол з підозрою на вбивство рига - під домашній арешт, бійця Омеги за вбивство майданівця - під власні зобов'язання. Зе-барани - ви задоволені собою? хоть поржете тепер?
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Это пророчество давно было написано в украинской библии "..Жиди погані правлять нами. А ми ще гірші ніж жиди. Ми продали дідівську славу. Й жиди в ярмо нас запрягли. Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні..." Т.Шевченко
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