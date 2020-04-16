 Подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко отпустили под личное обязательство

Решение принял Печерский суд столицы. Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы. Даже без браслета", — написала она.
Прокурор ходатайствовал о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
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Обвинение считает, что Косенко может влиять на свидетелей — бойцов спецподразделений, которые 20 февраля 2014 были с ним на улице Институтской в Киеве.
Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега". 19 февраля Печерский районный суд Киева отправил Косенко под домашний арест с ношением электронного браслета.
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Можн повернемо нереалізувавшогося повністью кондитера? Нехай далі доїть Україну, торгує з РФ, виводить грошики в Панаму...
Порох действительно - за пол-года вытащит страну из пропасти, в которой она оказалась.
Он это уже делал - он это сделает еще раз.
Но вам придется сииильно попросить Пороха...
Очень и очень сильно.
Если Порох потребует - возможно, вам придется самих себя оттрахать в ваши зеленые сраки.
Но если откажетесь - сдохнете.
Способности Великого ишака, так понимаю, вы уже оценили? - значить, понимаете, что с ишаком сдохнете.
- Но, он больше не будет!
- Иди "с богом" и не греши больше.
"Скерував. Наші адвокати зроблять все, щоб надати безкоштовну правову допомогу для всіх, хто виконував присягу і захищав державу від учасників масових заворушень. Це офіційна публічна позиція нашої юридичної команди - ніхто зі співробітників міліції не повинен сидіти в тюрмі за Майдан", - написала у своєму телеграмі ексміністерка юстиції в уряді Миколи Азарова - Олена Лукаш.
Ніхто зі співробітників міліції не утримуватиметься під вартою, поки на волі ходять герої Майдану і поки по тюрмах не розсядуться тварини, які затіяли масові вбивства простих людей і співробітників міліції. Запишіть це собі на лобі на своїх тупих злодійських рожах,
- додала Лукаш."
73%, ви зробили це разом
Львовский метрополитен
@natohawks
·52 мин
Янелох обменял 14 боевиков и террористов на гражданских, которых завтра опять наловят в ОРДЛОвских подворотнях. Теперь каждая рашистская погань, готовящая теракты в Украине, знает - если поймают - ничего не будет. Обменяют на таксистов и домохозяек. Шайтанов хохочет в СИЗО
Roman Davydenko
@RomanDmitrich
·40 мин
Приаезли Вовку на показуху.
Я все бачив, але шоби без магазинів бігали, бачу вперше.
Зарни́ца - советская и российская молодёжная военно-спортивная игра. В игре принимают участие сборные команды молодёжных общественных объединений и учащихся образовательных организаций. Участвуют дети от 6 лет и выше!
це вже гра з людьми що стояли на Майдані...і як мінімум неповага та цинізм...ну-ну...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-prodal-dela-protiv-majdana.htm
Хуже нє будєт.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
У нас все получится!