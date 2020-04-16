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 За рубежом, Здоровье
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 ЕС пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США

Евросоюз взял на себя обязательство обеспечить финансирование Всемирной организации здравоохранения вместо США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

Такое заявление  16 апреля сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

"Стороны обсудили текущую ситуацию, а также работу ВОЗ по прекращению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями. [Боррель] выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов", – сказано в коммюнике по итогам беседы.

Европейская служба внешних связей напомнила, что Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3189652
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп дал Украине Джевелины, а демократическое чмо обама что сделал?
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Трамп обвинил руководство ВОЗ в получении взяток от Китая и приостановил финансирование до завершения расследования. Ещё в марте ВОЗ утверждал что вирус не так опасен и не так просто передаётся от человека к человеку. А сейчас Китай по лешёвке скупает итальянские компании.
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Удерживать самых матёрых бюрократов-взяточников ЕС всегда первая!
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Не худо бы заодно и психиатра для Трампа профинансировать. Даже если ВОЗ и правда протупил - самое время урезать финансирование и начинать разборки.
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Трамп дал Украине Джевелины, а демократическое чмо обама что сделал?
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Трамп правильно робить, ВОЗ це мутна контора яка незрозуміло чим займається і остання епідемія показала повну неспроможність ВОЗ виконувати покладені на неї завдання! Потрібно ліквідовувати ВОЗ як таку і створювати нову організацію на нових принципах!
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Ввёл санкции, например. Кстати, много ли из тех Джавелинов настреляли?
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В психбольнице все пациенты считают врача "ненормальным".
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Трамп обвинил руководство ВОЗ в получении взяток от Китая и приостановил финансирование до завершения расследования. Ещё в марте ВОЗ утверждал что вирус не так опасен и не так просто передаётся от человека к человеку. А сейчас Китай по лешёвке скупает итальянские компании.
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ВОЗ конечно еще та богадельня и толку от них не слишком много, но Трамп этими действиями тупо пытается перевести стрелки.
Он тупо забил на эту эпидемию, рассказывал что это все фигня собачья и не стоит даже внимания на это обращать.
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Так может он забил на эпидемию потому что ВОЗ давала рекомендации лживые и сейчас он их не финансирует поэтому? Не?
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США, потому и США, что живут, полагаясь исключительно на себя.
Там есть куча всяких структур, которые занимаются различными вопросами, включая и этот (как в любом другом государстве).
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Ожидаемая реакция. Поэтому ВОЗ сегодня опять воодушевился.
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Удерживать самых матёрых бюрократов-взяточников ЕС всегда первая!
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ЕС - главный спонсор путинской агрессии.
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Тут не поспоришь. ЕС - покупатель №1 российской нефти и газа. Бюджет Раши наполняется из Европы.
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А что даёт этот ВОЗ? Только рекомендации и лицензии? Зачем он вообще? Кто знает?
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Часть экспериментов с вирусом на летучих мышах
действительно проводилась в Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety,
Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China

"Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve in vitro titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, in vivo experiments demonstrate replication of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis"

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Як на мене,то цю структуру потрібно реформувати.Не відповідає викликам часу ,плететься позаду подій.Планета чекала на грамотну відповідь щодо коронавірусу і на розслідування,звідки він взявся,тобто з чиєї лабораторії.Не отримали інформації.
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http://Часть экспериментов с вирусом на летучих мышах действительно проводилась в Ухани .
собственно документальное признание об этом состоялось ещё в 2015 г.
в 2020 г необходимы ответы на вопросы
= насколько НЕ-случайно произошла утечка вируса из лаборатории ;
= почему глава ВОЗ распространял дезинформацию о показателе летальности в Китае .

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Дуже прикро і шкода, що Брюсель грає на боці ворога...
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коронавирус остановит ушлую поступь популистов по миру вообще, и в Украине вчастности
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Dlia ES eto meloc 114mln evro.Tolko Greciji za 3 goda dali 80 miliardov evro kogda byl krizis u nix.
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Тобто коронавірусне свято триватиме. Не можна ж взяти і все одразу припинити. Та й нашо припиняти, як все так добре виходить.
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не фанат Трампа
але в цьому випадку згоден з ним на всі 100%
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