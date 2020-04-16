 ЕС пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

Такое заявление 16 апреля сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

"Стороны обсудили текущую ситуацию, а также работу ВОЗ по прекращению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями. [Боррель] выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов", – сказано в коммюнике по итогам беседы.

Европейская служба внешних связей напомнила, что Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 млн.

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