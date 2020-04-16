 ЕС пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Европейской службы внешних связей.
Такое заявление 16 апреля сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.
"Стороны обсудили текущую ситуацию, а также работу ВОЗ по прекращению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями. [Боррель] выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов", – сказано в коммюнике по итогам беседы.
Европейская служба внешних связей напомнила, что Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 млн.
Он тупо забил на эту эпидемию, рассказывал что это все фигня собачья и не стоит даже внимания на это обращать.
Там есть куча всяких структур, которые занимаются различными вопросами, включая и этот (как в любом другом государстве).
Коляка не мине?
действительно проводилась в Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety,
Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China
"Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve in vitro titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, in vivo experiments demonstrate replication of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis"
собственно документальное признание об этом состоялось ещё в 2015 г.
в 2020 г необходимы ответы на вопросы
= насколько НЕ-случайно произошла утечка вируса из лаборатории ;
= почему глава ВОЗ распространял дезинформацию о показателе летальности в Китае .
але в цьому випадку згоден з ним на всі 100%