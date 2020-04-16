 В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Бумаги Лерос обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Ко мне в руки попал отчет, который раскрывает факты организованной топ коррупции и, судя по всему, выявление этой схемы стоило министру его должности", — написал Лерос, имея в виду, по всей видимости, экс-министра финансов Уманского.
Депутат отметил, что написал заявление в НАБУ.
"Согласно отчету, с июня в государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованном топ-чиновниками системы уклонении от уплаты НДС крупным бизнесом за откаты. Объемы схемного НДС с 1 мая 2019 были 2 млрд грн, 3 млрд грн (01.08.2019 г.), 4 млрд грн (01.01.2020 г.) и до 5,5 млрд грн по состоянию на 01.02.2020 года", — утверждает Лерос.
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По его словам, за 8 месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 млрд грн.
"В качестве примера выкладываю часть отчета, где приведен доход группировки в 42 млн и 87 млн грн за июль 2019 по львовской и донецкой областям соответственно. За период декабрь 2019 года - не менее 259,8 млн грн. Присмотритесь к проводкам, информацию правоохранителям легко проверить", — написал нардеп.
Лерос утверждает, что существование "программы", о которой идет речь в документах, ему подтвердили сотрудники налоговой системы.
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В опубликованных Леросом документах упоминаются крупные украинские компании — такие, как "Фоззи груп" (сеть супермаркетов "Сильпо", "Фоззи", "Фора"), "Окко" (торговля нефтью и нефтепродуктами), "Эпицентр" (гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая линия").
На документах нет печатей, подписей, исходящих номеров. Они представляют собой перечисление того, что их авторы называют "кейсами" (примерами) нарушений уплаты НДС.
Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы. "Там есть коды ЕГРПОУ, видно, через кого и как происходили те или иные операции", - сказал тогда экс-министр финансов.
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13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.
16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.
Вже третій раз..
Ще на одну віллу для "шахтьорів" відпочинку в іспаніях не вистачить..
Песики, ФфАС!!
🤣