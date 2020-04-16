 В налоговой с июня действует "программа": крупный бизнес за откаты уклоняется от уплаты НДС, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Бумаги Лерос обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ко мне в руки попал отчет, который раскрывает факты организованной топ коррупции и, судя по всему, выявление этой схемы стоило министру его должности", — написал Лерос, имея в виду, по всей видимости, экс-министра финансов Уманского.

Депутат отметил, что написал заявление в НАБУ.

"Согласно отчету, с июня в государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", суть которой заключается в организованном топ-чиновниками системы уклонении от уплаты НДС крупным бизнесом за откаты. Объемы схемного НДС с 1 мая 2019 были 2 млрд грн, 3 млрд грн (01.08.2019 г.), 4 млрд грн (01.01.2020 г.) и до 5,5 млрд грн по состоянию на 01.02.2020 года", — утверждает Лерос.

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По его словам, за 8 месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 млрд грн.

"В качестве примера выкладываю часть отчета, где приведен доход группировки в 42 млн и 87 млн грн за июль 2019 по львовской и донецкой областям соответственно. За период декабрь 2019 года - не менее 259,8 млн грн. Присмотритесь к проводкам, информацию правоохранителям легко проверить", — написал нардеп.

Лерос утверждает, что существование "программы", о которой идет речь в документах, ему подтвердили сотрудники налоговой системы.

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В опубликованных Леросом документах упоминаются крупные украинские компании — такие, как "Фоззи груп" (сеть супермаркетов "Сильпо", "Фоззи", "Фора"), "Окко" (торговля нефтью и нефтепродуктами), "Эпицентр" (гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая линия").

На документах нет печатей, подписей, исходящих номеров. Они представляют собой перечисление того, что их авторы называют "кейсами" (примерами) нарушений уплаты НДС.

Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы. "Там есть коды ЕГРПОУ, видно, через кого и как происходили те или иные операции", - сказал тогда экс-министр финансов.

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13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

































