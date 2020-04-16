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 Экономика, Общество
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 Количество официальных безработных на 16 апреля составляет 400 тысяч, - Минэкономразвития

По состоянию на 16 апреля в Украине в Государственной службе занятости зарегистрировано 400,9 тысячи безработных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, количество безработных увеличилось на 86,5 тысяч, что на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года, количество безработных составило 314,4 тысячи).

"За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина количество безработных в Украине выросло до 2,5-2,8 млн человек - это самый высокий показатель за 15 лет, - Торгово-промышленная палата

Источник: https://censor.net.ua/n3189649
 
 
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Наша мета 40% - Гончарук.
+40% безробітних - Шмігаль.
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Как они регистрируются безработными, если закрыты службы регистрации????? Он лайн? Дайте адрес.
ФОП я закрыл онлайн, через "ДIЯ", написали-чтобы не платить ЕСВ, надо в пенсфонд ехать. А как? Он закрыт, транспорта нет.
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Я тоже без роботи, але ще пока не зареєструвався на службі ринку праці, як і багато інших.
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Онлайн, через інтернет, не потрібно нікуди йти.
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Спочатку будемо ховати старих.
Здавати цінності в ломбард, щоб прогодувати дітей.
А через пів-року завезуть вакцину по 1000$ упаковка від партнерів гаранта.
Гут Вальдемар!
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Але ж офіційно було обнародувано 1млн - 1.5 млн безробітніх в Україні, тут - 400тис.???
Хочби брехню дули в одну дуду.
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