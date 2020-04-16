 Количество официальных безработных на 16 апреля составляет 400 тысяч, - Минэкономразвития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Как отмечается, количество безработных увеличилось на 86,5 тысяч, что на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года, количество безработных составило 314,4 тысячи).
"За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)", - отметили в ведомстве.
+40% безробітних - Шмігаль.
ФОП я закрыл онлайн, через "ДIЯ", написали-чтобы не платить ЕСВ, надо в пенсфонд ехать. А как? Он закрыт, транспорта нет.
Здавати цінності в ломбард, щоб прогодувати дітей.
А через пів-року завезуть вакцину по 1000$ упаковка від партнерів гаранта.
Гут Вальдемар!
Хочби брехню дули в одну дуду.