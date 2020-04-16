 Количество официальных безработных на 16 апреля составляет 400 тысяч, - Минэкономразвития

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, количество безработных увеличилось на 86,5 тысяч, что на 27% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года, количество безработных составило 314,4 тысячи).

"За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина количество безработных в Украине выросло до 2,5-2,8 млн человек - это самый высокий показатель за 15 лет, - Торгово-промышленная палата