 С Альперина взыскали 35 млн гривен в доход государства, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Таким образом, суд согласился с доводами прокурора о нарушениях процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого при применении меры пресечения в виде залога, а именно использование паспорта гражданина другого государства, по которому он мог пересекать государственную границу Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемому увеличен размер залога до 76 млн гривен.
По решению суда он должен в течение 5 дней внести разницу в размере залога, которая составляет 41 млн гривен.
Полный текст постановления будет объявлен 17 апреля.
Указанное решение Антикоррупционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
В ведомстве напомнили, что 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ вручено уведомление о подозрении человеку, причастному к организации преступной схемы, связанной с таможенным оформлением импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
Действия подозреваемого, которого следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, речь идет о бизнесмене Вадиме Альперине. 29 ноября 2019 года решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.