 Мы разработаем перечень неотложных мер в энергетике, - руководитель Минэкоэнерго Буславец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственная пресс-служба.
"Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Совершенно очевидно - Решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности, и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных ", - заявила Буславец.
По ее словам, эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики.
В.и.о министра подчеркнула, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.
Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 16 апреля освободил Виталия Шубина от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, освободив его от исполнения обязанностей министра и назначил вместо Ольгу Буславец, возложив на нее временное выполнение соответствующих обязанностей.
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Это уже выполненная работа, которую Коломойский оплатил.
Коалиция "слуг", судя по всему раскололась или же дело к этому идет.
Поэтому, не все так однозначно.
то мы необучаемые....
ну, що, Р+ - більше не злочин? Чи все ж таки?
Зебіли, очікуємо відповідь!
Про це заявила народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька (партія Садового) в програмі "Еспресо Капітал" з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо.
"Дійсно, ми бачимо дуже неприємною тенденцію, коли в усьому світі знижується ціна на електроенергію, взагалі на енергоресурси. В Україні вона зростає. І я Вам хочу сказати що в порівнянні з середньою ціною лютого вона зросла взагалі за 37%", - резюмувала Войціцька.
Політикиня також додала, що для населення ціна не змінилася. Вона залишається стабільною. Проте пересічні українці відчувають зростання цін на електроенергію, коли ростуть ціни на товари й послуги, які надає бізнес.
Як констатувала екснардепка: "Будь-який виробник, будь-яке підприємство, коли отримує рахунки на електроенергію, відповідно збільшені, то перекладають це у ціну кінцевого товару і послуги».
На жаль, Україні не вдалося створити конкуренцію на ринку енергоресурсів, тому ДТЕК лишається монополістом, який диктує свої правила.
Вікторія Войціцька також додала, що незрозуміло, чому українцям електроенергія коштує дорожче, ніж та сама електроенергія, яку продає ДТЕК у європейські країни.
https://espreso.tv/news/2020/04/16/****************************************************************************************************
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.