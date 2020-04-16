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 Экономика
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Все про:Минэкоэнерго (6) Буславец Ольга (3)

 Мы разработаем перечень неотложных мер в энергетике, - руководитель Минэкоэнерго Буславец

Новая врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в течение недели планирует подготовить перечень неотложных мер в энергетическом секторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Совершенно очевидно - Решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности, и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных ", - заявила Буславец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

По ее словам, эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики.

В.и.о министра подчеркнула, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 16 апреля освободил Виталия Шубина от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, освободив его от исполнения обязанностей министра и назначил вместо Ольгу Буславец, возложив на нее временное выполнение соответствующих обязанностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3189643
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро, Ахметов сможет получать деньги за электроэнергию, даже не производя ее!
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Дык, оно уже половину черноземов Винничины засадило солнечными батареями.
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Зачем?
Это уже выполненная работа, которую Коломойский оплатил.
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То есть уже определились с суммой, которую отстегнете Ахмету для завершения аферы, которую мы наблюдаем уже несколько месяцев?
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шахтьори, вам насалик був не такий...
получайте
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Скоро, Ахметов сможет получать деньги за электроэнергию, даже не производя ее!
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Дык, оно уже половину черноземов Винничины засадило солнечными батареями.
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Ахмет-хану типа "рыночные отношения" были нужны ровно до того момента, пока можно было поднимать цену на электрику, мотивируя это ростом цен в ойропе... когда же там цена стала местами даже отрицательной, рынок закончился и начался нескрываемый шантаж всей страны...
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а 16000 поравок не хочешь в перечень неотложных мер, разработчик?
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Зачем?
Это уже выполненная работа, которую Коломойский оплатил.
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не ну если уже если оплачено, то вопрос уже на 99% решен...
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Увидим.
Коалиция "слуг", судя по всему раскололась или же дело к этому идет.
Поэтому, не все так однозначно.
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та да, но пока шо вижу опросы и если они хоть на процентов 60 не брехливые,
то мы необучаемые....
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«Как сообщалось, вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды был внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта, однако тогда спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса. Перед голосованием депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус заявил, что не будет поддерживать назначение Буславец министром, поскольку он руководила профильным департаментом в Минэнерго, который согласовывал порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам+"». Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189608

ну, що, Р+ - більше не злочин? Чи все ж таки?
Зебіли, очікуємо відповідь!
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Монополіст на ринку електоренергії компанія ДТЕК олігарха Ріната Ахметова продає українцям та українському бізнесу електроенергіюдорожче, ніж Угорщині та Польщі. Україні - за 30-35 євроцентів; у той же час Угорщині й Польщі - за ціною від 20 євроцентів за мегават.

Про це заявила народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька (партія Садового) в програмі "Еспресо Капітал" з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо.
"Дійсно, ми бачимо дуже неприємною тенденцію, коли в усьому світі знижується ціна на електроенергію, взагалі на енергоресурси. В Україні вона зростає. І я Вам хочу сказати що в порівнянні з середньою ціною лютого вона зросла взагалі за 37%", - резюмувала Войціцька.
Політикиня також додала, що для населення ціна не змінилася. Вона залишається стабільною. Проте пересічні українці відчувають зростання цін на електроенергію, коли ростуть ціни на товари й послуги, які надає бізнес.
Як констатувала екснардепка: "Будь-який виробник, будь-яке підприємство, коли отримує рахунки на електроенергію, відповідно збільшені, то перекладають це у ціну кінцевого товару і послуги».
На жаль, Україні не вдалося створити конкуренцію на ринку енергоресурсів, тому ДТЕК лишається монополістом, який диктує свої правила.
Вікторія Войціцька також додала, що незрозуміло, чому українцям електроенергія коштує дорожче, ніж та сама електроенергія, яку продає ДТЕК у європейські країни.
https://espreso.tv/news/2020/04/16/****************************************************************************************************
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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А Ахметка начал просто шантажировать власть не понимая, что если мазут стгит в три раза дешевле угля, то никакие министры ему не помогут. Нужно было рыжему таракану думать, а он по привычке покупал негров в шахтер и виллы во Франциии. Теперь пытается шантажировать....
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