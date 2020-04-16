 В Харькове полиция разыскала мужчину с Covid-19, который сбежал из инфекционной больницы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией. Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома", - сообщили в полиции.
Карета скорой помощи уже доставила сбежавшего пациента назад в больницу.
Ну и этого вполне достаточно, что бы сделать выводы
депресняк, алкашня и нарколыги..
В обычных больницах нет условий для содержания такого контингента. Если отделение на этаже, он и в окно выйти может.