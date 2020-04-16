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 В Харькове полиция разыскала мужчину с Covid-19, который сбежал из инфекционной больницы. ФОТО

34-летний пациент, у которого было подтверждено коронавирусное заболевание Covid-19, сбежал 16 апреля днем из Харьковской областной инфекционной больницы. Правоохранителям об этом сообщила заведующая отделением больницы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Харькове полиция разыскала мужчину с Covid-19, который сбежал из инфекционной больницы 01

"Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией. Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома", - сообщили в полиции.

Карета скорой помощи уже доставила сбежавшего пациента назад в больницу.

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В Харькове полиция разыскала мужчину с Covid-19, который сбежал из инфекционной больницы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189640
 
   
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отож... добавьте мать, к которой он примчался и подъезд в котором они живут...
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Чувство отвести у наших граждан, просто зашкаливает!
В Харькове полиция разыскала мужчину с Covid-19, который сбежал из инфекционной больницы - Цензор.НЕТ 7695
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Чувство отвести у наших граждан, просто зашкаливает!

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т.е вся психушка, откуда его доставили с пневмонией...теперь зона строгого карантина? не???
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Опыты над психами? Где он там его взял и почему один?
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отож... добавьте мать, к которой он примчался и подъезд в котором они живут...
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Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией Источник: https://censor.net.ua/n3189640

Ну и этого вполне достаточно, что бы сделать выводы
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судя по пейзажу, типичные Новые Дома, район 22 больнички на Сталинграда..
депресняк, алкашня и нарколыги..
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Реально кошмар. Пришлось однажды лежать в блоке интенсивной терапии с подобным бедолагой. У него , кроме какого - то своего заболевания , еще была в диагнозе психиатрия. Когда я услышал ночью, что ему планируют дать, чтобы не буянил - у меня челюсть отвисла . После завываний , длившихся целую ночь, наутро из больницы сбежал я , и долечивал желудочное кровотечение дома, на свой страх и риск.
В обычных больницах нет условий для содержания такого контингента. Если отделение на этаже, он и в окно выйти может.
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Мало того, что сын психический и в психбольнице лежит... так он еще пришкандыбал и ту маманю бедную короной заразил
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