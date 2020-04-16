 Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - отметил Тандит.
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Он подчеркнул, что в самых храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.
"Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал советник министра.
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Тандит подчеркнул, что МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья граждан и за последние две недели он вместе с главой Нацполиции провел три заседания Всеукраинского совета церквей, на которых были достигнуты соответствующие договоренности.
Для человека верующего соблюдение ОБРЯДОВОСТИ не так уж и важно, в отличие от человека религиозного.
Сейчас, во время карантина устроение массовый празднований - НЕЗАКОННО, а зачит каждая сволочь в рясе из Мацковскага Паханата, которая устроит массовое отмечание Пасхи, и является бандитом.
просто новость была - чел плыл а его на берегу ждали 10 копов и арестовали
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брехло! прийде усік "защіщать вєруюсчіх от бандеровцев" з бойовими пузатими попами рпц та сектантами московітських приходів і заразять усіх ментів коронавірусом. та закидають пасхальними яйцями.
А попов штрафовать - за каждого зараженного вероцераптора во время шабаша - на 100к., за погибшего - на 50к.(просто дешевле получается)
но полицаям друг от друга и от тех психов, шо бы 2 метра дистанции как минимум,
а то 17000 за скопление в одном месте