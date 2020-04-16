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 Общество
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 Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

Правоохранители намерены не допустить скопления людей возле храмов во время церковных служб на Пасху. В случае повторных нарушений они будут составлять протоколы о нарушениях.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов", - отметил Тандит.

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Он подчеркнул, что в самых храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал советник министра.

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Тандит подчеркнул, что МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья граждан и за последние две недели он вместе с главой Нацполиции провел три заседания Всеукраинского совета церквей, на которых были достигнуты соответствующие договоренности.

Источник: https://censor.net.ua/n3189639
 
 
 Топ комментарии
 
Беріть приклад з нашого Філатова, оба-на, і авіабомба, і нічого сказати скотам зеленим.
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Ха, размечтался. После массового заражения этих животных ждет в лучшем случае это:
Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 4692
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А животными ты кого называешь? Верующих?
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Не верующих, а РЕЛИГИОЗНЫХ долбодятлов без мозга, которые попрутся на выходных в церкви.
Для человека верующего соблюдение ОБРЯДОВОСТИ не так уж и важно, в отличие от человека религиозного.
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Бандиты нарушают ЗАКОН.
Сейчас, во время карантина устроение массовый празднований - НЕЗАКОННО, а зачит каждая сволочь в рясе из Мацковскага Паханата, которая устроит массовое отмечание Пасхи, и является бандитом.
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ПЦУ официально призвало своих прихожан не приходить в церкви. Если же какой-то остопоп из ПЦУ вдруг ослушается и решит устроить сеанс массового заражения - значит он такой же бандит, как и попы московского паханата и поступать с ним нужно также.
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Вижу активность полиции только в интернете. Есть ли она вообще?
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Кстати да, плавают(было тут).
просто новость была - чел плыл а его на берегу ждали 10 копов и арестовали
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Дик в нас держава в смартфоні,мєнти там же.а ЗЕприпіздєнт відосікі постить.Діджиталізація Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 3990
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Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

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брехло! прийде усік "защіщать вєруюсчіх от бандеровцев" з бойовими пузатими попами рпц та сектантами московітських приходів і заразять усіх ментів коронавірусом. та закидають пасхальними яйцями.
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Он вроде в СБУ был сперва этот деятель?

А попов штрафовать - за каждого зараженного вероцераптора во время шабаша - на 100к., за погибшего - на 50к.(просто дешевле получается)
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тандит - такой же сепар, как и тот, как его пса? подельник Надежды Савченко. И раз он вылез в СМИ, значит кремленыши - зельц с его начальником ермаком предложили этому сепару какую-то должность, ждем, что будет дальше, за руками можно не следить, расиянские "триколоры" в них аж развеваются...
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Интересно, что скажет по этому поводу Зорян и не возразит ли ему Шкиряк
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Прийде поліція, якщо піде хресна хода рпцешників?😏
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Надо заранее предусмотреть на этот случай загоны, огражденные мощными заборами с колючей проволокой и эти крестные ходы этих животных сразу загонять водометами в эти загоны минимум на 2 недели (+2 недели с момента последнего заражения) на карантин.
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Єпіфаній заборонив це робити. Тому цього питання не існує.
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Беріть приклад з нашого Філатова, оба-на, і авіабомба, і нічого сказати скотам зеленим.
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Привлечь Филатова за ложное заявление о минировании.
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То ты советник пастыря, то армяна-ты б опредилилсо уже!))
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Тандит,вийди першим та покажи поліцаям приклад як треба тікати,коли народ почне бити. Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 6446
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Не більше ніж тиск на алканів, курців та ігроманів.
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Не треба ставити християн в один ряд із ними
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Трус получает по мордасам многократно. А всего-то делов было: прикрыть попам бизнес на период дурантина. Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит - Цензор.НЕТ 6836
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На месте Порошенко,я бы вас послал нах... еще 2014 году,в Краматорске...,быДло шариковское............ГУЛАГ вам нужен,деды СИДЕЛи вы сидите..........
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ето правильно...
но полицаям друг от друга и от тех психов, шо бы 2 метра дистанции как минимум,
а то 17000 за скопление в одном месте
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Та ну... Верующие яйцами крашеными закидают.
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