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 Ситуация с возгораниями в зоне ЧАЭС контролируемая, но из-за ветра невозможно применять пожарную авиацию, - замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что ситуация с тушением очагов возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС контролируемая, однако из-за сильного ветра невозможно применять в ликвидации пожара авиацию.

"Я говорил с главой Службы по чрезвычайным ситуациям. Снова началось несколько очагов пожара из-за того, что был шквальный ветер, он раздул те угли, которые были позавчера. Но ситуация под контролем , там сейчас достаточно техники. Единственное, - не может летать авиация, потому что сильный ветер, это опасно для авиации", - сказал Геращенко в четверг вечером в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Как сообщалось, масштабный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС был ликвидирован 14 апреля. 16 апреля в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за шквального ветра появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов.

"Пожарные продолжают осуществлять проливание отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вместе с тем, в результате шквальных порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки. Появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГСЧС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ветра появилось 3 новых очага тления, но они не несут угрозы, - ГСЧС о пожарах в районе Чернобыля

Источник: https://censor.net.ua/n3189635
 
 
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толя омном ном уже в авиацию знает как пожарную ну прям много станочник Ситуация с возгораниями в зоне ЧАЭС контролируемая, но из-за ветра невозможно применять пожарную авиацию, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 7078
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Почему не перекопать землю трактором, полосой вокруг очагов, чтобы пожар не распространялся по траве. Непонятно. Неужели это так сложно? По - моему тушить самолетами намного дороже, а пожар за 2 км от атомной станции и все спокойны.
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Антоша, ты сильно огорчишься, но ветер в наших краях уже стих.
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Да?
А фото, похоже на Хиросиму 6 августа 1945 года...
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На Чернобыльской АЭС мы нашли омериканских ТЕРРОРИСТОВ,Марусю Зверобой,Татьяну Черновол и депутата Федину...,
Рюсские бараны...когда ж вас тварей замочят в СОРТИРЕ ЭРДОГАН и принц САЛМАН...
ШАКАЛЫ ПОЗОРНЫЕ........
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