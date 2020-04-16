 Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", — сказал он.

Геращенко отметил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", — добавил он.

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Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.