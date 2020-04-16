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Все про:Аваков (3033) покушение (812) Геращенко Антон (1063) Шайтанов (10)

 Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко

Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", — сказал он.

Геращенко отметил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Также на Цензор.НЕТ: Задержан фигурант по делу генерал-майора СБУ Шайтанова, у него нашли оружие и боеприпасы, - контрразведка. ФОТОрепортаж

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3189631
 
 
 Топ комментарии
 
Если и готовил, очень жаль что не реализовал.
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поспешили с арестом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

дятлы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4594
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оте два, шо на входе билеты проверяют?
обнюханый шкет с бородатым бабушкой?
точно, были...
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Вопрос: а кто-то когда то проверял черта на связь с гебней?
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Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.Источник:https://censor.net.ua/n3189631

.....................................................!Ну,і навіщо поспішили затримувати??????????????????? Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9801
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шайтан Аваков скорее позволил возгникнуть "несгораемому" дутому рейтингу у Зелепупы в 30%.
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берегите сеню, а сеня уже как нибудь руку с которой слизывает, сбережет!
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ой.... купил рогатку, нажевал бумаги, и сел в тупичке на Орлика ждать....
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Сначала тепловизоры против Шокина, потом Гадя с баржами минометов, теперь Макаков. Верните Овоща взад и Азирова. Они в сравнении с сегодняшним бардаком ангелы.
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А вони вже і не хочуть назад. За десять років тут все так перегажено, що тільки дурень сюди поверниться.
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Нагадує замах на Кірова, і як наслідок - червоний (зелений) терор.
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а чего авакова? а не...страшно сказать кого ))))) (бо дело пришьют об угрозах )))))
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Когда в ФСБ узнали об инициативе Шайтана убить сАбакова, выставили встречный счет, и слили своего агента СБУ...
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це та ж група розробляла й виводила що й Марусю Звіробій? вже писав які вони вср#ті та всц#ті
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Вот ведь, жизнь закручивает так лихо крутые сюжеты: кацапский шпион мог бы стать героем Украины! Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7617
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или это деза, чтоб не палить еще одного "хенерала-министра" (кацапского агента)?
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Когда уже уберут этот сливной бачок - Геращенко.После расстрела в Княжичах и его комментариях,он должен был застрелиться,как уважающий себя ****@бол
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Чого, талановитий казкарь. Бреше без підготовки і ні разу не блимне оком, не загигикае
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Тепер треба брати всіх кого він завербував. Чи залишити?
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На него теперь можно повесить всё что угодно...
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Ой, Аваков така цяця. Все на него покушаются, все его хотят... во всех смыслах. Прям, пуп земли.
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Пам'ятаю, як овоч обісрався, коли в нього кинули яйцем, цікаво, як зреагує зелупа, коли в нього почнуть кидати яйця.
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Фиг ты в него кинешь, он же ролик, отснятый заранее.
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То есть, даже не сами нашли и раскрутили, а после сигнала от европейских и американских спецслужб Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7081
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смешная новость и идиотское заявление …
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Який цінний пЕТріот авакян. Це той, що мовою нехтує?
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Если фэбэсы захотели замочить сабакава - уже б давно сделали.для этого есть чипига и кто там еще. Скорее всего очередная методичка от аваковских шавок.
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ну и вранье! ставить рюкзакова в один ряд с Османовым! вообще совесть потеряли...
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"...готовил покушение на Авакова"... Мда, щось після цих слів проведена операція СБУ різко перестала бути на стільки приголомшливою
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яка на..уй операція СБУ ... (((
інформацію Сбу передали західні спецслужби.. причому з умовою -поробуйте лише цю інформацю продати чи прої -ати -ВАМ ТОДІ ПИ...ДА БУДЕ !!
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возможно единственная полезная работа, которую он когда либо готовил, но, контора запретила так как своих устроняет другим способам.
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От після слів "покушеніє на Авакова", ****, що ж не так пішло? Ця гнида повинна сісти за вбивство Сашка Білого, Лісника тощо. І за перестрілку мусорів в Княжичах.
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"Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

позор нашим органам! позор!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3189631
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Какой коварный план. Без Авакова начался бы хаос и Украина перестала бы существовать. Ну ещё бы Путин напал.
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Может Шайтан озвучит и причины по которым Авакяна хотели устранить? А то порохнявые в один голос вопят, что нет злодея для Украины хуже чем Арсен Рюкзаков. Совсем запутали патриоты.
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Ну, тепер зрозуміло, як піймали Шайтанова. "Європейські та американські колеги" притисли.
Тому респект і подяка "європейським та американським колегам"!
Може вони іще б дубинскими-бужанскими-коломойскими та ін. допопомогли б ...
Щось я розмріявся Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4590
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Пардон, трохи помилився. Правильно:
Може вони іще б З дубинскими-бужанскими-коломойскими та ін. допопомогли б ...
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Я не понимаю, чего Баканов держит в СБУ порошенковских ставленников? Там практически все шпионы.
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Главное,шоб тебя от миски не оторвали
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Геращенко Гордон нашептав.. )))
а Гордону "злив інфи з ФСБ" проплатив Рюкзакович )))
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Что и следовало ожидать...
Баканову принесли готовое на блюдечке с голубой каемочкой.
Не арестовать Шайтанова он просто уже не мог.

Но покушение на Авакова...
За что кремлядям на него покушаться? За незаконные аресты патриотов?...
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Аваков не полностью лёг под хотелки зелёных (Портнова). Это их начало напрягать, особенно на фоне его прошлого...
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Не лег, например, в чем?
Его люди охраняют Портнова.
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Алла, вы бы уж постеснялись тут вообще что-то говорить...
За порошенко не стыдно?
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Что не так в написанном мной?
Баканов сам со своими подчиненными разоблачил Шайтанова?
Аваков не посадил Антоненко, Дугарь, Кузьменко?
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за те,що збиває ціни на світовому ринку кокаїну,і "віджав" кілька каналів наркоти,котрі історично контролювались росіянами Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8432
а це зараз для кацапів важливий канал поступлення валюти буде...


коли нафта "схлопнулась",а "венесуельські канали" Трамп прикрив за допомогою трьох (!!!) есмінців..
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Доречі, дехто припускає, що допомога Албании це допомога колегам.)
Саме через Албанію йдуть основні наркотрафіки в Європу.
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Уверен, если уберут Авакова - поставят в разы хуже.
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Да-да, порохоботы, судя по комментам, для вас Аваков намного хуже, чем этот шайтанов.
И все только потому, что шайтанов - порошенковский протеже, он не только генерала ему дал, а и орден Ярослава Мудрого, а также высочайшую и ответственную должность в СБУ. Предатель Украины курировал всех наших агентов, которые отправлялись в лднр.
А их там убивали или сажали в подвалы.
А Аваков виноват в том, что не поддерживал порошенко на выборах. Ату его, ату!
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Задержали СБУ а комментирует МВД, странно это как-то.
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Геращенко все подряд коментирует - пожары, покушения, эпидемию коронавируса. Хобби у него такое.
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Скоро поїде до РФ по обміну, ніяких сумнівів...А нам віддатуть таксистів та човноків...вже й родичи появилися з проханнями до Пре....Буде заява,що нам важливо повернути нашіх УСІХ полонених, а Шайтанов буде жити на генеральську пенсію на Рубльовці і далі навчати молодих уродів, як готувати вбивства...Пити та гуляти...а хлопці розвідники, яких він здав будуть вбиті, або закатовані по тюрьмах у РФ...Тіки показовий суд та довічне увьязнення, без будь яких обмінів. У цьому випадку військова розвідка та СБУ повинні сказати своє слово та не йти ні на які компроміси за миску каші та медальку...
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Жаль что не взяли "на горячем", точнее "на остывающем".
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Дмитро Корчинський
6 березня
Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.

Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.

Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.

Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.

Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.

І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.

Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше".

Дмитро Корчинський
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Не вже є ідіоти, які це "хавают"...
Да , дурко, може і тебе він хотів замочити....ги-ги...
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Если бы американские и немецкие спецслужбы не поднесли этого упыря на блюдичке, а нашим уже деваться некуда было, то и дальше бы он сливал кацапсинам все операции...
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Александр Ходаковский:
"Проведенная "спецоперация" по задержанию Шайтанова уже подается так, что не выдерживает никакой критики. Даже то, что увидело свет благодаря официальным источникам, опиравшимся на информацию пресс-службы СБУ, грешит явным подлогом. Например, Шайтанов никогда не руководил штурмовой группой во время майдана - он возглавлял учебно-методическое управление. А руководил штурмовой группой нынешний начальник Центра специальных операций СБУ Александр Устименко. И именно с Устименко я имел контакты в апреле 2014 года, а не с Шайтановым, которого не видел еще с майданных времен. Тогда Устименко возглавлял сводную боевую группу офицеров украинского ЦСО в количестве примерно двести сорок человек, дислоцировавшихся на запасном аэродроме в Краматорске."
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О йолпт... А чому не на Порошенка, чи на Зеленського, хоча б?
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