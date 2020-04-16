 Генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", — сказал он.
Геращенко отметил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", — добавил он.
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Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".
После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".
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Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.
обнюханый шкет с бородатым бабушкой?
точно, были...
.....................................................!Ну,і навіщо поспішили затримувати???????????????????
Місія ООН закликала суд прискорити розгляд справи про вбивство Олеся Бузини
інформацію Сбу передали західні спецслужби.. причому з умовою -поробуйте лише цю інформацю продати чи прої -ати -ВАМ ТОДІ ПИ...ДА БУДЕ !!
позор нашим органам! позор!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3189631
Тому респект і подяка "європейським та американським колегам"!
Може вони іще б дубинскими-бужанскими-коломойскими та ін. допопомогли б ...
Щось я розмріявся
Може вони іще б З дубинскими-бужанскими-коломойскими та ін. допопомогли б ...
а Гордону "злив інфи з ФСБ" проплатив Рюкзакович )))
Баканову принесли готовое на блюдечке с голубой каемочкой.
Не арестовать Шайтанова он просто уже не мог.
Но покушение на Авакова...
За что кремлядям на него покушаться? За незаконные аресты патриотов?...
Его люди охраняют Портнова.
За порошенко не стыдно?
Баканов сам со своими подчиненными разоблачил Шайтанова?
Аваков не посадил Антоненко, Дугарь, Кузьменко?
а це зараз для кацапів важливий канал поступлення валюти буде...
коли нафта "схлопнулась",а "венесуельські канали" Трамп прикрив за допомогою трьох (!!!) есмінців..
Саме через Албанію йдуть основні наркотрафіки в Європу.
И все только потому, что шайтанов - порошенковский протеже, он не только генерала ему дал, а и орден Ярослава Мудрого, а также высочайшую и ответственную должность в СБУ. Предатель Украины курировал всех наших агентов, которые отправлялись в лднр.
А их там убивали или сажали в подвалы.
А Аваков виноват в том, что не поддерживал порошенко на выборах. Ату его, ату!
6 березня
Українці часто забувають фундаментальну істину буття: БУВАЄ І ГІРШЕ!
Вони забули її, на президентських виборах, коли між Порошенком і путіним, тобто зеленським, вибрали гірше.
Я сам забув цю істину, коли вважав, що знайти неоковирнішого прем'єра, ніж Гончарук не можливо. Зеленському вдалося.
Тепер Шмигаль на ток-шоу заявляє, що теба давати воду в Крим, бо окупанти відчувають спрагу, у фейсбуці спростовує себе і зрозуміло, що в економічних питаннях він буде такий самий і я б заволав: шмигаля геть, але тепер знаю, фудаментальну істину буття.
Вам здавався невиразним колишній міністр оборони? Нинішній має давні найтісніші зв'язки з медведчуком.
Я точно знаю, що новий генпрокурор буде гіршим за попереднього.
І тут багато хто з вас ненавидять Авакова. Можливо, навіть така толерантна людина, як Ріфмайстер його не долюблює. Але я скажу вам: наступний буде гірше.
Бо коли призначає зеленський, він посилює формулу - не "буває гірше", а "завжди гірше".
Дмитро Корчинський
Да , дурко, може і тебе він хотів замочити....ги-ги...
"Проведенная "спецоперация" по задержанию Шайтанова уже подается так, что не выдерживает никакой критики. Даже то, что увидело свет благодаря официальным источникам, опиравшимся на информацию пресс-службы СБУ, грешит явным подлогом. Например, Шайтанов никогда не руководил штурмовой группой во время майдана - он возглавлял учебно-методическое управление. А руководил штурмовой группой нынешний начальник Центра специальных операций СБУ Александр Устименко. И именно с Устименко я имел контакты в апреле 2014 года, а не с Шайтановым, которого не видел еще с майданных времен. Тогда Устименко возглавлял сводную боевую группу офицеров украинского ЦСО в количестве примерно двести сорок человек, дислоцировавшихся на запасном аэродроме в Краматорске."