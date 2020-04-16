 Марина Порошенко передала в госпиталь медицинские костюмы и паски. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Костюмы защиты будут использоваться нашими врачами, которые осматривают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти средства защиты будут направлены в том числе в военные части, где есть медицинская служба. Паски - это также моральная психологическая помощь, помогает нашим пациентам, которые находятся на лечении, скорее выздороветь", - сказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный клинический военный госпиталь" Анатолий Казимирчук.

"В этом году в Украине Пасха будет проходить в очень тяжелых условиях, когда у нас одновременно идет борьба на два фронта. На Востоке страны, где наши герои военнослужащие защищают целостность и независимость Украины. Второй фронт - в больницах, где наши медики стоят на защите здоровья и жизни украинцев", - отметила Марина Порошенко.

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Она также подчеркнула, что помощь врачам - это не только необходимое обеспечение медучреждений, но и соблюдение соответствующих рекомендаций по социальной дистанции. "Мы понимаем, что не только помощь защитными средствами и оборудованием сегодня нужна для наших медиков. Это и социальная дистанция. И мы, понимая это, передаем сегодня перед воротами Киевского военного госпиталя наши пасхальные подарки", - отметила супруга пятого Президента Украины.

Марина Порошенко рассказала, что традиционно ежегодно выпекает паски по проверенному семейному рецепту. А в этом году к ней присоединились и дочери.

"Мы с моими дочерьми собственноручно выпекали эти паски, чтобы наши военнослужащие, которые из-за ранений не могут встречать и праздновать Пасху со своими семьями, почувствовали чудо Пасхи и нашу благодарность", - отметила Марина Порошенко.

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