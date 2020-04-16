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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Пасха (139) Порошенко Марина (56) Европейская Солидарность (359)

 Марина Порошенко передала в госпиталь медицинские костюмы и паски. ФОТО

Марина Порошенко лично передала в Главный клинический военный госпиталь 200 защитных костюмов для медработников, купленные на средства Фонда Порошенко и компании "Рошен", а также детские рисунки и собственноручно испеченные паски для раненых воинов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Марина Порошенко передала в госпиталь медицинские костюмы и паски 01

"Костюмы защиты будут использоваться нашими врачами, которые осматривают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти средства защиты будут направлены в том числе в военные части, где есть медицинская служба. Паски - это также моральная психологическая помощь, помогает нашим пациентам, которые находятся на лечении, скорее выздороветь", - сказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный клинический военный госпиталь" Анатолий Казимирчук.

"В этом году в Украине Пасха будет проходить в очень тяжелых условиях, когда у нас одновременно идет борьба на два фронта. На Востоке страны, где наши герои военнослужащие защищают целостность и независимость Украины. Второй фронт - в больницах, где наши медики стоят на защите здоровья и жизни украинцев", - отметила Марина Порошенко.

Марина Порошенко передала в госпиталь медицинские костюмы и паски 02

Смотрите: 5 тысяч пасхальных наборов для малоимущих собрали в офисе "Европейской Солидарности". ФОТОрепортаж

Она также подчеркнула, что помощь врачам - это не только необходимое обеспечение медучреждений, но и соблюдение соответствующих рекомендаций по социальной дистанции. "Мы понимаем, что не только помощь защитными средствами и оборудованием сегодня нужна для наших медиков. Это и социальная дистанция. И мы, понимая это, передаем сегодня перед воротами Киевского военного госпиталя наши пасхальные подарки", - отметила супруга пятого Президента Украины.

Марина Порошенко рассказала, что традиционно ежегодно выпекает паски по проверенному семейному рецепту. А в этом году к ней присоединились и дочери.

Марина Порошенко передала в госпиталь медицинские костюмы и паски 03

"Мы с моими дочерьми собственноручно выпекали эти паски, чтобы наши военнослужащие, которые из-за ранений не могут встречать и праздновать Пасху со своими семьями, почувствовали чудо Пасхи и нашу благодарность", - отметила Марина Порошенко.

Также смотрите: 2 аппарата ИВЛ, переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве, уже спасли 15 человек, еще 8 аппаратов сегодня начали работать. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189627
 
   
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Елена Зеленская вместе с супругом, свалили из окутанного смогом Киева в Закарпатье...
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Землю скупят через банки.А кто купит не скажут.
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а хто землю продає ?
за язика потрібно тягнути ?
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Землю фермер в залог сдаст за кредит на семена, а НБУ увидит и введет тут же в тот банк временное управление, а бврк закроет - мол банкрот. И все никто НБУ не указ. Землю в залог сдают задешево. И НБУ эта земля достанется задешево. А кому продаст землю НБУ тоже как захочет - Украина ему не указ. Вот Россия и скупит всю Украину.
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Сомневаюсь, что ленка хоть что-то умеет. Что руками, что ртом, что еще чем-нибудь.
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Моя жена пасхи пышнее печет. Сейчас вот луковую шелуху достала, наверно яйца красить будет.
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Ну чего сразу "беги". Может, у них игры такие.
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А чего так скромно и по брежневски лушпайками, сейчас же красители на любой вкус и цвет и не дорого и даже для села доступно
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Так и до Брежнева деды наши красили. Конечно краски у меня есть, но я лучше ими забор покрашу.
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Багато є тих, хто займаються волонтерством і благодійністю, але про них ніхто не пише і не друкує фото...
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Ти явно не одна із них.
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не поперхнись від злості, адвокат, ніхто перед тобою не буде звітувати, чим займаюсь я
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Чим ти займаєшся і так видно, без пояснень.
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Конечно не будет. Мужики таким публично не хвастаются. В компании - да.
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Как всегда: понты на камеру.
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Сейчас фильмы пошли с плохим дубляжом переводом с иностранных языков на украинский,это наверное делается специально,чтобы украинцам не нравился родной язык. Просто начинает голова болеть,такое я услышал от соседей нашего дома.
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Хороший флеш-моб на Пасху для истинно верующих.
Деньги, которые собирался оставить в церкви, потрать на любое другое благое дело - купи бабке-соседке продуктов, перечисли деньги детскому дому - каждый пусть сам придумает.
Бог точно оценит больше, чем пожертвования попАм
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А зєлєнська передала привіт і не хворійте ))))
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Тем временем зеленский придумал маску для своих изберателей . огромную балду
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а Юлька хоть бы сырников настряпала...лентяйка )))))
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Да ленка теперь, если появляется, то в соплях вся... хай сама свои сырники ест)
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А у цей час десь у Європі регоче Лєнка Зєлєнская.
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Лєнка збирає на другий квток до Оману, вибачайте.
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з нетерпінням чекаю повернення Гетьмана у своє законне Президентське крісло
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