 Больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ". Информацию подтвердили в Криворожском отделе полиции.
"Мужчина 1963 года был доставлен в больницу с диагнозом пневмония, однако тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19. Сегодня днем он покинул медучреждение, пока мужчину разыскивает полиция", — пояснили в отделе.
Полицейские добавили, что у пациента нет определенного места жительства.
Сейчас в Кривом Роге 6 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, еще 15 человек находятся под подозрением.
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а бомжам штрафи ДО СРАКИ..
тому повинне бути покарання і у вигляді утримування під арештом. 15 днів -якраз...
Більше 10 років тому, в січні, моя дружина сильно травмувалася і я прилаштував її до супербрендового хірурга, який працював у звичайній муніципальній лікарні у центральному районі Києва (9 поверхів).
Під час відвідувань медсестри попереджали щоби не залишав верхній одяг або пакети з продуктами у коридорі. Бо на першому поверсі приймали обморожених бомжів, які час від часу "мандрували" поверхами і промишляли. А о 9-й вечора усі ліфти вимикали, двері поверхів замикали і хто з відвідувачів не встиг вийти, той довго шукав когось із персоналу щоби випустили. Ось такі реалії.
и стал поцЗедентом. Теперь кашляет вся Украина