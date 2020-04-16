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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
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 Больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге

Мужчину доставили в больницу с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил у него COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ". Информацию подтвердили в Криворожском отделе полиции.

"Мужчина 1963 года был доставлен в больницу с диагнозом пневмония, однако тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19. Сегодня днем ​​он покинул медучреждение, пока мужчину разыскивает полиция", — пояснили в отделе.

Полицейские добавили, что у пациента нет определенного места жительства.

Сейчас в Кривом Роге 6 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, еще 15 человек находятся под подозрением.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189626
 
 
 Топ комментарии
 
Шо ж там за лікарня така,що навіть безхатьки тікають?
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Скажу более, он не просто сбежал, а стал президеном
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Там може йому вигризла мозок якась Таня з Кривого Рогу і він вирішив, що краще вмерти від короновірусу, ніж її чути!
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наверное, не захотел, чтоб на нём всяку сомнительну хрень испытывали... Больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7754
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Шо ж там за лікарня така,що навіть безхатьки тікають?
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Ну так обеспечивать охрану правопорядка и следить за подобными случаями, должны наши никчемные полицейские, которые вместо этого, курят бамбук.
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ЕстественноЯ вообще предлагаю каждому бомжу персонального полицейского.
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Кожному бомжу по поліцейські, а кожній бомжихі по поліцейському! Так буде краще!
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Тоді він хоче це робити з поліцейськими! Я на таке не підписувався!
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Там може йому вигризла мозок якась Таня з Кривого Рогу і він вирішив, що краще вмерти від короновірусу, ніж її чути!
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Ментам проще на майдане лупасить студентов чем охранять зоны карантина!!! Не так романтично без побоев!!!
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собака от вонища обоняние потеряет...а остальные больные начали задыхаться сразу
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коли є лише штрафм як покарання -так буде і далі..
а бомжам штрафи ДО СРАКИ..

тому повинне бути покарання і у вигляді утримування під арештом. 15 днів -якраз...
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Хана всем бомжам ! Корона тварь вернулась...
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Не бомж, а цыган и не сбежал, а вышел за денежное вознаграждение.
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Скажу более, он не просто сбежал, а стал президеном
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Ага, и за счёт жены в Оман летает, ни копейки за душой
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Кто-то из 95-го квартала. Однозначно!Не хотел дискредитировать бубачьку. Бо сьодні - безхатько,а завтра - зєльоний дєпутант!)))
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Я не здивований.
Більше 10 років тому, в січні, моя дружина сильно травмувалася і я прилаштував її до супербрендового хірурга, який працював у звичайній муніципальній лікарні у центральному районі Києва (9 поверхів).
Під час відвідувань медсестри попереджали щоби не залишав верхній одяг або пакети з продуктами у коридорі. Бо на першому поверсі приймали обморожених бомжів, які час від часу "мандрували" поверхами і промишляли. А о 9-й вечора усі ліфти вимикали, двері поверхів замикали і хто з відвідувачів не встиг вийти, той довго шукав когось із персоналу щоби випустили. Ось такі реалії.
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если уже и до бомжей дошло, что надо тикать, а то залечат до смерти, то что говорить о других!?
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а может (не безосновательно) пришел к выводу, что с ними могут поступить как с бездомными псами, а потом спишут все"на вирус"!?

Хворий на коронавірус безхатько втік із лікарні Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 2633
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В мае 2019 больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге
и стал поцЗедентом. Теперь кашляет вся Украина
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