 Больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ". Информацию подтвердили в Криворожском отделе полиции.

"Мужчина 1963 года был доставлен в больницу с диагнозом пневмония, однако тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19. Сегодня днем ​​он покинул медучреждение, пока мужчину разыскивает полиция", — пояснили в отделе.

Полицейские добавили, что у пациента нет определенного места жительства.

Сейчас в Кривом Роге 6 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, еще 15 человек находятся под подозрением.

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