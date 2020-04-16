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Все про:Гаага (193) обмен (952) пытки (487) пленные (864) Международный суд ООН (107) Офис генерального прокурора (236)

 Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора работает со всеми освобожденными украинцами, чтобы собрать доказательства для Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - подчеркнул он.

По данным Офиса генпрокурора, за 6 лет вооруженной агрессии со стороны РФ были противоправно лишены свободы более 3500 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Офис Президента опубликовал список 20 освобожденных в результате обмена украинцев. ФОТОрепортаж

На Донбассе установлено более 160 мест незаконного содержания украинских граждан. В некоторых из них одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

На сегодня за нарушение законов и обычаев войны привлечены к уголовной ответственности более 80 человек. В отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

Также на Цензор.НЕТ: Родные украинских пленников требуют встречи с Зеленским: "На обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту, а мы после каждого обмена заливаемся слезами". ВИДЕО

В четверг, 16 апреля, состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 граждан, которые содержались на временно оккупированных территориях.

Источник: https://censor.net.ua/n3189622
 
 
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а кто сообщил то ТРОЕ из тех освобожденных что оказались служаками НВФР интересно то как... сколько у Зели стоит место попасть в список из предателей в жертвы....
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Кто-то - это кто? Или вы этому кому-то готовы тут же верить на слово?
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Где Сивуха? Это его братья по разуму вытворяют. Пусть прокомментирует.
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сегодня вЕнедиктова с мужем - борцом по -киберпреступнести не сможет уснуть...- они будут плакать...
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Половина из них все одно будут любить "хорошую" раисию,а то все биндери и лнри..
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А Чучма підписує з ними якісь бамашки.
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Хіба там люди, там люцифери без всього людського, і яке бажано огородити колючим дротом під напругою 380 від України.
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а всего то надо урыть 100 чел . гиркинда в 2014 -м глядишь ничего б этого не было
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Скільки серед них справжніх вояків ЗСУ-НГ-добробатів? Скільки наших волонтерів, партизанів та розвідників? А решта хто? Наркомани, гусекради, дрібні гопники і просто вата? Нах вони нам взагалі?
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