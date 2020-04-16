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 Общество
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 Фонд Новинского направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн гривен

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" и бизнесы "Смарт-Холдинга" в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине направили на закупку медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты медиков и поддержку пожилых людей в условиях карантина свыше 80 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фонд был в числе первых, откликнувшихся на призыв Антикризисного Штаба при Президенте Украины оказать помощь в борьбе с распространением инфекции.

Фонд направил 40,6 млн гривен на закупку крупнейшей партии высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ™️ в Южной Корее. 100 тыс. тестов совместно с Украинской православной церковью (УПЦ) были распределены во все областные инфекционные лаборатории Украины, том числе функционирующие при военных госпиталях.

Также за 7,6 млн гривен приобретены 1 млн масок, которые направлены в приходы УПЦ, медучреждения и промышленные предприятия по всей стране.

Свыше 10 млн гривен были направлены на закупку 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 инфекционных боксов для транспортировки больных. Еще 4,3 млн грн были потрачены на приобретение 3 высокоточных диагностических ПЦР-лабораторий iPonatic и реагентов к ним. Они предназначены для оперативного выявления COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Все перечисленное оборудование уже передано в клиники и поставлено на службу спасения жизней украинских граждан.

Также фонд закупил и передал в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей свыше 100 тыс. единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ - костюмы биозащиты, респираторы, очки, перчатки) для медиков, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Кроме того, представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" - одна из флагманских компаний нефтегазодобывающего бизнеса "Смарт-Холдинга" - перечислила 1,15 млн гривен Лохвицкой районной больнице (Полтавская область) для подготовки к борьбе с эпидемией COVID-19. Средства будут направлены на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и прочего необходимого медицинского оборудования.

Не осталась без поддержки мобильная бригада украинских медиков, отправившаяся в Италию на помощь итальянским коллегам. Десяти врачам, отправленным по линии Министерства здравоохранения Украины, выделена персональная денежная стипендия для облегчения их быта за границей.

Осознавая уровень риска, который несет недуг для людей пожилого возраста, фонд совместно с бизнесами присутствия "Смарт-Холдинга" организовали адресную доставку 8,4 тыс. продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны, труда и других незащищенных категорий населения. Акцией были охвачены Херсон, Николаев, Мариуполь, а также Киев и область.

Основатель фонда народный депутат Вадим Новинский уверен, что объединение усилий государства, бизнеса и общества позволит победить эпидемию и максимально минимизировать ее последствия для экономики страны.

"Встречаясь с представителями регионального бизнеса, я всех призывал помочь стране, кто чем может - кто больше, кто меньше. Знаете, как вдова положила свои 2 лепты в сокровищницу Иерусалимского храма, а Господь сказал ученикам, что она пожертвовала больше всех, даже самых богатых, потому что отдала все, что у нее было. В этом и должна проявляться наша соборность - каждый должен чувствовать свою причастность к происходящему, и помогать. Сейчас наступило такое время, когда все себя проявят, и мы будем видеть, кто друг, а кто враг, кто помощник, а кто - вредитель", - отметил Вадим Новинский.

В ближайшее время ожидается поставка еще 10 высокоэффективных аппаратов ИВЛ закупленных фондом в КНР. Закупка медоборудования и СИЗ для медиков будет продолжена.

Источник: https://censor.net.ua/n3189618
 
 
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Почему? Очень даже быть. Только на себя родимого после того как сам заболел.
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Тобто Малхасян (Новінський) все віддав у РПЦ!
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Що, таки торкнуло. Ми тут давно очікували. Бажаю що б всігда.
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Спасибо за помощь! Пусть так помогает каждый богатый человек.
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Тобто, дякую зе те, що паразит присмоктався до тіла України, насмоктав за ригів купу гршей, а тепер кидає для піару частку того, що обідрав з люду і вже молодець? Певно, в ноги падаєте за кіло гречки, що подібні добродії перед виборами заносять?
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Надеюсь, самой суке православной это не поможет...
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Дай Бог ему здоровья! А ты хоть грош перечисли в помощь от вируса.
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Я уже потратился- ему на поминки 2 баяна купил... Фонд Новинского направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн гривен - Цензор.НЕТ 2618
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Смотри , береги себя. А то на баяне другие играть будут.
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Не дождётесь, а вас, прихвостней Ху*ла, я всех переживу и осиновый кол в ваши ямы поганые позабиваю, чтобы больше не вылезли...
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Тобі не допможе. Вата в голові не лікуєтся
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Ну так - землю продадут, банки выведут из под контроля. Откуда же урожай, если земли не будет, а землю под залог банки заберут?
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Хорошо, может в раю зачтут этому православному Фонд Новинского направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн гривен - Цензор.НЕТ 2635
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Шахов вылечился и Новинский вылечится. И тогда сможет кровь сдавать для зараженных - у него будут антитела.
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Если человек делает такие добрые дела, то Бог ему поможет.
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Хорош лапшу вешать , у Тодурова сделали себе больничку и оборудовали для себя любимых , но интересно другое .. больничка Тодурова в список борьбы то не входит , что в ней делает дружбан Паши Мерседеса ?
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Рома, пожертвуй соточку на помощь от короновируса .Отнеси в больничку продукты.
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я пожертвовал , врачи в нашей семье ------ героев "свободу попугаям " и шашлыков принимают и отправляют ,кого поближе кого подальше
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Так что, он тоже хороший? И Медведчук хороший? Как Петя?
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Если жертвует в тяжелые времена, то чего же плохой, Пусть все сделают как он. Человек познается во время беды. Зеля вот во время беды оставил без земли украинцев и без управы оставил банки. навез сотни тысяч заинфицированных заробитчан.
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Судить нужно по намерениям. И один, и второй. и третий и видали и вертели это население, которое они обдирают до костей десятилетиями. У них выборы перед глазами.
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наше т.н. мырное время отличается от
былого военного лишь всеобщим упадком истинного духа и хвастливо -опасливым торжеством воров и предателей...
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Как там в "священном писании"-прийдьот время разбрасывать камни(бабло) , которыя падлюки собирали..рабы то вымрут..
Дам цитату с Библии, если школяры потребуют..
Цинниз, Only..
😇
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брехня. во московию и дыныры возможно что-то и перечислил, не не в Украине потратил
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Этот российский гадёныш Новинский обворовал украинцев на миллиарды, а помощь оказывает как на милостыню даёт
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Он что, Новинский, богаче чем Порошенко? А Порошенко откуда свои деньги взял? Не обворовывая украинцев на миллиарды?
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Свечек для люмпенов купили, а монахов на больничку заграницу вместе с новинским.
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А ты своих ребе за границу отправь.Может и Зеленский за ними поедет. И выберем, наконец, украинца, управлять Украиной.
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