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 Общество
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 В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер. ВИДЕО

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер в прямом эфире своего ток-шоу 10 апреля заявил, что безусловный базовый доход поможет Украине выйти из кризиса в социальной сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице "Свободы слова Савика Шустера" в Фейсбуке.

"Кризис коронавируса говорит, что нам надо пересмотреть эту систему социальной защиты в корне. Она больше не работает. И это сегодня понимают все страны… Безусловный базовый доход – это ответственность каждого человека перед своей семьей и обществом. Вот это самое главное. Мы отдаём ответственность человеку. Он распоряжается деньгами. Мы делаем огромный аудит социальной системы. Мы смотрим, сколько у нас коррупции и перерасходов, и неправильных расходов в медицине, в здравоохранении, сколько в социальной политике, в Пенсионном фонде. Всё это убирается. Это огромные деньги. И человек сам начинает распоряжаться своей судьбой. Вот что самое важное", – заявил журналист.

В то же время, по словам Шустера, концепцию безусловного базового дохода всерьез рассматривают уже в Европе.

"Испания уже решила, что она даёт людям безусловный базовый доход во время кризиса коронавируса и после. И это будет составлять примерно 475 долларов в месяц на человека: на члена семьи", – рассказал телеведущий.

Он также отметил, что это один из самых эффективных способов борьбы с коррупцией.

"Я считаю, что безусловный базовый доход – это самая действенная мера против коррупции. Потому что гражданин ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами. Потому что все разворованные деньги воруются из его кармана. Поэтому я предлагаю политикам и в парламенте, и в правительстве, и в Офисе Президента очень серьёзно на это посмотреть", - добавил Шустер.

Источник: https://censor.net.ua/n3189617
 
   
 Топ комментарии
 
Пустобрех... высер ни о чем..
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Он тут на зароботах. Отпетлял из Италии пока там жопа, здесь бабло косит. Грустит с мудрым видом.
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у нас тоже пашут...
трудится наш народ умеет - не нужно переводить его в ленивое быдло....
избиратели с нашего народа хреновые..., жопой думают - вот это факт..., да...
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Шустер, що активіст?, що він дає такі поради
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Я вообще не поняла ничего насчет этого базового обязательного дохода. Это можно не работать и жить на доход? Интересно сколько же это будет, если сейчас нет денег даже пенсионерам покрыть минимальную потребительскую корзину.То есть деньги есть, но для слуг, а не для пенсионеров. И при чем тут снижение коррупции? Если коррупция в высших эшелонах власти и чиновничества, то откуда человеку об их схемах знать, если множество спецслужб, прокуратура не хотят знать? В общем непонятно.
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Экспериментально БОД вводили в разных странах. Установлено, что чем выше уровень жизни в стране, тем эффективнее эта система.
И наоборот, в нищей среде БОД приводил лишь к алкоголизму, наркомании и тунеядству.
Без двух версий, Украина не готова к БОД, даже если бы были деньги.
А Шустрый дикий. Пусть подойдёт к ларьку на остановке, и раздаст тамошней публике по 100 гривен "на книги". И даже не отходит далеко. Будет скорая экранизация его идеи
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Он тут на зароботах. Отпетлял из Италии пока там жопа, здесь бабло косит. Грустит с мудрым видом.
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единственная светлая голова - и та в жопе
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а де взять 4700 грн спросите вы?
а у того у которого 9400 грн - отобрать и поделить.
де то я уже ето слышал....
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в некоторых странах ввели...
Финляндия к примеру...
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финляндия 100 лет пахала, чтобы иметь такую возможность
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у нас тоже пашут...
трудится наш народ умеет - не нужно переводить его в ленивое быдло....
избиратели с нашего народа хреновые..., жопой думают - вот это факт..., да...
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Финляндия сейчас в страшной *опе, у меня там друг детства живет с развала ссср, на работу выходит только в июне!!! Местные предпочитаю ваще сидеть на пособии, а чернота которая понаехала с Азии и ближнего Востока, манала платить всякие налоги, кормят люд темный своими сра*ыми кебабами итд. Им в голову не приходит, что именно уплата налогов всеми членами общества и сделала Финку такой как она есть. А налоги там больше чем у нас, причем на очень и очень многое и не дай Боже их не заплатить вовремя!!
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очень рад за финнов, но они век не занимались ерней, а пахали, не забывая от кацапни отмахиваться...
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Где они пахали? Наши там пашут на уборке урожаев.
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от поетому у финнов безусловный базовый доход для каждого гражданина.
еще и вашим корюшковцам перепадает...
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например у Смелянского или Кобелева с мамой
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Это запросто!
В Украине будет базовый доход будет ХХХ гривен.
Будет ли он вообще, это пока неизвестно, но вот оплатить налоги с этого базового дохода, граждане будут обязаны!

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В нас найбагатші майже за комуналку не платять, а ви про добровільну сплату податків. Ми втратимо і те що в нас є. Менталітет 73% цьому доказ
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Если в Украине раздавать по 500 долларов каждому то никто не будет работать ,нэма дурных.
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"Надо просто перестать стрелять"
"Надо просто всем дать денег"

Биба и Боба
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Коммунизьмом протухшим от Шустера завоняло...
В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 2300
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А гражданин Израиля и Италии Шустер каким боком к Украине?
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Он вроде гражданин Канады, а не Израиля.
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Каким? Ложью, манипуляциями он выставляет Украину и ее быдлоэлиту перед всем миром как несостоявшееся государство. Это хорошо поняли в роисси, что никакой "свободой слова" там и не пахнет и быстренько выдворили этого негодяя из роисси.
Как то уже забылось, что именно шустер организовывал бесконечные шоу для рыгов, обеспечивая им едва ли не самую мощную рекламу; на передачах он затыкал рот оппонентам рыгов, а самих рыгов выставлял в самом выгодном свете.
А ведь за счет их оплаты он и стал долларовым миллионером. Деньги не пахнут, теперь пришел черед платит зеленой шмаркле.
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Это не коммунизм еще, но уже социализм ...в Европе с ее социальной рыночной экономикой это может возможно, но при диком украинском олигархическом капитализме это утопия
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от каждого по желанию - каждому по потребностях
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Швейцарцы на референдуме отбросили такую идею(а предлагалось чет 2000 евро или франков раздавать в месяц), настоящие патриоты.
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Они и дополнительньіе вьіходньіе отбросили. Говорят "Если не мьі то кто? Работать будет?" Удивительньій народ.
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О_О. Коломойша знает где жить надо)
Но они бы и Беню отбросили, прямо за окиян, если бы не драпанул на историческую родину, а потом сюда.
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перепутал. Там пенсионеры отказались от повышения пенсий на 500 евро. Сказали, что им и так хватает
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Может еще и пенсии заодно на референдум вынесли. Но то шо я написал - точно хотели.
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Шустер позвал Шарикова в свое ШОУ и говорит...
ПОЛИГРАФ,не наглей,Порошенко давно президент Венесуэлы и Северной Кореи,Путлер приказал обосрать Украину ЗЕЛЕНСКОГО с помощью Скабеевой и Соловьёва В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8075 БЫДЛО ВЫ СОГЛАСНЫ С шариковым...В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8075
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Попроси у Потлера таблеток, ибо совсем плох стал. Патлер щедр и добр, может и "новичка", дай Зевс, подженет те.
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Нужно ввести ограничения для максимальной зарплаты гос.служащего не больше 8 минимальных зарплат. Так давно в ЕС. И так должно быть и в Украине.
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Очень хорошая идея. Если безусловный базовый доход будет 500 долларов на человека, значит зарплаты будут выше этой суммы.

Так как работать за меньшие деньги никто не будет.
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скажите,савик, а у вас случайно нет сестры...родом из днепропетровска)))
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Шустрик что-то употребляет... Он и в передачах последнее время заговаривается. А может то уже старческая деменция.
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КРАСАВЧИК ШУСТЕР - ИМЕННО ТАК И НАДО ПОСТУПИТЬ !!! В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 5703
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Ну, у нас сделает гривен 17. А визгу будет на 17000.
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БЫЛА 71 ГОД.теперь вам надо прожить 71 в капиталистическом дерьме...и только потом вы Поймете,что такое НАРОД....и что такое демократия... В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 5066 В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 5066
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Это идеи для развитых стран типа Швейцарии, а не для нашего нищего феодального Бантустана.

Олигархической мафии выгоден нищий народ. Поэтому его надо ободрать налогами, а не давать ему безусловный базовый доход.
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Шустер, а с какой радости я, как честный налогоплательщик, должен за свои деньги содержать лентяя, бомжа, алкаша, преступника ?

Надо не безусловный базовый доход вводить, а постепенно, но неуклонно до полного нуля отменять льготы, субсидии, всякие социальные помощи и прочее нецелесообразное расходование денег налогоплательщиков.
А пенсии - только накопительные. Сколько себе за период работы отложил, столько будешь иметь. Миллион - значит миллион. 10 копеек - значит 10 копеек.

Бюджет должен финансировать оборону, охрану правопорядка, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а не армию льготников.
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имеется в виду что ты может быть захочешь поделиться частью своих денег чтобы снять социальную напряженность
купишь себе покой
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Щоб комусь щось дати, треба в когось щось забрати,
ну або інфляція 100% в місяць.

Забрати в бізнесу.
Ну то хто буде інвестувати в країну де заробиш набаго менше ніж в любій азійській країні де не заморочуються соціалкою.

Забрати в працюючих.
Ну тоді де знайти бажаючих працюювати за 100 доларів, бо 300 треба віддати на базовий дохід чужих дядьок і тьотьок.
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Покажите мне такое дерьмо,где блаженствует Гитлер
А КГБист в позе артист Зеленский попирает Закон
Не вращайте Глобус,вы ек найдете
На планете Земля такого Дерьма и не сыскать... В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8069
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Сначала надо обеспечить базовый IQ, потом базовую трезвость, кто недотягивает - жестко *******, потом можно будет поговорить про базовый доход В Україні потрібно ввести безумовний базовий дохід для кожного громадянина, - Шустер - Цензор.НЕТ 8163
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И о премии в 600% для избранных не забывайте!
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ПРедлагаю Зеленскому отовбрать СУБСИДИИ всем пынсионерам,8 миллиардов Коломойскому,это на мыло..,Бене надо 27 миллиардов..и он высосет это бабло с ВАС баранов,это вам не Порошенко,дайте 20 гривен на оборону.....будете штаны снимать Кучме...последние..ПАПА Украины ЖИВВВВВВВВВВВВ,Кучма наш СМОТРЯЩИЙ ПАПА........
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Вот, Шустер молодец. Пусть высылает доллары бочками. Эх, кладовка для бочек маловата. Но ниче. Можно и балкон приспособить. Были бы бочки с содержимым, а место найдем.
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"Потому что гражданин ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами."

Шустер наивный, или просто так прикалывается? Утопия чистой воды. По крайней мере в совковых и банановых странах так точно.
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Это характерно для глубокого совкого обывателя.У всего общества изжоги будет в избытки.Каждый должен быть хозяином своего труда,а не шаровых денег.При союзе у нас всегда была гарантированная получка,но не зарплата, и социум для пенсов и инвалидам тоже был гарантирован,-а результат.Конечно жить будет легче,но вечно в гамне и ожидания дня прихода социума.Шустер прикинувшийся шлангом, всегда показывал учёность и при этом не выучившись.Вступать в дискуссии с ним, себя не уважать.Только бла,бла,бла и жонглируя чужими мыслями,как низкопробный жонглёр цирка. Тема для большинства нашего народа и невежественных зеленских
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шустер далек от реальной жизни , во многих конторах минималку перестали платить ,
считают по трудодням ( 150 - 180 гр ) сколько раз вызвали - столько и заработал , а
разницу руководитель себе в карман , у нас все разворуют подчистую
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Убежден, процентам семидесяти населения Украины такая идея безусловных денег нашару потому, что у них есть паспорт Украины придется очень по вкусу.
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Пенсионер. Уже 4 (четыре) года получаю неизменные (несмотря на инфляцию) 2110 гр.82 коп. Сдаю квартиру сына, уехавшего за границу. Получаю 2000гр./м-ц. Плачу налог: 18% - полдоходный и 1.5% військовий збір. То есть, пятую часть отдаю державе, которая потом оьтправляет меня в собес за субсидией на ЖКХ. "Зеленые" поговорили о том, что "прожиточный минимум" должен быть не такой, как теперь, а порядка 5 тыс./чел./м-ц. Т.е. 200 ба. Поговорили и замолчали. А теперь этот пианист-95 третий месяц обещает отстегнуть мне 1000гр. Единственное мое ответное действие - не платить налог ЭТОЙ власти.
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А кто горбатится будет, чтоб обеспечить всем этом "безусловный доход"!?
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сопля с олигархами скоро введет в Украине рабство. Будут трудодни и обязательный пересмотр 95 квартала по вечерам, после 20 часовой смены за миску супа.
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Едь в свою парашу тварь жидовская.
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Безусловный Базовый доход - это прекрасно. Но вот мы, фашисты, предлагали сделать его, только после тотальной модернизации промышленности, когда автоматика позволит производить больше продукции по меньшей цене и на разницу - кормить ненужных рабочих. Либо другими словами - инвестировать в творчество и предпринимательство.
Если же этот доход ввести сегодня - то это лишь наполнит карманы наших кредиторов нашими ресурсами, лесами, черноземами, желзом и никелем, топазами, титаном, ураном, и прочим. Корень всех бед - демократический театр где заказывают музыку диктаторы-олигархи
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