 В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице "Свободы слова Савика Шустера" в Фейсбуке.
"Кризис коронавируса говорит, что нам надо пересмотреть эту систему социальной защиты в корне. Она больше не работает. И это сегодня понимают все страны… Безусловный базовый доход – это ответственность каждого человека перед своей семьей и обществом. Вот это самое главное. Мы отдаём ответственность человеку. Он распоряжается деньгами. Мы делаем огромный аудит социальной системы. Мы смотрим, сколько у нас коррупции и перерасходов, и неправильных расходов в медицине, в здравоохранении, сколько в социальной политике, в Пенсионном фонде. Всё это убирается. Это огромные деньги. И человек сам начинает распоряжаться своей судьбой. Вот что самое важное", – заявил журналист.
В то же время, по словам Шустера, концепцию безусловного базового дохода всерьез рассматривают уже в Европе.
"Испания уже решила, что она даёт людям безусловный базовый доход во время кризиса коронавируса и после. И это будет составлять примерно 475 долларов в месяц на человека: на члена семьи", – рассказал телеведущий.
Он также отметил, что это один из самых эффективных способов борьбы с коррупцией.
"Я считаю, что безусловный базовый доход – это самая действенная мера против коррупции. Потому что гражданин ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами. Потому что все разворованные деньги воруются из его кармана. Поэтому я предлагаю политикам и в парламенте, и в правительстве, и в Офисе Президента очень серьёзно на это посмотреть", - добавил Шустер.
И наоборот, в нищей среде БОД приводил лишь к алкоголизму, наркомании и тунеядству.
Без двух версий, Украина не готова к БОД, даже если бы были деньги.
А Шустрый дикий. Пусть подойдёт к ларьку на остановке, и раздаст тамошней публике по 100 гривен "на книги". И даже не отходит далеко. Будет скорая экранизация его идеи
а у того у которого 9400 грн - отобрать и поделить.
де то я уже ето слышал....
Финляндия к примеру...
трудится наш народ умеет - не нужно переводить его в ленивое быдло....
избиратели с нашего народа хреновые..., жопой думают - вот это факт..., да...
еще и вашим корюшковцам перепадает...
В Украине будет базовый доход будет ХХХ гривен.
Будет ли он вообще, это пока неизвестно, но вот оплатить налоги с этого базового дохода, граждане будут обязаны!
"Надо просто всем дать денег"
Биба и Боба
Как то уже забылось, что именно шустер организовывал бесконечные шоу для рыгов, обеспечивая им едва ли не самую мощную рекламу; на передачах он затыкал рот оппонентам рыгов, а самих рыгов выставлял в самом выгодном свете.
А ведь за счет их оплаты он и стал долларовым миллионером. Деньги не пахнут, теперь пришел черед платит зеленой шмаркле.
Но они бы и Беню отбросили, прямо за окиян, если бы не драпанул на историческую родину, а потом сюда.
ПОЛИГРАФ,не наглей,Порошенко давно президент Венесуэлы и Северной Кореи,Путлер приказал обосрать Украину ЗЕЛЕНСКОГО с помощью Скабеевой и Соловьёва БЫДЛО ВЫ СОГЛАСНЫ С шариковым...
Так как работать за меньшие деньги никто не будет.
Олигархической мафии выгоден нищий народ. Поэтому его надо ободрать налогами, а не давать ему безусловный базовый доход.
Надо не безусловный базовый доход вводить, а постепенно, но неуклонно до полного нуля отменять льготы, субсидии, всякие социальные помощи и прочее нецелесообразное расходование денег налогоплательщиков.
А пенсии - только накопительные. Сколько себе за период работы отложил, столько будешь иметь. Миллион - значит миллион. 10 копеек - значит 10 копеек.
Бюджет должен финансировать оборону, охрану правопорядка, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а не армию льготников.
купишь себе покой
ну або інфляція 100% в місяць.
Забрати в бізнесу.
Ну то хто буде інвестувати в країну де заробиш набаго менше ніж в любій азійській країні де не заморочуються соціалкою.
Забрати в працюючих.
Ну тоді де знайти бажаючих працюювати за 100 доларів, бо 300 треба віддати на базовий дохід чужих дядьок і тьотьок.
А КГБист в позе артист Зеленский попирает Закон
Не вращайте Глобус,вы ек найдете
На планете Земля такого Дерьма и не сыскать...
Шустер наивный, или просто так прикалывается? Утопия чистой воды. По крайней мере в совковых и банановых странах так точно.
считают по трудодням ( 150 - 180 гр ) сколько раз вызвали - столько и заработал , а
разницу руководитель себе в карман , у нас все разворуют подчистую
фашисты, предлагали сделать его, только после тотальной модернизации промышленности, когда автоматика позволит производить больше продукции по меньшей цене и на разницу - кормить ненужных рабочих. Либо другими словами - инвестировать в творчество и предпринимательство.
Если же этот доход ввести сегодня - то это лишь наполнит карманы наших кредиторов нашими ресурсами, лесами, черноземами, желзом и никелем, топазами, титаном, ураном, и прочим. Корень всех бед - демократический театр где заказывают музыку диктаторы-олигархи