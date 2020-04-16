EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  433  3
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (465) карантин (3193) COVID-19 (3975) Осачук Сергей (24) коронавирус (2607)

 Черновицкая ОГА напоминает, что в области на Пасху вводятся дополнительные карантинные ограничения

Дополнительные ограничения относительно пребывания граждан в общественных местах вводятся в Черновицкой области с субботы до вторника.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Фейсбуке. 

"Уважаемые буковинцы, напоминаем, что по рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13:00 субботы, 18 апреля, в 6:00 вторника, 21 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно пребывания граждан в общественных местах! Просим вас соблюдать ограничительные меры и отпраздновать Пасху дома!", - говорится в сообщении.

Ранее введение особого режима в области на 18-21 апреля анонсировал председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет находиться в общественных местах, ограничение доступа к кладбищам и штрафы, - в ряде областей ужесточили карантин на Пасхальные праздники

Источник: https://censor.net.ua/n3189615
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это те, которые даже менты признали только рекомендательными?
 показать весь комментарий
 
 
А громадян Румунії теж будуть обмежувати?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх