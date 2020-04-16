 Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Глава правительства Болгарии призвал бизнесменов не увольнять сотрудников и не снижать им зарплаты, а для начала продать дорогие машины, а затем уже обращаться за помощью.
По его словам, "автомобили класса люкс - это лишь малая часть накоплений болгарских бизнесменов".
Борисов отметил, что "в небогатой Болгарии, по данным статистических данных полиции, зарегистрированы три автомобиля "Бугатти", 21 автомобиль марки "Бентли", 123 "Феррари", 54 "Майбаха", 22 "Макларена", 87 "Ламборгини", 311 "Мазерати", а также 64 "Роллс-Ройса", 280 "Хаммеров", около 4 тыс. "Ягуаров" и более 5 тыс. "Порше".
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Это как представители американского автопрома, прилетели на личных самолетах, просить поддержки государства, во время экономического кризиса...
Об этом сообщили в New York Times.
15 апреля в штате Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших вследствие вспышки коронавируса.
Но очень часто происходит подмена понятий и средство достижения цели, становится целью и тогда начинают расти административные расходы: майбах вместо мерседеса, собственный самолет вместо арендованного, резервный самолет и так далее.
Американцы всегда славились своим прагматизмом, но и их не миновала чаша сия...
Мама потерпит)))))
тут он еще с кем-то базарят, за половину видео как раз про квартиры и машины тот его спросил и Дуб ловко выкрутился
А нам предлагают всего лишь цуцыками за коммуналку расщитаться
а кто их купит в условиях кризиса...?
Болгар-совок...
всі думали, що вони одне за одним запропонували допомогу країні, а вони прибігли про свої інтереси домовлятись