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Все про:бизнес (1302) Болгария (379) Борисов Бойко (2)

 Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил местным предпринимателям вначале продать свои дорогие автомобили, а потом уже просить у государства помощи в условиях экономического кризиса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава правительства Болгарии призвал бизнесменов не увольнять сотрудников и не снижать им зарплаты, а для начала продать дорогие машины, а затем уже обращаться за помощью.

По его словам, "автомобили класса люкс - это лишь малая часть накоплений болгарских бизнесменов".

Борисов отметил, что "в небогатой Болгарии, по данным статистических данных полиции, зарегистрированы три автомобиля "Бугатти", 21 автомобиль марки "Бентли", 123 "Феррари", 54 "Майбаха", 22 "Макларена", 87 "Ламборгини", 311 "Мазерати", а также 64 "Роллс-Ройса", 280 "Хаммеров", около 4 тыс. "Ягуаров" и более 5 тыс. "Порше".

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Источник: https://censor.net.ua/n3189614
 
   
 Топ комментарии
 
И дубинскому пора продать автопарк
Мама потерпит)))))
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Пригадується як блазень претендував на допомогу держави для своїх бидло-серіалів, після порівняння України з німецькою проституткою... Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам - Цензор.НЕТ 4768
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Совет форумчанПравила форума
 
А что этот Борисов продал, чтоб давать такие советы?
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Петух он справжній., а если человек честно заработал на Бентли и платил налоги на содержание таких петухов , как этот борисов?? Пусть не ******!! Евросоюз прекратил дотации Болгарии из-за коррупционных скандалов. Там хуже , чем в Украине!!
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Какая банальность!
Это как представители американского автопрома, прилетели на личных самолетах, просить поддержки государства, во время экономического кризиса...

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В США в доме престарелых полиция случайно обнаружила 17 умерших от коронавируса.
Об этом сообщили в New York Times.
15 апреля в штате Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших вследствие вспышки коронавируса.
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Ну так их эффективность работы такая, что если они будут поездом ездить на ключевые переговоры - компания разорится! Президент тоже не пешком ходит, а с толпой охраны и кортежами - хотя его экономическая эффективность складывается из эффективности в том числе автопроизводителей.
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Безусловно, это имеет очень большое значение.
Но очень часто происходит подмена понятий и средство достижения цели, становится целью и тогда начинают расти административные расходы: майбах вместо мерседеса, собственный самолет вместо арендованного, резервный самолет и так далее.
Американцы всегда славились своим прагматизмом, но и их не миновала чаша сия...
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Пригадується як блазень претендував на допомогу держави для своїх бидло-серіалів, після порівняння України з німецькою проституткою... Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам - Цензор.НЕТ 4768
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И дубинскому пора продать автопарк
Мама потерпит)))))
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https://www.youtube.com/watch?v=6omldiZl5Ks

тут он еще с кем-то базарят, за половину видео как раз про квартиры и машины тот его спросил и Дуб ловко выкрутился
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А Бойко Борисов не хоче забрати у нас СН?
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У ты какой...
А нам предлагают всего лишь цуцыками за коммуналку расщитаться
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но вот вопрос...
а кто их купит в условиях кризиса...?
Болгар-совок...
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Так в Германии тоже если у тебя есть свой дом в 4-6 комнат, но мало доходов то тебе всё равно помощь не дадут и посоветуют продать дом если нет средств его содержать. Вобщем обычная европейская практика, молодец Борисов, поддерживаю.
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Совершенно правильно. Вот ахметка шахты закрывает а недвижемость и в Лондоне в том числе и свои ништяки не продаёт.
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Сначала потрусите ахматовУ и прочую нечисть, а потом на карантин всех садите...
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весьма примитивное манипулирование мнением бедняков, не более чем дешёвый пиар
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Не мешало бы нашему козлу-премьеру Шмыгалю заучить эту фразу, для ответа нашему так называемому малому и среднему бизнесу "Сначала продайте бентли, тайоты и мерседесы виллы, дачи и квартиры" А потом просите помощь у государства Украины. Молодец премьер Болгарии Борисов!! Истинный патриот народа Болгарии.
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наші олігархи вже бігали до преза.
всі думали, що вони одне за одним запропонували допомогу країні, а вони прибігли про свої інтереси домовлятись
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Когда президент более менее адекватный.
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А у нас Правительство до последнего сотнями миллионов разбрасывалось помогало всё олигархам. Надо заставить их вернуть займы у государства.
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Ну, то в Болгарії, а у нас Суркісам 7 млрд.
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Если озвучить такой список в Украине, тогда туши свет, никакого кредита мвф нам не светит, луче молчать в тряпочку.
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а шо так сразу строго? - пусть сначала с собачиков начнут..
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Я думаю МВФ озвучит у кого в Украине можно будет взять деньги, после того как откажет стране в кредите.
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