 Вначале продайте "Бентли", а потом просите помощь у государства, - премьер Болгарии Борисов ответил бизнесменам

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава правительства Болгарии призвал бизнесменов не увольнять сотрудников и не снижать им зарплаты, а для начала продать дорогие машины, а затем уже обращаться за помощью.

По его словам, "автомобили класса люкс - это лишь малая часть накоплений болгарских бизнесменов".

Борисов отметил, что "в небогатой Болгарии, по данным статистических данных полиции, зарегистрированы три автомобиля "Бугатти", 21 автомобиль марки "Бентли", 123 "Феррари", 54 "Майбаха", 22 "Макларена", 87 "Ламборгини", 311 "Мазерати", а также 64 "Роллс-Ройса", 280 "Хаммеров", около 4 тыс. "Ягуаров" и более 5 тыс. "Порше".

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