 Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг.
"Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - сказал Путин.
Но эти придурки ( в отличие от всего мира, где конец войны 2 сентября!) перенесли даже эту
дату на 3 сентября - день убийства детей в школе Беслана
И парад туда же.....
Тож ОРВИ обьічное, пусть народ погуляет до Берлина и назад)
имхо.
папуасов,
Забрали бусы, в общем
вышло по -дурацки…
А бабы ж, красили
кокошники на пляски!
А кизяки ж под бубны поцепляли цацки...
стареет дед,не продумывает ***************
хоть в колокола там нехай побьют, крестный ход на карачках какой с целованием
булыжников перед мавзолеем, а то совсем дидов ворочать перестали...
неношены
Казаться гордыми уж нету
сил
Бабло кончается, понты
заброшены
Пуйло о помощи заголосил…