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 За рубежом
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Все про:парад (463) Путин (25536)

 Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая

Риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому ее нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад Победы в Москве состоится 9 мая или позже, - Песков

"Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - сказал Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189612
 
 
 Топ комментарии
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Так вот чего Госдура о дидываевале 3 сентября заговорила.)
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не представляю, что может быть в головах этих кретинов, чтоб думать счас про парады..... при таких раскладах только при слове "парад" ху..ла нужно поднять на вилы... та и хрен с ними
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За то что Пыня отменил дедовоевальский праздник, лаптеноги должны поднять бунт. Этот порат для вас крайне нужен, какцапы. Считаю все происшедшее надругательством и глумлением над памятью дидов. Низабудим, нипрастим!
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ой пля какая важная новость, да абсолютно по*уй когда они там на мокшандии дыдов на палках понесут
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А день победьі для ***** Порохом пропах😁
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Было бы здОрово!!!
Но эти придурки ( в отличие от всего мира, где конец войны 2 сентября!) перенесли даже эту
дату на 3 сентября - день убийства детей в школе Беслана
И парад туда же.....
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А че так?
Тож ОРВИ обьічное, пусть народ погуляет до Берлина и назад)
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вище сили підказують Путіну - пора припинити оце побєдобєсіє. не понімає.
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Скрепа таки треснула. Очко-то у "моли" не железное, поди. В него-то черенки от дедов потом войдут по самые гланды - от тех, кто легкие откашляет, но выживет.
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Какой то вирус снова ватку на колени поставил...
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Эх, если даже Путин не держит слова.... А я так хотел посмотреть парад 9-го, и такой облом. Я даже портрет Буденного прибил к палке
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Лучше сказать "осиновую палку прибил к портрету какого-то усатого упыря".
имхо.
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Він шо, здувся? А як же "дєду за пабєду"
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Пусть в онлайне проводит Парад,а потом можно проверить кто с наших типа Кернесов были на Параде Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 8323
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Отняли палки у кремлёвских
папуасов,
Забрали бусы, в общем
вышло по -дурацки…
А бабы ж, красили
кокошники на пляски!

А кизяки ж под бубны поцепляли цацки... Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 3368
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тю...не проще ли было календарь поменять,сдвинуть май на 2 месяца вперед Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 3244.и кацапне приятно было бы,и дума бы проголосовала бы,не пикнула.
стареет дед,не продумывает ***************
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***** пабеду отсрачивает - диды не забудут не простят.
хоть в колокола там нехай побьют, крестный ход на карачках какой с целованием
булыжников перед мавзолеем, а то совсем дидов ворочать перестали...
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5 лет назад "парад" победобесия в Ростове тоже начался неожиданно. Там, видать, беглый Хам им руководил.
Путин поручил изменить график и перенести подготовку к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 1617
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Отделение страусов к "параду" в Ростове тоже готово:
Путін доручив змінити графік і перенести підготовку до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 4234
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А жаль. Нехай би кожний день тренувалися і після тренувань у церкву, у мечеть чи на футбол ...
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Пусть перенесут на 17 сентября. Чтобы два раза не вставать.
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Арматы спрятались, диды
неношены
Казаться гордыми уж нету
сил
Бабло кончается, понты
заброшены


Пуйло о помощи заголосил… Путін доручив змінити графік і перенести підготовку до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 6476
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ПутинхЪ - тупой урод. Дождется, когда совсем некому будет маршировать, - повыздыхают расеянчеги. Ловил бы момент, пока он жив и его ссаная солдатня...
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Отменить этот вирус госдурой да и всех делов.
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Кто помрёт после парада попадут в рай - остальные просто сдохнут.
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" отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - сказал Путин. Источник: https://censor.net.ua/n3189612" - Х-ло, это уже не кашерно, это провал, как Новый год отмечать в марте!!
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Ща поклонская, раз уж не сложилось с "гусаром" Ширшиковым, выцарапает плешивому глаза за то, что у него обвисла палка-дидывоевалка.
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ну, парады оккупантов исторически таки должны заканчиваться, это да.
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