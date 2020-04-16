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 Общество
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 Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция

Все лица, причастные к организации массового и наглого нарушения карантина в Мариуполе, понесут законное наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя скандальную ситуацию в Мариуполе, где около сотни граждан собрались на открытие супермаркета вопреки существующим санитарным нормам и ограничительным мерам.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей пожилого возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они понесут наказание", - подчеркнул Клименко.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия. Следователи полиции Донетчины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: В Мариуполе толпа ради обещанных скидок и розыгрышей штурмовала новый супермаркет, игнорируя карантинные ограничения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189609
 
 
 Топ комментарии
 
А потім цей же натовп попхається паски святити до УПЦ МП... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3906
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а вот тогда нац.полиция засунет свои языки и понты себе же в задницу...
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ну да... против безоружных граждан мусора - орлы... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1831а загрести тех, кто в 15 раз цены на маски взвинтил - этого нашим левоохранителям даже в голову не приходит
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А потім цей же натовп попхається паски святити до УПЦ МП...
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а вот тогда нац.полиция засунет свои языки и понты себе же в задницу...
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Чого ? )))))) А як жеж порція вірусу у подаруночек ???? Від попа..... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3875
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ну да... против безоружных граждан мусора - орлы... а загрести тех, кто в 15 раз цены на маски взвинтил - этого нашим левоохранителям даже в голову не приходит
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Пасочки освячувати підуть всі. Святою водичкою окроплятись!
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Молодець! Я також не піду, бо я є атеїстка. Та ще й не самовбивця!
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А то что Зеленский с охраной и "сочувствующими" ходит на «камеры» по Бердянску и их там больше чем 3 человека это как?
А «наша» ВР на заседаниях сидит как на рынке но рынки закрыты в это время..... это как?
Лицемеры!!!
Нацию уничтожают под корень!!!!
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А МОЖЕТ у них попа уже паутиной заросла?!
🤣🤣
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"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений.- подчеркнул Клименко. Тут понятно,что народ к бунту уже созрел не взирая на запреты и пули. Источник: https://censor.net.ua/n3189609
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А кто ответит за брутальне та зухвале порушення обсерваторного режиму прибывших дупомоев ?О таком варианте не думали? Закон не для всех?
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Решение абсолютно верное! Нужно быть без головы, чтобы объявлять во всеуслышание об акциях: думают только о собственном обогащении!
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У владельца совсем мозгов нет в такое время обьявлять о скидках и призах, неужели непонятно что на халяву толпа соберется.
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На Пасху посмотрим, как вы (нацполиция) будете прихожан гундяевского сатаната наказывать. СМИ утверждают, что оплиция не будет препятствовать крестному ходу Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7701
Тогда вопрос, чем толпа у супермаркета опаснее скопления верующих возле и в самой церкви Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7343?
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То, что для одного вера, для другого - безумие.
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Генерал-полковник Дмитрий Волкогонов в 1991 году говорил,мы открыли Архивы КГБ,в ГУЛАГЕ Солженицына сказано о 50 миллионах заключенных,на самом деле цифра страшнее ...65 миллионов...Вопрос.Зачем Сралин МОЧИЛ В СОРТИРЕ советское БЫДЛО???немцам служили??ах да...МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7420 Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7420
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Неужели там туалетную бумагу выбросили, которой все уже обожрались?! Капэць! Урюпинск какой-то!)))
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Народ зовсім не думає, що куплене сьогодні вже завтра може не згодитись.
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