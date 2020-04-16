 Военный городок в Мукачево для 128-й ОГПБ достроят в мае, - Ермак. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским посетили современный военный городок в Мукачево.
Здесь построили новую казарму с хорошими и удобными квартирами. Почти закончен ремонт столовой, в которой уже установили новейшее оборудование для кухонь. В общем все сделано качественно и профессионально.
Полностью военный городок будет готов уже в мае. И в нем разместят подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Конечно, можно еще раз сказать очевидны слова, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым. Но, по моему мнению, именно такие объекты демонстрируют, что государство уважает наших воинов и считает их настоящей элитой страны. И мы продолжим развивать современную украинскую армию".
А по факту- балаболи.
Яке ви маєте відношення до будівництва військового містечка? Це - парафія виконавчої влади.
Откуда взяться дорогому пиару?
не з того боку взялись
Следи лучше, чтоб бубочке яйца вовремя подали.
Мерс обкатал уже?
"Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака"
https://petition.president.gov.ua/petition/91322