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Все про:Зеленский (5175) 128 отдельная горно-пехотная бригада (60) Ермак Андрей (249)

 Военный городок в Мукачево для 128-й ОГПБ достроят в мае, - Ермак. ФОТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал информацию о том, что президент Зеленский посетил строящийся военный городок в Мукачево.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским посетили современный военный городок в Мукачево.

Здесь построили новую казарму с хорошими и удобными квартирами. Почти закончен ремонт столовой, в которой уже установили новейшее оборудование для кухонь. В общем все сделано качественно и профессионально.

Полностью военный городок будет готов уже в мае. И в нем разместят подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Конечно, можно еще раз сказать очевидны слова, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым. Но, по моему мнению, именно такие объекты демонстрируют, что государство уважает наших воинов и считает их настоящей элитой страны. И мы продолжим развивать современную украинскую армию".

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Источник: https://censor.net.ua/n3189605
 
 
 Топ комментарии
 
Ермак уже передал координаты городка в фсб?
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Команда - сборище проходимцев.
Откуда взяться дорогому пиару?
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Ермак уже передал координаты городка в фсб?
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Єрмак не розуміє що його поява в телевізорі викликає в народу України роздратування? Єрмаки обидва мають сидіти в тюрмі!
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Сидеть должен их "папа". Там пленок Геруса и обвинений Уманского хватит не на один импичмент и уголовное дело.

Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3984
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уважателі-развіватєлі..
А по факту- балаболи.
Яке ви маєте відношення до будівництва військового містечка? Це - парафія виконавчої влади.
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Более того еще при пАпередниках основные работы были выполнены. Фоторепортаж https://zakarpattya.net.ua/News/192809-Ministr-oborony-vidvidav-budivnytstvo-viiskovoho-mistechka-128-i-bryhady-v-Mukachevi-FOTO и закончить должны были еще в прошлом году.
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"Я не буду выполнять несвойственные президенту функции и перерезать ленточки". Я теперь не только куски дорог открывает, а и приписывает себе сделанное пепередниками. Своим-то хвалиться нечем, совсем.
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Он и самолеты прямо перед выборами пообещал продать. Сейчас летает на них и не морщится.
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Команда - сборище проходимцев.
Откуда взяться дорогому пиару?
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Буба, жени фсбшника. Він твій улюблений рейтинг валить
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Так. За Неню. Чим менше фсбшних радників у Янелоха, тим краще Україні
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як радників не міняй, щось Україні краще не стає...
не з того боку взялись
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У випадку з Янелохом, радник- реальний президент
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Тебе какое дело, чмордяй, это твои обязанности городки для военных достраивать?
Следи лучше, чтоб бубочке яйца вовремя подали.
Мерс обкатал уже?
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Этот продажный оранг-утан не понимает, что его появление только раздражает украинцев. Когда его арестуют за предательство, или хотя-бы за воровство?
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Подписываем, не стесняемся Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2692
"Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака"

https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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У нас в Николаеве в военном городке Леваневцы заморожены всё строительство домов для военных. При Порохе начали, построили три современные девятиэтажки и ещё три почти выгнали - сейчас всё стоит.
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А його чому через КПП пропустили? Хто він?Військовослужбовець,інспектор,охорона?
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для падения рейтинга "зе" лучше антирекламы "Ермак" в Украине и не надо
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