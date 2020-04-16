 Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко. ФОТО

Об этом сообщил в Фейсбуке член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", — написал он.
Емельяненко выразил надежду, что на этот раз государство отреагирует мгновенно и без задержки.
Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что по состоянию на 12:00 16 апреля в зоне отчуждения нет открытого огня, подразделения спасателей ликвидируют очаги тления на пнях и остатках древесины.
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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
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