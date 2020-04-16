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 Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко. ФОТО

Песчаная буря во многих местах раздувает очаги тления до состояния открытого огня.

Об этом сообщил в Фейсбуке член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", — написал он.

Емельяненко выразил надежду, что на этот раз государство отреагирует мгновенно и без задержки.

Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко 01Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко 02

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что по состоянию на 12:00 16 апреля в зоне отчуждения нет открытого огня, подразделения спасателей ликвидируют очаги тления на пнях и остатках древесины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: МВД обнародовало кадры борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Также на Цензор.НЕТ: В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж


Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189601
 
 
 Топ комментарии
 
Дождик пошел, Зеленые олени и решили забить на пожар, само потухнет. Молодцы, умнички!
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Колбаса по 2.20@P22067877 14 апр.

"95 квартал" в новом номере споёт песню "горіла зона, палала"
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Вчера говорили что пожар полностью потушен, как и все тлеющие очаги.
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А потом всё это летит в легкие жителей Полесья, а если повезёт, то и в лёгкие киевлян.
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Дождик пошел, Зеленые олени и решили забить на пожар, само потухнет. Молодцы, умнички!
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особенно сейчас когда ураганній ветер понесет далеко
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Сильный ветер очевидно раздул эти тлеющие очаги, за одно и высушил влагу. Печально.
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Колбаса по 2.20@P22067877 14 апр.

"95 квартал" в новом номере споёт песню "горіла зона, палала"
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Деньги выделили, а тут дождь, а деньги нужно оприходовать, теперь будут месяц мелкие очаги сами поджигать и сами тушить.
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А почему не потушить эти зоны, не проверять всю территорию беспилотниками? С них же можно увидеть огонь, или хотя бы дым и.т.д.
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У повітрі пісок! А здалеку здається що це туман😏
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Не меліть дурниць авіація і пожарні працюють на повну! Цілий день гудуть вертушки попри сильний вітер! Всі працюють он тільки літак полетів завантажений .
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