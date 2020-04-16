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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (12015) Гончаренко (333) Буславец Ольга (3)

 Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

Кабинет Министров в четверг провел внеочередное заседание с единственным вопросом на повестке дня - назначении нового исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Он отметил: "Был только что на внеочередном заседании Кабмина.

Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра.

На эту должность назначена Ольга Буславец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3189600
 
 
 Топ комментарии
 
кобыла из ахметкиной конюшни...
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шмига теж з ахметівських..

робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?

фофочку усі пинають як хочуть..
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"папучччіку гейвольюції" ахмєтхану треба рятувати свою бізнес-імперію?
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
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"папучччіку гейвольюції" ахмєтхану треба рятувати свою бізнес-імперію?
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
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шмига теж з ахметівських..

робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?

фофочку усі пинають як хочуть..
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Ольга Буславець навесні 2019 року під час перебування на посаді керівника директорату енергетичних ринків цього міністерства лобіювала заборону будівництва на землі домашніх сонячних електростанцій.
То, что доктор прописал Ахмету Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 4996
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вона хоч знає, який струм йде по дротам ЛЕП? і чим три фази відрізняються від однієї?
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Она точно знает, что по проводам идёт СВЕТ. Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець - Цензор.НЕТ 4418
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Сегодня (есть на Цензоре) Юлия Владимировна говорила "из России импортируют ТОК"
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В партии "Шмары с Окружной" такое не изучают.
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Не важно кто и откуда попал в правительство и депутаты. Важно - "для чего". /
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Зеленский - зиц-председатель, а страной руководят олигархи. Так захотели 73%.
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Политолог: Украину пытаются посадить на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля
16.04.2020, 15:32 • 366 • 4

Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець - Цензор.НЕТ 7852
Ну что, дорогие друзья, у меня есть для вас плохие новости. Украина проиграла локальную войну с Кремлем. И не потому что плохо боролась. Подвели предатели. С 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой. На прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил "Энергоатом".
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Об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью - выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобыче. Да, россияне будут демпинговать - о чем предупреждали президента и премьера.
Мотивация простая - они будут душить наши шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет. Рост социальной и экономической напряженности их главный интерес. Не получается победить на фронте? Будут вредить изнутри. Ну и путем временного демпинга подсадить Украину на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля тоже важно. Тут как с газом - главное, создать критическую зависимость. И потом можно выкручивать Украине руки, как угодно. Если мы отдаем Кремлю условный рубильник - мы полностью от них зависим.
Читайте также: Чем больше, тем лучше - Казанский о специальной пошлине на уголь и электроэнергию из РФ
Я повторю - эксперты еще осенью предупреждали про эти риски. Но глава комитета по ТЭК Андрей Герус этот пункт в законопроект внес. В интересах РФ. Монобольшинство проголосовало. Кремль в восторге, мы в кризисе. Энергетический коллапс в Украине сегодня - результат работы российских лоббистов и это факт. Что будем делать? Спасать свою энергетическую независимость или согласимся с условиями Кремля?
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Кирилл САЗОНОВ
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Чергову пісєчку пристроїли на хлібне місце...
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