 Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.
Он отметил: "Был только что на внеочередном заседании Кабмина.
Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра.
На эту должность назначена Ольга Буславец".
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?
фофочку усі пинають як хочуть..
То, что доктор прописал Ахмету
16.04.2020, 15:32 • 366 • 4
Ну что, дорогие друзья, у меня есть для вас плохие новости. Украина проиграла локальную войну с Кремлем. И не потому что плохо боролась. Подвели предатели. С 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой. На прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил "Энергоатом".
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Об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью - выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобыче. Да, россияне будут демпинговать - о чем предупреждали президента и премьера.
Мотивация простая - они будут душить наши шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет. Рост социальной и экономической напряженности их главный интерес. Не получается победить на фронте? Будут вредить изнутри. Ну и путем временного демпинга подсадить Украину на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля тоже важно. Тут как с газом - главное, создать критическую зависимость. И потом можно выкручивать Украине руки, как угодно. Если мы отдаем Кремлю условный рубильник - мы полностью от них зависим.
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Я повторю - эксперты еще осенью предупреждали про эти риски. Но глава комитета по ТЭК Андрей Герус этот пункт в законопроект внес. В интересах РФ. Монобольшинство проголосовало. Кремль в восторге, мы в кризисе. Энергетический коллапс в Украине сегодня - результат работы российских лоббистов и это факт. Что будем делать? Спасать свою энергетическую независимость или согласимся с условиями Кремля?
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Кирилл САЗОНОВ