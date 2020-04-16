EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Экономика
  3964  75
Все про:Суркис (270) Апелляционный суд (288) Казанский Денис (170) Приватбанк (626) Оппозиционная платформа - За життя (59)

 Нардеп ОПЗЖ Суркис хочет отобрать у страны 7 млрд, а его соратники пиарятся по больницам с дешевыми масками и перчатками, - Казанский

Вчерашнее решение Апелляционного суда Киева о необходимости выплаты "Приватбанком" 7 млрд гривен семье Суркисов нанесет удар по каждому украинцу.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера самый гуманный и справедливый в мире киевский суд обязал государственный "Приватбанк" выплатить офшорам братьев Суркисов 7 млрд грн. Эти деньги были у них на счетах, когда "Приват" национализировали. А поскольку Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами, их деньги тогда вместе с банком перешли государству в счет покрытия тех убытков, которые понесла страна из-за национализации.

Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали. И теперь хотят обложить нас данью под прикрытием пандемии и карантина. Выплачивать олигархам 7 миллиардов придется, разумеется, не какому-то абстрактному государству, а всем нам - украинским налогоплательщикам. Каждому из нас Суркисы залезут в карман", - отметил он.

Читайте также: Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство потеряет 7 млрд грн, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о решении суда в пользу Суркисов

Казанский также подчеркивает, что Григорий Суркис - народный депутат от ОПЗЖ, который с одной стороны обдирает пенсионеров и врачей, а с другой - его соратники по партии Юрий Бойко и Наталья Королевская радостно пиарятся перед телекамерами "112 канала" и дарят больницам дешевые маски и перчатки.

"Глядя в объективы камер, они прекрасно помнят о том, что их коллега по фракции ОПЗЖ в этот самый момент хочет обложить страну данью в 7 млрд. Но продолжают выдавать себя за благодетелей и фальшиво сочувствовать медикам. 7 млрд грн - это 7000 аппаратов ИВЛ. Но Суркисам деньги нужнее, поэтому вместо аппаратов нам придется заплатить им. А потом добрый Бойко, так и быть, подарит какой-нибудь больнице микроавтобус зеленки и бинтов", - отмечает журналист.

Читайте также: 7 млрд в пользу Суркисов у "Приватбанка" взимать сейчас не будут, - Минюст

"Вот после таких историй и начинаются Майданы. И когда обозленная кризисом и бедностью толпа в очередной раз пойдет громить правительственный квартал, не нужно будет рассказывать про американские печеньки и заговор соросят. Люди выходят на Майдан не за печеньки, а из-за тупой жадности потерявших берега чиновников, судей и депутатов, которых 2014-й год так ничему и не научил", - резюмирует Казанский

Нардеп ОПЗЖ Суркис хочет отобрать у страны 7 млрд, а его соратники пиарятся по больницам с дешевыми масками и перчатками, - Казанский 01
Нардеп ОПЗЖ Суркис хочет отобрать у страны 7 млрд, а его соратники пиарятся по больницам с дешевыми масками и перчатками, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189598
 
   
 Топ комментарии
 
2014 не научил не только чиновников. Увы, 2014 не научил и народ. Но может платежи суркисам научат?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
вот как-то сразу верится и совершенно не хочется перепроверять...
 показать весь комментарий
 
 
Ну то поки всі ваші начальничкі собі 200% поробили, то на вас вже нічого не лишилось.
Тільки Супрун і тільки приватна лікарняна практика врятують країну
 показать весь комментарий
 
 
ні. але коли ми матимемо (сподіваюсь, що ніколи) таку ж саму кількість хворих, то порівняєте результати нашої медицини та їхньої.
мені особисто чекати не треба я це можу собі уявити і так
 показать весь комментарий
 
2014 не научил не только чиновников. Увы, 2014 не научил и народ. Но может платежи суркисам научат?
 показать весь комментарий
 
 
всегда презирал спортсменов и около спортивных дельцов да еще жжже ублюдки Суркисы им висеть на фонарных столбах и причем давно там еще за 2012 Евро футболе в Украине наворовали Суркисы на 100 лет вперед... Скунсы короче....
 показать весь комментарий
 
 
Не знал что Суркис депутат от ОПЗЖ, думал он адекват.
 показать весь комментарий
 
 
они с медведчуком еще при чучме хорошо прибарахлились.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что значит отобрать, деньги лежали на счетах Привата и Суркисы только хотят забрать свое. Кстати первое решение украинского суда пользу Суркисов было еще в 2017.
 показать весь комментарий
 
 
На офшорных счетах дочки Приватбанка.
 показать весь комментарий
 
 
248,6 мільйона доларів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку...
 показать весь комментарий
 
У Каломойсьького теж лежить 2 млрд.дол. Тобто, Коломоя і Суркіси украли в банку 5.5 млрд дол (як мінімум) і тепер до цього їм треба ще доплатити? чувачок, ти часом не зелена шмаркля із трускавецьким дипломом?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
суркис, конечно, мудак еще тот.
но а кто ща не пиарится?
петя не пиарится? дошло до того, шо в коробки своих конфет по одной мед. маске ложит.
когда в аптеках масок ваще нет. купи коробку конфет за 150 грн. и получи заветную маску себестоимость которой 70 коп. в подарок.
отличный рекламный ход как барые + пиар как "политику"
 показать весь комментарий
 
 
зелепунський ваще маски роздає разом з квитками на квартал, а ви ціни на ті квитки бачили?
 показать весь комментарий
 
 
Не купляй противні конфети, просто купляй маски від банди Зеленського. У тебе якісь проблеми з мізками?
 показать весь комментарий
 
я смотрю, у порохоботов прям пердак горит.
оскорблять зеленых - вполне себе норма.
правду читать про петю - сразу пердак горит, отмечают как спам.
причем никто не оспаривает, шо это ложь, т.к. правда.

от и все, шо нужно знать о "незаангажированности" шоколадных.
 показать весь комментарий
 
И с Динамо Киев сделал дерьмо команду.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда у него такие деньги? Явно украл. А раз украл, должен сидеть.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы, давайте уже гавкайте, что Казанский плохой, а суд все правильно решил.
 показать весь комментарий
 
 
суркісів - на цугундер
а краще - на гілляку
 показать весь комментарий
 
 
Ігор і Григорій Суркіси, разом із дружинами й дітьми, були визнані НБУ пов'язаними з Коломойським особами."Під час апеляційних слухань лондонські судді зазначали, що в Приватбанку "є вагомі свідчення складної шахрайської схеми, пов'язаної зі спробою приховати від аудиторів і регулюючого органу наявність безнадійних заборгованостей у банку та факт відмивання грошей в особливо великих розмірах. Документальні докази чітко продемонстрували, що угоди про поставки були фіктивними й використовувалися як хибне виправдання виведення дуже великих сум грошей із банку. Штучна складність рециркуляції коштів сама по собі свідчить про шахрайську схему".
 показать весь комментарий
 
 
але Гонтарєва погана, а каломойській - ні
 показать весь комментарий
 
 
Что ОПЗЖ, что УПЦ МП - одно и тоже ! И хозяин один и тот же у них сидит в кремле !
 показать весь комментарий
 
 
А мне опять приснился крокодил зелёный, зелёный - презелёный, как моя тоска...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если я захочу снять в "Привате" свой депозит, то в Украине начнётся революция ?
А мне активисты спалят хату...
Я правильно понял этого пламенного борца ?
 показать весь комментарий
 
 
Тупий зелений гівнюк, козел довбаний , 200 тис ₴ з фонду гарантування вкладів, і пішов нах. Тобі все ясно зебіл криворогий?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Весеннее обострение ? Сочувствую и переживаю за твою семью, тяжёлый у них период...
В чём причина вспышки ярости ? В невинных вопросиках или ненависти к людям ?
 показать весь комментарий
 
 
тому що всі отримують 200 тис грн у разі ліквідації банку, якого Суркісам робити виключення?
 показать весь комментарий
 
 
"Приват" ликвидировали ???!!!!!????? В каком году ? Пипец моему депозиту....
 показать весь комментарий
 
Це не косяк, Приват практично був ліквідований, його врятувала держава.
 показать весь комментарий
 
Приват практично ліквідували. Держава влила в нього мільярди щоб він залишився на плаву, шкода що ти цього не знаєш, бо бухаєш вже сьомий рік криворога свиня. А тепер поясни мені, чому Суркісу за вкрадені Коломойським гроші повинна заплатити держава, а не Коломойський? Тому що Суркіс дружбан Коломойського, а Коломойський начальник над всім зеленим гівном на всій земній кулі, так? У цьому причина?
 показать весь комментарий
 
Нельзя быть немного беременным...или да или нет.
Что ты везде рога вспоминаешь...больная тема ?
Ты хоть под проводами не ходи, ещё зацепишься.
 показать весь комментарий
 
Если ты подельник Коломойского и хочешь снять депозит 2 раза причём второй раз за счёт простого народа то да.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Понятно...непонятно другое, почему против бородатой бабушки и её подельников в Украине не возбуждены уголовные дела ?
Не потому ли, что при национализации не была подведена мощная законодательная база и теперь эта бабушка выигрывает все суды ?
Так может это Гонтарева так спешила помакать пальчики в денюжки, что Украина по любому потеряет эти деньги ? Погохоботство+патриотизм =гремучая смесь, её мозгами надо разбавлять...Петя с бухгалтершой нагадили, Украина расхлёбывает...зелеботы виноваты.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно что Суркисы и Беня связаны. Первый раз забрали свои депозиты через подставные невозвратные кредиты на дядю Васю заправщика, чем подвели под угрозу банкротства крупнейший банк, а второй раз решили поиметь бабла с народа уже при Зе. Пределов наглости не существует. Как и пределов продажности судей.
 показать весь комментарий
 
 
Приятно с адекватом общаться...здесь это редкость Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський - Цензор.НЕТ 370
Это нам понятно, а Фемиде нужны ещё и доказательства, а о каких доках идёт речь, если нет ни пострадавшей стороны, ни подозреваемых, ни уголовных дел....на что опираться судье при вынесении решения ? На симпатии , патриотизм, справедливость или на ЗАКОН ?
 показать весь комментарий
 
Ти і правда наполеон. Закінчував трускавецький університет? Читай уважно аналогію: якщо ти в свій банк зібрав чужі гроші, вкрав їх, а вкрадені гроші через свою маму, яка любить скорость, вложив в цей же банк, то гроші якби вже і не вкрадені, а твої? це ж так ти думаєш.
 показать весь комментарий
 
И сразу на личности....поэтому ваш порохоботский божок и проиграл... Я Юле симпатизирую, в том числе и за правильную национализацию "Криворожстали" в результате страна только выиграла, а ваш ненасытный сделал проблему для страны и власти, которая сейчас разгребает то, что он наворотил и потерял не он, а все мы.
 показать весь комментарий
 
О! Последний абзац особенно интересный и полезный для осмысления быдлом и зебильной бандой у власти!
 показать весь комментарий
 
Jesli tak xocet vernut im dengi,tak pust Kolomojski i verniot im dengi so svojix sto imejet
 показать весь комментарий
 
 
В общєм,ета. Пороховскіє Свінарчуки билі не тє Свінарчуки, тіпа нє настоящіє.Просто дєті какіє то.
А еті новиє,справжніє мародьори.
Ви сдєлалі єто разом
 показать весь комментарий
 
Юрий Бутусов
9 ч. ·

Турборежим на турботормозе
Антиколомойский закон был проголосован в муках в первом чтении ценой больших обещаний различным депутатским группам. Теперь второе чтение. Чтобы его продавить нужен законопроект 1043 - о запрете внесения тысяч пустых правок для блокады законопроектов. И сегодня президенту надо снова собирать голоса.
Коломойский уступать не собирается. Вчера суд принял решение о возврате вкладов Григория Суркиса в "Приватбанке" на 250 миллионов долларов - а это означает, что деньги национализированных банков именем Украины следует возвращать, что бы там ни придумали депутаты.
То есть под законом о запрете возврата средств национализированных банков взорвали ядерную бомбу - ведь право собственности, которое закреплено решением суда, антиколомойский закон отменить не в силах. Если получил свое Суркис - значит получат и другие.
Да и в других сферах Зеленский не всесилен - например, Фонд госимущества по-прежнему бессилен выполнить постановление Кабмина и поменять директора "Центрэнерго".
Даже если президент продавит голосование сегодня, ему придется все чаще и чаще расторговывать любые другие голосования завтра.
Мир сотрясается от старых и новых кризисов, а президент Владимир Зеленский осуществляет очередную попытку наладить управление своими не управляемыми "слугами".
Сколько еще таких попыток будет впереди?
 показать весь комментарий
 
 
Ну розпродаж земель якось продавили - ніщо не завадило, а тут бач - хочуть не віддавать бабло каломойському, а ніяк не можуть.
Ну хто повірить у цей цирк?
 показать весь комментарий
 
ТВАРИ НИЧТОЖНЫЕ ЭТИ СУРКИС!!!!!!!! БАРЫГИ ЕСТЬ БАРЫГИ,ГНИДЫ НЕ БУБЕТ ВАМ ПРОЩЕНИЯ!!!!!!
 показать весь комментарий
 
В ОПЗЖ собрались олигархи - миллионеры и миллиардеры, которые скупили все предприятия, развалили их и продолжают высасывать из страны миллиарды. При этом они на своих ватных каналах своим ватным избирателям рассказывают байки о том, что какие-то мифические "бендеровцы в вышиванках" оказывается "развалили экономику". А лохторат верит, дрочит на СССР и голосует за ватных миллиардеров. Вот такой театр абсурда.
 показать весь комментарий
 
 
99% статьи какие-то помои.Но суть понятна. Суркисы хотят забрать СВОИ деньги. Охренеть!
"Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали" (с) Ну это вообще скоты! "...из-за тупой жадности чиновников, судей и депутатов"(с) начинаются Майданы. Теперь всё прояснилось... люди вышли на Майдан из-за золотого батона..У Яныка был, а у них нет.
А за три года никак не получилось в суде доказать, что Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами.Или только бла-бла-бла. Может тогда бы нынешний суд не оставил бы без изменения решения того ещё суда, который был пораньше..в эпоху шоколадного материализма.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо суд продажний, а менеджмент тепер вже державного приватбанку теж довіри не викликає, то програна справа закономірність.Взагалі то мають бути люди , які шахрайством довели приват до банкрутства, а отже мають бути кримінальні справи і вироки.Можливо, ті ж самі суркіси мали б вже декілька років топ ати зону, а не вибиратись тупим нарідом в депутати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну! Никаких криминальных дел. Мы все как олухи наблюдали за их перебранками. Слова против слов. А в итоге нам - заплатите 7 млрд за просмотр шоу.
 показать весь комментарий
 
Тебе не бентежить, що на юбілей Суркіса півроку тому приїхав весь бомонд і нинішній і минулий: від чорта Баканова до прокурорів і Кравчука? НБУ і міжнародний аудит довів пов"язанність офшорок Суркісів і Каломойського. Але для вас "ваши доказательства - не доказательства". Ви вірите в непогрішимість наших судів. Жаль, що страждає все населення України, а не 73% наївних дітей природи і телевізора Каломойського
 показать весь комментарий
 
А тебя только юбилей Суркисов бентежить. Или начнём все сходняки вспоминать. Если международный аудит довёл, то все вопросы к суду 17 года.
 показать весь комментарий
 
А может дешевле отобрать у государства Суркисов? Думаю особо ни кто не расстроится
 показать весь комментарий
 
 
Так если-бы Антиколомойский закон был раньше принят в целом и подписан Зеленским то смогли-бы Суркисы отсудить 7 млрд или закон обратной силы не имеет и апелляция бы все-равно руководствовалась законами на дату подачи иска (2017) ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это безобразие, только лучшие представители могут наживаться на Украине.
 показать весь комментарий
 
Стаття Казанського чудова, емоційна, викривальна і хвиоююча.Але ми, пересічні громадяни, насправді не можем знати чи рішення суддів законне.Так, без будь-яких рішень самих гуманних і справедливих українських судів, ми знаєм, що ОПЗЖ це колоборанти, корупціонери, злодії і брехуни.Але по суті цієї конкретної справи ми нічого не знаєм.Тому нехай Приватбанк подає апеляцію.Якщо розуміють, що наш суд продажний, нехай позиваються до суркісів через британський суд.Україна ж хоче бути правовою та демократичною державою? А так цей весь"бєспрєдєл" дійсно може закінчитись черговоюреволюцією, але вже не сопливою, а кривавою.Постраждають всі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кто у Суркисов деньги забирал, то пускай и платит.
"Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой."

Вот будет весело, если Суркисы и там выиграют.
 показать весь комментарий
 
Не довіряють українським судам.Ні, там не виграють, бо Порошенко і Гонтарєва сидіти не хочуть і гроші свої віддавати також бажання не мають.Це ж не державний приватбанк з продажним менеджментом.
 показать весь комментарий
 
після повернення бєнєй грошей привату хай приват і віддає їх...
 показать весь комментарий
 
А 73 % черни и плебеев скачут на граблях и орут порошенкавор.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский ни причём! Это Порошенко виноват, что "рыгов" не прищемил. Правда, сейчас Зеленскому ничто не мешает это сделать. Но,всёравно, Порошенко виноват.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх