 Нардеп ОПЗЖ Суркис хочет отобрать у страны 7 млрд, а его соратники пиарятся по больницам с дешевыми масками и перчатками, - Казанский

Об этом пишет в фейсбуке журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера самый гуманный и справедливый в мире киевский суд обязал государственный "Приватбанк" выплатить офшорам братьев Суркисов 7 млрд грн. Эти деньги были у них на счетах, когда "Приват" национализировали. А поскольку Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами, их деньги тогда вместе с банком перешли государству в счет покрытия тех убытков, которые понесла страна из-за национализации.
Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали. И теперь хотят обложить нас данью под прикрытием пандемии и карантина. Выплачивать олигархам 7 миллиардов придется, разумеется, не какому-то абстрактному государству, а всем нам - украинским налогоплательщикам. Каждому из нас Суркисы залезут в карман", - отметил он.
Казанский также подчеркивает, что Григорий Суркис - народный депутат от ОПЗЖ, который с одной стороны обдирает пенсионеров и врачей, а с другой - его соратники по партии Юрий Бойко и Наталья Королевская радостно пиарятся перед телекамерами "112 канала" и дарят больницам дешевые маски и перчатки.
"Глядя в объективы камер, они прекрасно помнят о том, что их коллега по фракции ОПЗЖ в этот самый момент хочет обложить страну данью в 7 млрд. Но продолжают выдавать себя за благодетелей и фальшиво сочувствовать медикам. 7 млрд грн - это 7000 аппаратов ИВЛ. Но Суркисам деньги нужнее, поэтому вместо аппаратов нам придется заплатить им. А потом добрый Бойко, так и быть, подарит какой-нибудь больнице микроавтобус зеленки и бинтов", - отмечает журналист.
"Вот после таких историй и начинаются Майданы. И когда обозленная кризисом и бедностью толпа в очередной раз пойдет громить правительственный квартал, не нужно будет рассказывать про американские печеньки и заговор соросят. Люди выходят на Майдан не за печеньки, а из-за тупой жадности потерявших берега чиновников, судей и депутатов, которых 2014-й год так ничему и не научил", - резюмирует Казанский
Тільки Супрун і тільки приватна лікарняна практика врятують країну
мені особисто чекати не треба я це можу собі уявити і так
но а кто ща не пиарится?
петя не пиарится? дошло до того, шо в коробки своих конфет по одной мед. маске ложит.
когда в аптеках масок ваще нет. купи коробку конфет за 150 грн. и получи заветную маску себестоимость которой 70 коп. в подарок.
отличный рекламный ход как барые + пиар как "политику"
оскорблять зеленых - вполне себе норма.
правду читать про петю - сразу пердак горит, отмечают как спам.
причем никто не оспаривает, шо это ложь, т.к. правда.
от и все, шо нужно знать о "незаангажированности" шоколадных.
а краще - на гілляку
А мне активисты спалят хату...
Я правильно понял этого пламенного борца ?
В чём причина вспышки ярости ? В невинных вопросиках или ненависти к людям ?
Что ты везде рога вспоминаешь...больная тема ?
Ты хоть под проводами не ходи, ещё зацепишься.
Не потому ли, что при национализации не была подведена мощная законодательная база и теперь эта бабушка выигрывает все суды ?
Так может это Гонтарева так спешила помакать пальчики в денюжки, что Украина по любому потеряет эти деньги ? Погохоботство+патриотизм =гремучая смесь, её мозгами надо разбавлять...Петя с бухгалтершой нагадили, Украина расхлёбывает...зелеботы виноваты.
Это нам понятно, а Фемиде нужны ещё и доказательства, а о каких доках идёт речь, если нет ни пострадавшей стороны, ни подозреваемых, ни уголовных дел....на что опираться судье при вынесении решения ? На симпатии , патриотизм, справедливость или на ЗАКОН ?
А еті новиє,справжніє мародьори.
Ви сдєлалі єто разом
9 ч. ·
Турборежим на турботормозе
Антиколомойский закон был проголосован в муках в первом чтении ценой больших обещаний различным депутатским группам. Теперь второе чтение. Чтобы его продавить нужен законопроект 1043 - о запрете внесения тысяч пустых правок для блокады законопроектов. И сегодня президенту надо снова собирать голоса.
Коломойский уступать не собирается. Вчера суд принял решение о возврате вкладов Григория Суркиса в "Приватбанке" на 250 миллионов долларов - а это означает, что деньги национализированных банков именем Украины следует возвращать, что бы там ни придумали депутаты.
То есть под законом о запрете возврата средств национализированных банков взорвали ядерную бомбу - ведь право собственности, которое закреплено решением суда, антиколомойский закон отменить не в силах. Если получил свое Суркис - значит получат и другие.
Да и в других сферах Зеленский не всесилен - например, Фонд госимущества по-прежнему бессилен выполнить постановление Кабмина и поменять директора "Центрэнерго".
Даже если президент продавит голосование сегодня, ему придется все чаще и чаще расторговывать любые другие голосования завтра.
Мир сотрясается от старых и новых кризисов, а президент Владимир Зеленский осуществляет очередную попытку наладить управление своими не управляемыми "слугами".
Сколько еще таких попыток будет впереди?
Ну хто повірить у цей цирк?
"Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали" (с) Ну это вообще скоты! "...из-за тупой жадности чиновников, судей и депутатов"(с) начинаются Майданы. Теперь всё прояснилось... люди вышли на Майдан из-за золотого батона..У Яныка был, а у них нет.
А за три года никак не получилось в суде доказать, что Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами.Или только бла-бла-бла. Может тогда бы нынешний суд не оставил бы без изменения решения того ещё суда, который был пораньше..в эпоху шоколадного материализма.
"Кроме того, эти офшорные компании вместе с Игорем Суркисом подали иски в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой."
Вот будет весело, если Суркисы и там выиграют.